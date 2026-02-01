Conecte-se conosco

Acre

Nível do Rio Acre segue em elevação e permanece acima da cota de transbordo em Rio Branco

Publicado

43 minutos atrás

em

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou, neste sábado, 31 de janeiro de 2026, novo boletim com a atualização do nível do Rio Acre, que segue em elevação e permanece acima da cota de transbordo.

De acordo com o monitoramento realizado ao longo do dia, o nível do manancial apresentou elevação gradual, conforme os dados abaixo:

  • 05h20 – 14,99m⬆
  • 09h    –  14,99m↔
  • 12h    –  15,09m⬆
  • 15h    –  15,14m⬆
  • 18h    –  15,16m⬆
  • 21h    –  15,17m⬆

A cota de alerta do Rio Acre é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros, o que confirma que o rio segue acima do nível considerado crítico. Nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado foi de 0,40 milímetros.

Até as 6 horas deste domingo, 1º de fevereiro, a Defesa Civil Municipal já havia conduzido 12 famílias para o abrigo público instalado no Parque de Exposições Wildy Viana, como medida preventiva diante da elevação do rio.

Visita aos abrigados Fotos Val Fernandes 14

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou que a gestão municipal segue atuando de forma preventiva e integrada para garantir a segurança da população. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou que a gestão municipal segue atuando de forma preventiva e integrada para garantir a segurança da população.

“Desde o início do período chuvoso, nossas equipes estão em alerta máximo, acompanhando de perto o nível do Rio Acre. A prioridade da Prefeitura é proteger vidas, oferecer assistência às famílias que precisam deixar suas casas e garantir que todos sejam acolhidos com dignidade e segurança”, afirmou o prefeito.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil segue monitorando a situação de forma contínua e mantém equipes de prontidão para atender possíveis ocorrências, acompanhando de perto as áreas de risco e prestando assistência às famílias que possam ser afetadas pela cheia.

A Prefeitura de Rio Branco reforça que a população deve permanecer atenta às orientações da Defesa Civil e, em caso de necessidade, acionar os canais oficiais de atendimento.

Acre

Estado apresenta avanços da indústria acreana em encontro com líderes do setor

Publicado

21 minutos atrás

em

1 de fevereiro de 2026

Por

*Com colaboração de Emely Azevedo

O governo do Acre e a Federação das Indústrias (Fieac) apresentaram um panorama consolidado dos avanços da política industrial no estado durante encontro com a imprensa na sexta-feira, 30, em Rio Branco. A Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) detalhou resultados de programas de incentivos, instrumentos fiscais e ações de infraestrutura econômica para a área.

De acordo com a secretaria, somente o Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias do Acre (Comprac) movimentou, em 2025, mais de R$47 milhões em contratações. Já entre 2021 e o ano passado, a iniciativa alcançou aproximadamente R$ 166 milhões em contratos com 85 empresas dos setores gráfico, confecções e malharias, moveleiro, alimentação e construção civil.

O Estado também já destinou um total de 103 terrenos para instalação e regularização de plantas industriais nos polos e parques industriais em todo o estado. Além disso, 138 indústrias utilizam atualmente incentivos fiscais com redução de ICMS entre 85% e 95%. A estratégia governamental combina estímulo à demanda, estruturação da base física e ganho de competitividade econômica.

Dados econômicos foram expostos pelo titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita. Foto: Sérgio Vale/cedida

O debate contou com a presença de empresários, dirigentes e representantes de 13 sindicatos do segmento. Na ocasião, estratégias e perspectivas previstas em 2026, como os R$ 46 milhões do Comprac ao longo do ano, foram analisados pelos participantes. O objetivo central do encontro foi traçar um plano estratégico para alcançar uma maior expansão estruturada da base produtiva.

Outro eixo destacado foi a reestruturação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), em processo de modernização de modelo e adequação operacional para atuação. A nova configuração prioriza segurança jurídica, ambiente regulatório funcional e integração logística para atrair empreendimentos de exportação. A proposta é transformar a ZPE em plataforma de inserção industrial do Acre no comércio exterior. O projeto integra a política de diversificação produtiva do Acre e amplia a capacidade de investimentos em grande escala com maior valor agregado.

Exposição dos dados foi feita em encontro com a imprensa acreana e líderes do setor. Foto: Sérgio Val/cedida

O que disseram

De acordo com titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, a política industrial do Acre está ancorada em instrumentos permanentes e planejamento de longo prazo. “Temos resultados concretos em incentivos, áreas industriais e benefícios fiscais. Agora, avançamos com uma ZPE redesenhada para operar de forma competitiva. Isso reduz custo de entrada, amplia previsibilidade e melhora o ambiente de investimento. Política industrial se faz com instrumento técnico, base legal e execução. O Acre já possui esse conjunto estruturado para sustentar expansão produtiva”, disse.

Ainda conforme o secretário, o desafio de 2026 é fazer com que a tecnologia seja aplicada com infraestrutura adequada no setor industrial para que se tenha maiores resultados e mais eficiência. “Investimento precisa ser técnico, não especulativo”, afirmou. Ele destacou ainda que a meta é consolidar base industrial sustentável de longo prazo.

José Adriano, presidente da Fieac e deputado federal, falou sobre importância dos números para alcançar mais resultados. Foto: Sérgio Vale/cedida

Já o presidente da Fieac e deputado federal, José Adriano, destacou que o planejamento para 2026 está ancorado em dados comparativos e orientação estratégica de investimentos. “Estamos estruturando um observatório econômico integrado para orientar onde investir, quais cadeias priorizar e como aumentar retorno produtivo. A industrialização com matéria-prima local tem mostrado melhor desempenho e payback [prazo de retorno de investimentos] mais consistente”.

Acre

Vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo, recebe Tião Bocalom e reforça apoio do PL à candidatura ao governo

Publicado

33 minutos atrás

em

1 de fevereiro de 2026

Por

Encontro reuniu lideranças partidárias e familiares; Bocalom destacou que Brasiléia foi a primeira cidade a manifestar apoio à sua pré-candidatura

Ao abrir o encontro, Amaral destacou o momento político vivido pelo Partido Liberal no estado e declarou apoio ao projeto liderado por Bocalom. Foto: captada 

O vice-prefeito de Brasiléia e presidente municipal do Partido Liberal (PL), Amaral do Gelo, recebeu em sua residência no sábado, dia 31, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), em um encontro que reforçou e selou o apoio da legenda local à sua pré-candidatura ao governo do Acre. Amaral e o PL de Brasiléia reforçou ainda o apoio às pré-candidaturas de Presidente, Senador, além de deputados federais e estaduais. O evento reuniu amigos, familiares e lideranças partidárias.

Amaral destacou o momento de crescimento do PL no estado e afirmou não hesitar em apoiar o projeto liderado por Bocalom. “Quando o Bocalom decidiu colocar seu nome à disposição, não hesitei em declarar apoio”, disse. O prefeito agradeceu e ressaltou que Brasiléia foi o primeiro município a se manifestar publicamente a seu favor.

O ex-secretário de Bocalom e atual diretor do Consórcio Intermunicipal de Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos das Regionais do Acre (CINRESOAC), Emerson Leão, fez um histórico das lideranças presentes e enalteceu a trajetória de Bocalom. Além do apoio ao governo, o PL de Brasiléia também reforçou apoio às pré-candidaturas do partido a presidente, senador, deputados federais e estaduais. O encontro fortalece a articulação de Bocalom na regional do Alto Acre depois da oficialização de sua candidatura que aconteceu em Rio Branco na última segunda-feira, dia 19.

Bocalom agradeceu a recepção e apoio vindo de Brasiléia. “Fico feliz em contar com o apoio do PL de Brasiléia, o primeiro município que se manifestou em nosso favor e também a primeira cidade que visito”. Foto: captada 

Declarações no evento:

  • Amaral do Gelo: “O PL é um partido grande e precisa crescer no Acre. Quando o Bocalom decidiu colocar seu nome à disposição, não hesitei em declarar apoio”;

  • Tião Bocalom: Agradeceu o “primeiro município a se manifestar” a seu favor e destacou a importância da união regional;

  • Emerson Leão (presidente da CINRESOAC): Enalteceu a trajetória humilde de Bocalom e o orgulho que sua gestão tem gerado.

