Acre

Nível do Rio Acre sobe para 4,65 metros em Rio Branco

Publicado

23 minutos atrás

em

Rio Acre – Foto: Whidy Melo

O nível do Rio Acre registrou elevação nas primeiras horas desta sexta-feira, 14, atingindo 4,65 metros às 5h19, segundo o boletim oficial da Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Mesmo com a subida, o patamar ainda está muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que ocorre a partir de 14 metros.

O monitoramento também apontou zero milímetro de chuva nas últimas 24 horas, o que contribui para a manutenção da estabilidade no volume do rio durante o período.

Comentários

Acre

Tadeu Hassem é eleito conselheiro do CRC-AC para mandato 2026–2029

Publicado

24 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Deputado agradece apoio da classe e reforça compromisso com fortalecimento da contabilidade acreana

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) foi eleito conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC) para o mandato que começa em 2026 e segue até 2029. A definição ocorreu nesta quarta-feira (6), com a vitória da Chapa 1, que obteve 374 votos.

Contador de formação, Hassem agradeceu o apoio da categoria e afirmou que assume a nova função com disposição para contribuir. Ele também parabenizou o presidente reeleito do CRC-AC, Edberto Gomes, destacando que pretende atuar em parceria com a gestão para fortalecer a classe contábil no estado.

Com a eleição, o parlamentar passa a integrar oficialmente o sistema de representação contábil do Acre, ampliando sua atuação em defesa da transparência pública, da gestão responsável e da valorização dos profissionais da área.

Comentários

Acre

Acre publica resolução que proíbe celulares em escolas públicas e privadas

Publicado

25 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

O Conselho Estadual de Educação do Acre (CEE/AC) instituiu novas regras para o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, como celulares, tablets e smartwatches, em escolas públicas e privadas da Educação Básica.

A Resolução CEE/AC nº 390/2025, publicada no Diário Oficial de sexta-feira, 14, regulamenta no estado a legislação federal que restringe o uso desses dispositivos durante o período escolar.

Assinada pela presidente do CEE/AC, Elisete Silva Machado, a norma alinha o Acre à Lei Federal nº 15.100/2025 e ao Decreto Federal nº 12.385/2025, que proíbem estudantes de utilizarem celulares e aparelhos similares durante as aulas, recreios e intervalos, com o objetivo de proteger a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes.

A resolução deixa claro que os alunos não podem utilizar smartphones, tablets, smartwatches e dispositivos semelhantes em nenhum momento da rotina escolar, aula, recreio ou intervalos. As únicas exceções permitidas são: uso pedagógico, quando autorizado pelo professor e previsto no Projeto Político-Pedagógico da escola; situações de emergência, como comunicação em casos de saúde, perigo ou contato com serviços públicos e acessibilidade e inclusão, para estudantes com deficiência ou necessidades específicas que utilizem tecnologia assistiva.

Para a Educação Infantil, o texto é ainda mais restritivo. O uso de telas não é recomendado, mesmo para fins pedagógicos, devendo ocorrer apenas em situações absolutamente excepcionais e sempre com dispositivos da própria escola, sob mediação do professor.

As escolas também deverão mapear alunos que necessitam de dispositivos digitais como recurso de acessibilidade, garantindo suporte adequado ao uso.

O uso indevido de aparelhos poderá ser considerado falta grave, com medidas disciplinares aplicadas de forma progressiva. Entre as sanções previstas: advertência verbal ou escrita; recolhimento temporário do aparelho e outras medidas definidas no Regimento Escolar.

Caso o dispositivo seja recolhido, a entrega só poderá ser feita a pais ou responsáveis, seguindo normas internas da escola.

A resolução prevê que o cumprimento das regras será verificado durante processos de credenciamento, autorização e recredenciamento das unidades escolares. Situações graves de descumprimento poderão ser levadas a colegiados e encaminhadas a órgãos competentes.

Comentários

Acre

Assis Brasil reajusta remuneração de conselheiros tutelares para R$ 3 mil

Publicado

35 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Foto: reprodução/ internet

A Prefeitura de Assis Brasil publicou nesta sexta-feira, 14, no Diário Oficial do Estado (DOE) a Lei nº 806/2025, que atualiza a remuneração dos conselheiros tutelares do município. O texto, sancionado pelo prefeito Jerry Correia (Progressistas) após aprovação da Câmara Municipal, altera a Lei nº 457/2015.

Com a mudança, o artigo 67 da legislação municipal passa a vigorar com nova redação, fixando o subsídio mensal dos conselheiros tutelares em R$ 3.000,00.

Antes, a remuneração era definida por dispositivos agora considerados incompatíveis com o novo modelo. Por isso, a lei revoga o inciso I e também os incisos II, III e IV do mesmo artigo da norma anterior.

A nova lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as disposições em contrário.

Comentários

