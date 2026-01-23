Conecte-se conosco

Acre

Nível do Rio Acre segue em declínio, mas permanece acima da cota de transbordo

20 minutos atrás

Foto: Sérgio Vale

O nível do Rio Acre apresentou ligeira queda nesta sexta-feira, 23, em Rio Branco, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil do município. Às 5h19, a medição registrou 14,57 metros, e às 9h, 14,51 metros, mantendo-se acima da cota de transbordo de 14 metros e da cota de alerta, que é de 13,50 metros.

Nas últimas 24 horas, a chuva acumulada na capital acreana foi de 2,00 mm, de acordo com o monitoramento da Defesa Civil.

O órgão segue acompanhando diariamente a situação do rio e emitindo boletins para orientar moradores sobre possíveis medidas de prevenção.

Acre

Tempo instável marca esta sexta-feira no Acre, com risco de chuvas fortes em todas as regiões

6 minutos atrás

23 de janeiro de 2026

Alta umidade mantém possibilidade de pancadas intensas ao longo do dia; temperaturas variam entre 20 °C e 31 °C no estado.

O tempo segue instável em todo o Acre nesta sexta-feira (23), com possibilidade de chuvas pontuais a qualquer hora do dia, que podem ser intensas em algumas localidades. A condição climática é provocada pela elevada umidade do ar e também atinge áreas do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões da Bolívia (planícies) e do Peru (selva).

De acordo com o portal O Tempo Aqui, há risco de chuvas fortes em pontos isolados, o que pode causar transtornos à população, especialmente em áreas urbanas e de vulnerabilidade.

No leste e sul do estado, que incluem as microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o cenário é de sol entre muitas nuvens, com chuvas passageiras ao longo do dia. A probabilidade de precipitações intensas é considerada alta. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 75% no período da tarde e pode chegar a 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, predominantemente do norte, com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste acreano, abrangendo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo apresenta características semelhantes, com instabilidade, presença de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva pontuais, algumas delas fortes. A umidade do ar e o comportamento dos ventos seguem o mesmo padrão observado nas demais regiões do estado.

As temperaturas permanecem amenas nas primeiras horas do dia e sobem moderadamente à tarde. Em Rio Branco e municípios vizinhos, as mínimas variam entre 20 °C e 22 °C, com máximas de até 28 °C. No interior, como Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul, os termômetros podem alcançar até 31 °C, mantendo o clima abafado.

A recomendação é que a população fique atenta às mudanças no tempo e evite áreas sujeitas a alagamentos durante os períodos de chuva mais intensa.

Acre

Acre participa de reunião com governo federal e estados da Amazônia Legal para fortalecer ações no enfrentamento ao desmatamento e às queimadas

12 horas atrás

22 de janeiro de 2026

Com o objetivo de fortalecer o diálogo federativo e alinhar ações conjuntas de enfrentamento ao desmatamento e aos incêndios florestais na Amazônia, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), participou na manhã desta quinta-feira, 22, em Brasília (DF), de uma reunião entre os secretários de Meio Ambiente dos estados da Amazônia Legal e representantes do Ministério do Meio Ambiente.

A agenda teve como foco a construção de estratégias integradas entre União e estados, reforçando a cooperação institucional, a troca de experiências e a avaliação dos resultados alcançados nos últimos anos. Os dados apresentados demonstraram avanços consistentes na redução dos índices de desmatamento na região, resultado do fortalecimento das políticas públicas ambientais e da atuação coordenada entre os entes federativos.

Acre participa de reunião com governo federal e estados da Amazônia Legal para fortalecer ações no enfrentamento ao desmatamento e às queimadas. Foto: cedida

Representando o Acre, o secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destacou que os avanços alcançados pelo estado são resultado de uma política ambiental construída de forma integrada e baseada em evidências.

Secretário Leonardo Carvalho destacou os avanços alcançados pelo Acre no enfrentamento ao desmatamento e as queimadas ilegais. Foto: cedida

 “Os resultados que o Acre vem apresentando demonstram que planejamento, cooperação federativa e investimentos contínuos em monitoramento e fiscalização são fundamentais para o enfrentamento ao desmatamento e às queimadas. Temos atuado de forma preventiva, com uso intensivo de tecnologia e integração entre órgãos estaduais e federais, o que nos permitiu superar as metas estabelecidas e alcançar reduções históricas tanto no desmatamento quanto nas queimadas”, afirmou.

Segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Acre apresentou uma redução de 27,62% de desmatamento em 2025.

Com esses resultados, o estado superou as metas estabelecidas para os anos 2023, 2024 e 2025 no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ-AC) estipulado para 2027, que previa uma redução anual de 10% nas taxas de desmatamento.

Agenda teve como foco a construção de estratégias entre União e estados, reforçando a cooperação institucional e a avaliação dos resultados alcançados em 2025. Foto: cedida

No enfrentamento às queimadas, os resultados também foram históricos. O Acre encerrou 2025 com queda de aproximadamente 75% nos focos de queimadas, alcançando o menor número de registros desde o início da série histórica, em 2001. O desempenho positivo reflete a atuação da integração do Grupo Operacional de Comando e Controle Ambiental (GOCC).

Acre

Homem é vítima de tentativa de homicídio com golpes de perna-manca em bar de Rio Branco

15 horas atrás

22 de janeiro de 2026

Vítima sofreu traumatismo cranioencefálico moderado após desentendimento; suspeito fugiu e é procurado pela polícia

José Lopes Santana, de 52 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (22), após ser agredido com golpes de perna-manca em um bar localizado na Rua Vitória, no bairro Jorge Lavocat, na parte alta de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, José participava de uma confraternização com consumo de bebida alcoólica quando se desentendeu com outro frequentador do local, identificado como Júnior Caboco, que é monitorado por tornozeleira eletrônica. Durante a discussão, a vítima acusou o suspeito de ter furtado um celular, o que teria motivado ameaças de morte. Em seguida, Caboco deixou o bar.

Pouco tempo depois, a poucos metros do estabelecimento, o suspeito se apossou de uma perna-manca, retornou ao local e desferiu dois golpes contra José Lopes, sendo um nas costas e outro na cabeça. Com a violência das agressões, a vítima caiu desacordada no chão. Após o ataque, o agressor fugiu.

Ao recobrar a consciência, José conseguiu sair correndo, mas acabou caindo dentro de um ônibus do transporte coletivo que passava pelo local. O veículo parou em um posto de combustível na rotatória da Estrada do Irineu Serra, onde a vítima avistou uma guarnição da Polícia Militar e pediu ajuda. Já bastante ferido e ensanguentado, José sentou-se em uma mureta e desmaiou novamente.

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros no local. Diante do rebaixamento do nível de consciência da vítima, foi solicitado o apoio de uma ambulância de suporte avançado para estabilização do quadro clínico. José Lopes foi encaminhado ao pronto-socorro em estado estável, com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico de natureza moderada.

Ainda no hospital, a vítima relatou que no ano passado também foi agredida, na ocasião com ripas de madeira, e sofreu traumatismo cranioencefálico moderado.

Equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar realizaram buscas na região para tentar localizar o suspeito, mas ninguém foi preso até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

