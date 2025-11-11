Conecte-se conosco

No AC, aluno advertido por fumar em escola quebra pia e acaba na delegacia

Publicado

49 segundos atrás

em

Foto: reprodução

Um aluno de 21 anos foi detido pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, na noite dessa segunda-feira, 10, após quebrar uma pia e apresentar comportamento considerado agressivo pela direção da Escola Estadual Dr. Valério Caldas de Magalhães, na região central da cidade.

O diretor da instituição de ensino solicitou o envio de uma viatura à escola e relatou que durante o intervalo escolar constatou um grupo de alunos fumando cigarro dentro das dependências da escola. Ao orientar os estudantes quanto à proibição do ato no interior da unidade escolar, o aluno identificado apenas como “R” se exaltou e apresentou comportamento agressivo, desferindo chutes em uma pia, vindo a danificá-la.

O jovem foi localizado em uma parada de ônibus e confirmou ter se alterado e quebrado a pia. Ele foi levado pela PM para a delegacia de polícia por dano ao patrimônio público.

PRF apreende motocicleta com placa adulterada na BR-364, em Cruzeiro do Sul

Publicado

5 minutos atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

Veículo foi encontrado às margens da rodovia; proprietário alegou desconhecer a adulteração e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Durante ronda na BR-364, em Cruzeiro do Sul, na segunda-feira (10), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram uma motocicleta com placa adulterada. O homem identificado como proprietário do veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Segundo a PRF, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando avistou uma moto de cor branca parada às margens da rodovia. Ao consultar o sistema, os policiais verificaram que os dados da placa não eram compatíveis com as informações originais do veículo.

Durante a inspeção, os agentes constataram que o chassi da motocicleta pertencia a outra placa. O proprietário informou aos policiais que havia comprado o veículo de um homem há cerca de dois anos e afirmou não saber da adulteração.

“Diante das informações obtidas, foi constatada ocorrência de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no artigo 311 do Código Penal”, informou a PRF.

O caso foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde o proprietário foi ouvido e as providências legais foram adotadas.

Acreana que enviou drogas pelos Correios é condenada por tráfico interestadual

Publicado

7 minutos atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

A Câmara Criminal não deu provimento ao recurso apresentado por uma mulher, que foi condenada por tráfico de drogas interestadual, em razão de ter postado entorpecentes pelos Correios. Portanto, foi mantida a pena de 7 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 dias-multa.

A defesa da ré argumentou que ela desconhecia o conteúdo ilícito do pacote, por isso pediu que a pena fosse reduzida. Contudo, o desembargador Francisco Djalma afirmou que esse argumento não encontra respaldo nos autos, já que ela recebeu uma recompensa de R$ 1 mil, o que, em seu entendimento, demonstra consciência na conduta delitiva.

Em seu voto, o relator destacou ainda que os elementos colhidos na investigação da Polícia Federal também comprovam a atuação consciente da apelante no tráfico de drogas interestadual. A pena foi aumentada pela circunstância de utilizar um serviço público para a prática ilícita.

Nos autos, há ainda demonstração da materialidade da autoria do delito, laudo toxicológico, imagem da postagem, laudo de revisão facial e, por fim, a confissão da mulher quanto ao envio de encomenda, contendo mais de um quilo de maconha.

Fonte: TJAC

Dupla é condenada a mais de 10 anos de prisão por assalto a fábrica de temperos em Rio Branco

Publicado

2 horas atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

Crime ocorreu em janeiro deste ano e fez ao menos oito vítimas; decisão foi proferida pela Vara de Delitos de Roubo e Extorsões, e réus não poderão recorrer em liberdade.

A Justiça do Acre condenou James Israel da Silva e Adriel Silva a 10 anos, 8 meses e 20 dias de prisão, cada um, pelo assalto à fábrica de castanha e condimentos de temperos ocorrido em 20 de janeiro deste ano, em Rio Branco. Um terceiro acusado acabou absolvido.

A sentença foi proferida pelo Juiz da Vara de Delitos de Roubo e Extorsões da Comarca de Rio Branco, que determinou o regime fechado para o cumprimento da pena. A dupla não poderá recorrer em liberdade.

De acordo com as investigações, conduzidas por agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), os criminosos foram presos em abril deste ano. Durante o assalto, pelo menos oito trabalhadores que estavam na fábrica foram rendidos e tiveram celulares e objetos de valor roubados.

As vítimas relataram momentos de tensão durante a ação dos bandidos, que fugiram logo após recolher os pertences. Com base nas provas apresentadas, o magistrado considerou que havia elementos suficientes para a condenação dos dois réus.

A defesa de James Israel e Adriel Silva ainda pode recorrer da sentença.

