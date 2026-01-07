Conecte-se conosco

Nível do Rio Acre volta a cair e permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

Boletim da Defesa Civil aponta 10,37 metros na manhã desta quarta-feira e ausência de chuvas nas últimas 24 horas

Foto: Sérgio Vale

O nível do Rio Acre apresentou nova queda na manhã desta quarta-feira (7), conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Às 5h20, o manancial marcou 10,37 metros, permanecendo bem abaixo da cota de alerta e da cota de transbordo estabelecidas para a capital acreana.

De acordo com a Defesa Civil, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 milímetro, fator que contribui para a estabilidade e a manutenção do nível do rio neste início de janeiro.

Em Rio Branco, a cota de alerta do Rio Acre é fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros. Segundo o órgão municipal, a situação segue considerada normal, sem risco iminente de alagamentos ou enchentes.

Acre

Secretaria Municipal de Saúde realiza reunião de diagnóstico das ações desenvolvidas em Assis Brasil

Publicado

45 minutos atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil promoveu nesta quarta-feira(07), uma importante reunião de avaliação e diagnóstico dos trabalhos realizados pela saúde do município. O encontro teve como objetivo apresentar um panorama detalhado dos avanços, desafios e resultados alcançados nos últimos anos, fortalecendo a transparência e o planejamento das ações futuras.

Estiveram presentes o vice-prefeito Reginaldo Martins, secretários municipais, vereadores, agentes comunitários de saúde (ACS) e demais funcionários da rede municipal, demonstrando o comprometimento conjunto da gestão e do Legislativo com o fortalecimento das políticas públicas de saúde.

Análise Geral da Saúde Municipal

Antes
O município enfrentava dificuldades estruturais significativas, com baixa colocação em rankings estaduais, ausência de serviços especializados e limitações logísticas que comprometiam a cobertura e a resolutividade da rede de saúde. Esses fatores impactavam diretamente a qualidade do atendimento ofertado à população.

Depois
Com planejamento, investimentos e fortalecimento da gestão, Assis Brasil avançou de forma expressiva em diversos eixos estratégicos. Houve melhorias na atenção básica, nos serviços de odontologia, imunização, farmácia municipal, transporte de pacientes e no Tratamento Fora de Domicílio (TFD). O município também evoluiu na gestão de resíduos, no financiamento do SUS, na infraestrutura laboratorial e no atendimento inclusivo às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Atualmente, Assis Brasil é reconhecido como destaque regional no Alto Acre, consolidando um modelo de saúde mais eficiente, inclusivo e humanizado, resultado do trabalho integrado entre gestores, profissionais da saúde e demais parceiros institucionais.

A gestão municipal, por meio da Prefeitura de Assis Brasil, reafirma o compromisso de continuar investindo na saúde pública, garantindo mais qualidade de vida e bem-estar para toda a população.

Acre

Quarta-feira será de calor, abafamento e chuvas passageiras em todo o Acre

Publicado

2 horas atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Previsão indica pancadas pontuais, com possibilidade de chuva forte e temperaturas acima dos 30°C em várias regiões do estado

O tempo quente e abafado, com sol entre nuvens e chuvas passageiras, deve predominar em todo o Acre nesta quarta-feira (7). As precipitações ocorrem de forma pontual e podem ser intensas em algumas áreas do estado, conforme previsão do portal O Tempo Aqui. O mesmo cenário climático se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia e da região de selva do Peru.

No leste e sul do estado, que englobam as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão aponta tempo quente e sensação de abafamento, com presença de sol, aumento de nebulosidade e chuvas rápidas e localizadas. A probabilidade de chuva forte é considerada média. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 65% durante a tarde, podendo alcançar até 95% no início da manhã. Os ventos devem soprar fracos ou calmos, predominantemente do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do Acre, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com calor intenso, tempo abafado e chuvas pontuais, que podem ser fortes em determinados pontos. A umidade mínima fica entre 60% e 70% à tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos seguem fracos, com predominância do quadrante norte.

Em relação às temperaturas, em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas variam entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 29°C e 31°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros devem marcar mínimas de 20°C a 22°C e máximas de 29°C a 31°C.

