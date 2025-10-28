Nível do Rio Acre sobe, mas permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco

Representantes de diversas categorias do serviço público estadual do Acre se reuniram na manhã desta terça-feira, 28, dia do Servidor Público, em frente à Assembleia Legislativa, em Rio Branco, para reivindicar melhorias salariais.

O movimento, organizado por sindicatos das áreas da educação, saúde, segurança pública (polícias civil, militar e penal), fazenda e administração direta, cobra do governo estadual a abertura de negociações e já fala em indicativo de greve para a próxima semana, caso não haja resposta.

Entre os principais pontos da pauta está o aumento do auxílio-alimentação, atualmente no valor de R$ 420,00, para R$ 1.000,00. Os servidores também exigem a extensão do auxílio-saúde, hoje restrito aos trabalhadores da saúde, para todo o funcionalismo, incluindo ativos e inativos, além de um reajuste linear por meio da Revisão Geral Anual (RGA), estimado em cerca de 20%.

Os sindicalistas se revezaram no trio elétrico para denunciar o que chamam de descaso do governo com as demandas históricas das categorias.

