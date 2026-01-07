Nível do Rio Acre volta a cair e permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco

O tempo quente e abafado, com sol entre nuvens e chuvas passageiras, deve predominar em todo o Acre nesta quarta-feira (7). As precipitações ocorrem de forma pontual e podem ser intensas em algumas áreas do estado, conforme previsão do portal O Tempo Aqui. O mesmo cenário climático se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia e da região de selva do Peru.

No leste e sul do estado, que englobam as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão aponta tempo quente e sensação de abafamento, com presença de sol, aumento de nebulosidade e chuvas rápidas e localizadas. A probabilidade de chuva forte é considerada média. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 65% durante a tarde, podendo alcançar até 95% no início da manhã. Os ventos devem soprar fracos ou calmos, predominantemente do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do Acre, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com calor intenso, tempo abafado e chuvas pontuais, que podem ser fortes em determinados pontos. A umidade mínima fica entre 60% e 70% à tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos seguem fracos, com predominância do quadrante norte.

Em relação às temperaturas, em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas variam entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 29°C e 31°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros devem marcar mínimas de 20°C a 22°C e máximas de 29°C a 31°C.

Plácido de Castro e Acrelândia registram mínimas entre 21°C e 23°C, com máximas chegando a 31°C. Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre 22°C e 24°C nas mínimas e entre 29°C e 31°C nas máximas.

No interior do estado, Tarauacá e Feijó devem ter mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas de até 31°C. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas ficam entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 28°C e 30°C. Já em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, os termômetros devem variar de 21°C a 23°C nas mínimas e de 28°C a 30°C nas máximas.