O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) registrou uma queda de pelo menos 32% na capitação de sangue, nos últimos 28 dias, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A crise no abastecimento do banco de sangue começou logo após serem registrados os primeiros casos de Covid-19 no Acre, na segunda quinzena de março. A unidade iniciou uma campanha para chamar os doadores a ajudar na manutenção do estoque. ____________

A enfermeira da captação do Hemoacre, Quésia Nogueira, informou que no mesmo período do ano passado, de 15 de março a 13 de abril, a média de doadores que compareceram ao Hemoacre era de 930 pessoas. Agora, com a pandemia, o número caiu para 630.

____________ Diariamente, a enfermeira diz que é relativa a procura por causa das campanhas que pode ter um número maior de pessoas. Mas, seguindo uma média sem as convocações, ela diz que a redução foi de pelo menos 10 pessoas.

“Depende muito do calendário de campanha. Posso dizer que a gente tinha uma média de 20 doações por dia e, hoje, a gente está com a média de oito a 10. Mas, é muito relativo”, pontua.