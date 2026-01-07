Nível do Rio Acre volta a cair e confirma tendência de vazante em Rio Branco

O nível do Rio Acre apresentou nova redução nesta quarta-feira (7), conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco. As medições realizadas ao longo do dia confirmam a tendência de vazante e indicam um cenário de estabilidade na capital acreana.

De acordo com os dados oficiais, às 5h20 o manancial marcou 10,37 metros. Na medição seguinte, realizada às 9h, o nível caiu para 10,29 metros, mantendo a trajetória de queda ao meio-dia, quando atingiu 10,23 metros.

A Defesa Civil informou que, nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva em Rio Branco, com índice pluviométrico de 0,00 milímetro, fator que contribuiu diretamente para a redução gradual do volume do rio.

Mesmo com as variações observadas, o Rio Acre permanece bem abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e da cota de transbordo, fixada em 14,00 metros, afastando, neste momento, riscos de alagamentos na capital.