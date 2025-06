Nível do Rio Acre segue em queda e marca 2,61 metros nesta sexta

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Acre lançou, nesta sexta-feira (20), as Olimpíadas da Educação Financeira, um projeto voltado à promoção do conhecimento sobre finanças pessoais e cidadania entre os jovens estudantes do estado. A iniciativa contempla alunos do 6º ao 9º ano de dez escolas — cinco da rede pública e cinco da rede privada.

Com uma proposta lúdica e educativa, a competição busca despertar o interesse pelo uso consciente do dinheiro e formar cidadãos mais preparados para os desafios econômicos do dia a dia. Os participantes com melhor desempenho em cada série serão premiados com valores expressivos: R$ 30 mil para o primeiro lugar, R$ 20 mil para o segundo e R$ 10 mil para o terceiro.

O evento de lançamento, realizado na sede da CDL, em Rio Branco, contou com o apoio da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) e reuniu autoridades, empresários, educadores e representantes do setor produtivo.

Segundo os organizadores, a meta é consolidar a cultura da educação financeira nas escolas e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e responsável economicamente.