Nível do Rio Acre segue em queda e registra 2,33 metros nesta segunda-feira

O Acre marca presença no Summit Cidades 2025, um dos maiores eventos do país, com a participação da presidente da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), Sóron Steiner, no palco Licitacin, um espaço voltado à inovação e boas práticas na gestão pública. Representando a área da saúde estadual, a gestora irá apresentar experiências exitosas desenvolvidas no âmbito da fundação e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), onde é servidora de carreira.

O evento é realizado em Florianópolis/SC, de 24 a 26 de junho. Entre os destaques levados ao evento estão os atendimentos itinerantes de saúde, por meio da ação Saúde + Perto, desenvolvida pela Sesacre – que têm ampliado o acesso aos serviços especializados em regiões de difícil acesso, além da descentralização do cuidado aos pacientes neurodivergentes, por meio da regionalização e do credenciamento de clínicas especializadas. Ambas as iniciativas visam fortalecer a equidade e a eficiência no atendimento à população acreana.

“Terei a honra de proferir duas palestras durante o evento. É um momento único, em que poderei contribuir com muita gratidão e responsabilidade, ao lado de tantos nomes promissores da saúde pública. Espero retornar ao Acre com experiências exitosas de todo o Brasil, para ampliarmos nossas possibilidades, fortalecer nossas práticas e oferecer ainda mais apoio à população que tanto precisa”, ressaltou Soron Steiner.

O Summit Cidades reúne gestores, técnicos, empresários e especialistas de todo o país para debater soluções eficientes para os desafios enfrentados pelas administrações municipais e estaduais. A participação do Acre tem como foco a troca de experiências e o fortalecimento de parcerias estratégicas para o avanço da saúde pública.

A representação do Acre no evento destaca o esforço do governo do Estado em modernizar a gestão em saúde e aprimorar os serviços oferecidos à população.

