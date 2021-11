No AC, acusado de feminicídio se apresenta, mas acaba liberado por falta de mandado

Um homem de identidade não revelada de 28 anos de idade, acusado de ter executado a jovem Eloiza Cabral da Silva, de 14 anos, nessa semana, se apresentou à delegacia de Polícia Civil da cidade de Sena Madureira na sexta-feira, 5, e alegou sua versão para o cometimento do crime. Segundo ele, o assassinato da sua até então companheira foi acidental.

No entanto, a assessoria da Polícia Civil informou que após ser ouvido pelo delegado, o homem acabou sendo liberado por falta de um mandado de prisão que deveria ter sido expedido pela justiça, haja vista que para ser preso ele precisava do documento ou ter sido flagranteado, o que não foi o caso.

Porém, mesmo sendo liberado, o acusado teve o boletim de ocorrência registrado pela autoridade competente e, com isso, a Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) deverá dar continuidade às investigações.

Vale lembrar que adolescente foi encontrada morta com um tiro na região do pescoço na última quinta-feira,4, dentro de casa, na Rua Surubim, invasão do Panorama, em Rio Branco.

Na ocasião, militares do 3º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontraram a vítima já sem vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima que foi em seguida encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos cabíveis.