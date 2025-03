Nível do Rio Acre sobe e atinge 10,84 metros nesta quarta na capital

Emma, uma senhora sem-abrigo, sofreu choque pélvico e sangrou até a morte; motorista fugiu sem prestar socorro

Enma, uma senhora sem-abrigo muito conhecida em Cobija, morreu na última sexta-feira (28) após ser atropelada por um veículo com placa brasileira na rua Beni, no centro comercial da cidade. O acidente ocorreu por volta das 10h, e o motorista fugiu do local sem prestar assistência, tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida e inicialmente levada para a Clínica Integramédica, onde realizou uma tomografia. Em seguida, foi transferida para a emergência do Hospital Roberto Galindo Terán, onde os médicos diagnosticaram múltiplas lesões em seu corpo, incluindo um choque pélvico. Emma não resistiu aos ferimentos e faleceu devido a uma hemorragia interna.

O caso gerou comoção e revolta na comunidade local, que lamenta a perda de uma figura conhecida nas ruas de Cobija. A fuga do motorista responsável pelo atropelamento também levantou críticas sobre a falta de responsabilidade e humanidade em situações de acidentes.

As autoridades estão investigando o ocorrido e tentam identificar o veículo e o condutor envolvidos. Enquanto isso, a morte de Emma serve como um triste alerta para a vulnerabilidade das pessoas em situação de rua e a necessidade de maior atenção e cuidado no trânsito. A população cobra justiça e medidas para evitar que tragédias semelhantes se repitam.

Veja vídeo com TVU Pando:



Vizinha emocionada relembra a história de Emma, que enfrentava problemas mentais, mas era amada por todos no bairro

A morte de Enma, que viveu por muitos anos no centro de Cobija, deixou a comunidade local profundamente consternada. Uma vizinha da rua Beni, onde Emma era uma figura conhecida, expressou sua tristeza ao relembrar a história da senhora, que, apesar de enfrentar problemas mentais, conquistou o carinho de todos ao seu redor.

A vizinha, que preferiu não se identificar, contou que Emma tinha familiares, mas, devido às suas condições de saúde mental, não conseguia reconhecê-los. “Ela era uma pessoa muito especial para nós, que convivíamos com ela diariamente. Apesar das dificuldades, Emma tinha um coração bom e era muito querida por todos no bairro”, disse emocionada.

“Ela fazia parte do nosso dia a dia. Vamos sentir muita falta dela”, completou a vizinha. A história de Emma ressalta a importância da empatia e do cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que, como ela, enfrentam desafios adicionais devido a problemas de saúde mental.

Veja vídeo com TVU Pando:



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários