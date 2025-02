Nível do Rio Acre ultrapassa os 11 metros na capital

O Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do Promotor responsável pela Promotoria Especializada de Habitação e Urbanismo e Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, Luís Henrique Corrêa Rolim esteve reunido na manhã desta quarta-feira (12) com o secretário Cid Ferreira e sua equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Mobilidade Urbana (Seinfra), onde pode conhecer um pouco mais sobre as ações que o poder público municipal realiza na capital acreana, Rio Branco.

De acordo com o membro do MPAC, a visita institucional aconteceu após contato do corpo técnico da Seinfra com sua assessoria. O promotor já havia se reunido com a assessoria jurídica da secretaria e também com o secretário Especial para Assuntos Jurídicos e Atos Oficiais, Jorge Eduardo Bezerra onde agendaram a reunião com Cid Ferreira.

“Servidores daqui da Secretaria já haviam, há algum tempo atrás, contactado a minha assessoria no intuito de que nós pudéssemos fazer essa visita institucional, que nós não havíamos feito ainda. E aí essa semana, tivemos uma reunião lá no meu gabinete com o Jurídico da Secretaria de Infraestrutura e também com a Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos e aí nós optamos por vir hoje”, afirmou Rolim.

O Promotor ressaltou ainda que a reunião foi produtiva sendo discutidos vários assuntos pertinentes à área de atuação de sua promotoria.

“Nós viemos falar aqui sobre a questão da UBS lá do Belo Jardim, com relação aos terrenos baldios, sobre a necessidade de que tenham uma divisão dentro da Secretaria pra tratar desse assunto que é um problema sério. A questão também da política pública de regularização fundiária e também apresentar outras situações, saber como está o andamento das obras, viadutos, obras novas, a questão da estrutura e do planejamento da secretaria. Foi uma reunião muito boa porque outras questões que são de importância e relevância para toda a população, foram tratadas. Enfim, foi para se aproximar mais, realmente, porque nós temos uma relação de trabalho muito próxima com a Seinfra, essa proximidade, essa conversa, esse diálogo é necessário”.

Cid Ferreira, secretário da Seinfra foi enfático ao avaliar como muito importante a proximidade da gestão municipal com o Ministério Público para tratar de assuntos de grande relevância para a população.

“A aproximação do Ministério Público com a Prefeitura é muito importante, porque, o Ministério Público até então, ele apenas fazia aquele trabalho de cobrar as ações da Prefeitura. Mas agora, o doutor Rolim veio e trouxe uma coisa que a gente esperava há muito tempo, nos ajudar a melhorar a nossa cidade. E aí o doutor Rolim veio e já se comprometeu inclusive em retornar para conhecer mais os projetos que nós temos aqui já prontos para a execução. A partir desse momento, com o conhecimento dos projetos, unindo aí Ministério Público e Prefeitura, isso vai nos ajudar bastante, porque aí o Ministério Público, quando alguém for reclamar, ele já sabe qual é a nossa intenção, e com isso só a população que ganha com ações como essas, principalmente a de hoje, que todos nós estamos muito satisfeitos, agradecendo ao Ministério Público pela visita”.

