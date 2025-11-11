No AC, aluno advertido por fumar em escola quebra pia e acaba na delegacia

Um aluno de 21 anos foi detido pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, na noite dessa segunda-feira, 10, após quebrar uma pia e apresentar comportamento considerado agressivo pela direção da Escola Estadual Dr. Valério Caldas de Magalhães, na região central da cidade.

O diretor da instituição de ensino solicitou o envio de uma viatura à escola e relatou que durante o intervalo escolar constatou um grupo de alunos fumando cigarro dentro das dependências da escola. Ao orientar os estudantes quanto à proibição do ato no interior da unidade escolar, o aluno identificado apenas como “R” se exaltou e apresentou comportamento agressivo, desferindo chutes em uma pia, vindo a danificá-la.

O jovem foi localizado em uma parada de ônibus e confirmou ter se alterado e quebrado a pia. Ele foi levado pela PM para a delegacia de polícia por dano ao patrimônio público.

