Geral
No AC, aluno advertido por fumar em escola quebra pia e acaba na delegacia
Um aluno de 21 anos foi detido pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, na noite dessa segunda-feira, 10, após quebrar uma pia e apresentar comportamento considerado agressivo pela direção da Escola Estadual Dr. Valério Caldas de Magalhães, na região central da cidade.
O diretor da instituição de ensino solicitou o envio de uma viatura à escola e relatou que durante o intervalo escolar constatou um grupo de alunos fumando cigarro dentro das dependências da escola. Ao orientar os estudantes quanto à proibição do ato no interior da unidade escolar, o aluno identificado apenas como “R” se exaltou e apresentou comportamento agressivo, desferindo chutes em uma pia, vindo a danificá-la.
O jovem foi localizado em uma parada de ônibus e confirmou ter se alterado e quebrado a pia. Ele foi levado pela PM para a delegacia de polícia por dano ao patrimônio público.
Comentários
Geral
PRF apreende motocicleta com placa adulterada na BR-364, em Cruzeiro do Sul
Veículo foi encontrado às margens da rodovia; proprietário alegou desconhecer a adulteração e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Comentários
Geral
Acreana que enviou drogas pelos Correios é condenada por tráfico interestadual
A Câmara Criminal não deu provimento ao recurso apresentado por uma mulher, que foi condenada por tráfico de drogas interestadual, em razão de ter postado entorpecentes pelos Correios. Portanto, foi mantida a pena de 7 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 dias-multa.
A defesa da ré argumentou que ela desconhecia o conteúdo ilícito do pacote, por isso pediu que a pena fosse reduzida. Contudo, o desembargador Francisco Djalma afirmou que esse argumento não encontra respaldo nos autos, já que ela recebeu uma recompensa de R$ 1 mil, o que, em seu entendimento, demonstra consciência na conduta delitiva.
Em seu voto, o relator destacou ainda que os elementos colhidos na investigação da Polícia Federal também comprovam a atuação consciente da apelante no tráfico de drogas interestadual. A pena foi aumentada pela circunstância de utilizar um serviço público para a prática ilícita.
Nos autos, há ainda demonstração da materialidade da autoria do delito, laudo toxicológico, imagem da postagem, laudo de revisão facial e, por fim, a confissão da mulher quanto ao envio de encomenda, contendo mais de um quilo de maconha.
Fonte: TJAC
Você precisa fazer login para comentar.