Plácido de Castro e Acrelândia registram mínimas entre 21°C e 23°C, com máximas chegando a 31°C. Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre 22°C e 24°C nas mínimas e entre 29°C e 31°C nas máximas.

No interior do estado, Tarauacá e Feijó devem ter mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas de até 31°C. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas ficam entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 28°C e 30°C. Já em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, os termômetros devem variar de 21°C a 23°C nas mínimas e de 28°C a 30°C nas máximas.

Acre

Governo do Acre reforça orçamento estadual com mais de R$ 320 milhões em créditos adicionais em 2025

Publicado

2 horas atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Decretos assinados por Gladson Cameli destinam recursos a emendas parlamentares e fortalecem áreas como saúde, educação, justiça, segurança e gestão pública

Foto: Sérgio Vale

O governo do Acre publicou, ao longo de 2025, uma série de decretos que autorizaram a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais para reforçar o orçamento estadual. As medidas, assinadas pelo governador Gladson Cameli, têm como base a Lei nº 4.511/2024 e visam atender emendas parlamentares, fortalecer órgãos públicos e assegurar a execução de políticas em áreas estratégicas, como saúde, educação, assistência social, segurança, justiça, tecnologia e gestão administrativa. O conjunto de decretos foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (7).

Um dos primeiros atos foi o Decreto nº 11.686, de 6 de maio de 2025, que autorizou a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1,67 milhão. Os recursos foram distribuídos entre diversas secretarias, incluindo Administração (Sead), Educação (SEE), Esporte e Lazer (Seel), Saúde (Sesacre), Agricultura (Seagri), Assistência Social (Seasdh) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac). Os valores contemplaram despesas correntes e de capital, como aquisição de materiais e equipamentos, auxílios, contribuições a instituições sem fins lucrativos e apoio direto a estudantes, com compensação por anulação de dotações orçamentárias.

Em 1º de julho de 2025, o Decreto nº 11.714 abriu crédito suplementar de R$ 32,66 milhões, com destaque para ações de governança e sustentabilidade no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. No mesmo dia, o Decreto nº 11.715 autorizou a liberação de R$ 4,75 milhões para reforçar ações da Secretaria de Governo (Segov), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Educação, principalmente para custeio, serviços de terceiros, materiais de consumo e investimentos.

Ainda em julho, o Decreto nº 11.716 abriu crédito adicional especial de R$ 6,16 milhões, beneficiando órgãos como a Secretaria de Comunicação (Secom) e a Secretaria de Planejamento (Seplan), além de repasses diretos a municípios como Tarauacá, Manoel Urbano e Plácido de Castro, tanto para despesas correntes quanto para investimentos.

O Decreto nº 11.717, de 7 de julho, autorizou um dos maiores volumes do período, com R$ 99,54 milhões em crédito suplementar. Os recursos foram destinados à Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Fundo Especial do Poder Judiciário, Representação do Governo em Brasília e Casa Civil, atendendo despesas administrativas, indenizações, diárias, tecnologia da informação e contratação de serviços diversos.

Na sequência, o Decreto nº 11.720, de 11 de julho, abriu crédito suplementar de R$ 118,17 milhões, novamente com forte participação do Poder Judiciário, especialmente para a manutenção do Projeto Cidadão, além de despesas com material de consumo, passagens, serviços de terceiros e ações financiadas com superávit de emendas parlamentares individuais.

Fechando o mês, o Decreto nº 11.727, de 28 de julho de 2025, autorizou a abertura de R$ 59,2 milhões em crédito suplementar. Os recursos contemplaram órgãos como o Ministério Público, a Controladoria-Geral do Estado (CGE) e a Secretaria de Administração, com foco em investimentos em tecnologia da informação, transparência pública, governança digital, locação de mão de obra, diárias e aquisição de equipamentos permanentes.

Somados, os decretos publicados ao longo de 2025 reforçam o orçamento estadual em mais de R$ 320 milhões, ampliando a capacidade de execução de políticas públicas e o funcionamento de órgãos essenciais do Estado.