O encontro sinaliza a consolidação de Bocalom como candidato do PL no estado. Bocalom percorrerá outros municípios nas próximas semanas para fechar apoios regionais. A convenção estadual do PL está marcada para agosto, quando será oficializada a candidatura.

O endosso de Brasiléia é estratégico por vir de um município-chave na fronteira (divisa com departamento de Pando/Bolívia) e por ser a base política tradicional dos bolsonarismo na região, com influência em vários setores do Alto Acre.

O encontro reforçou a união partidária no Alto Acre e chancelou o alinhamento de lideranças locais em torno de um projeto que busca fortalecer o partido na fronteira. Foto: captada 

Veja vídeo entrevista:

Acre

Prefeitura de Rio Branco lança oficialmente o Carnaval 2026 com festa, tradição e alegria

Publicado

54 minutos atrás

em

1 de fevereiro de 2026

Por

A Prefeitura de Rio Branco deu o pontapé inicial para a folia mais esperada do ano. Na noite de sábado (31), na Praça da Revolução ocorreu o lançamento oficial do Carnaval 2026 reafirmou o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura popular e o resgate das tradições que transformam a capital acreana em um verdadeiro palco de alegria.

Evento de lançamento serviu como uma “degustação” do que está por vir na Praça da Revolução, contando com a presença de blocos, bandas e DJs. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O evento de lançamento serviu como uma “degustação” do que está por vir na Praça da Revolução, contando com a presença de blocos, bandas e DJs.

O presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, enfatizou que a festa é fruto de um planejamento rigoroso e de parcerias estratégicas.

O presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Klowsbey Pereira, enfatizou que a festa é fruto de um planejamento rigoroso e de parcerias estratégicas. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Parceria com o setor produtivo

Um dos pilares do sucesso do Carnaval 2026 é a união entre o poder público e a iniciativa privada. A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA) é peça fundamental nessa engrenagem, garantindo que o evento também gere impacto econômico positivo para a cidade.

A presidente da ACISA, Patrícia Dossa, destacou a importância do evento para o fortalecimento do comércio local e do turismo. (Foto: Val Fernandes/Secom)

A presidente da ACISA, Patrícia Dossa, destacou a importância do evento para o fortalecimento do comércio local e do turismo:

“O Carnaval não é apenas uma festa de alegria, mas um motor importante para a nossa economia. A parceria entre a ACISA e a Prefeitura de Rio Branco garante que o microempreendedor e o comerciante local tenham uma oportunidade única de gerar renda. Estamos unidos para fazer uma festa linda, segura e que valorize quem produz em nossa capital”, afirmou Patrícia.

Programação e “Esquentas”

A folia começa antes mesmo da abertura oficial. O calendário de “Esquentas” já movimenta os bairros:

  • 1º de fevereiro (Domingo): Bloco Seis é Demais abre a agenda.
  • 8 de fevereiro: Eventos como Sambase e Unidos do Fuxico.
  • 13 de fevereiro (Sexta-feira): Abertura oficial do Carnaval de Rio Branco.
    Durante os dias de festa, quatro blocos principais protagonizarão os desfiles no centro da cidade, garantindo a animação de moradores e turistas.

Inclusão e Tradição

O Carnaval 2026 se destaca pelo olhar atencioso à diversidade. No domingo de folia, a partir das 16h, acontece o Carnaval Inclusivo, com espaço adaptado para crianças, idosos e pessoas com deficiência.
A programação também foca no resgate histórico com atrações icônicas:

  • Bloco Urubu Cheroso: Apresentação especial no domingo.
  • Desfile dos Blocos Oficiais: O grande destaque da segunda-feira.
  • Concurso dos Blocos de Sujo: O retorno triunfal desta tradição na terça-feira de Carnaval, convidando os moradores dos bairros a reviverem a autenticidade da folia popular.

Com segurança, organização e muito ritmo, a Prefeitura de Rio Branco convida toda a população para celebrar a identidade e a cultura do povo acreano na maior festa de rua do estado.

