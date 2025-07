Nível do Rio Acre segue diminuindo e atinge a marca de 1,83 metros

A Caixa Econômica Federal se prepara para realizar, neste mês de julho, um grande leilão com mais de 580 imóveis em quase todos os estados do país, o Acre ficou de fora da lista. Segundo o edital de número 0028/0225, os únicos estados não contemplados são Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.

A ausência do Acre no leilão chama atenção especialmente porque o evento promete imóveis com valores iniciais bastante acessíveis, a partir de R$ 70.770,20, e descontos que podem chegar a 40% no segundo leilão, previsto para o dia 21 de julho. O primeiro leilão será realizado no dia 14.

Os lances serão realizados exclusivamente pela internet, por meio da plataforma da Fidalgo Leilões. Entre os imóveis listados no edital, há desde casas com 58,5 m² de área construída até terrenos com mais de 3.000 m², com valores iniciais que variam de R$ 70 mil a R$ 3 milhões.

Interessados dos demais estados devem realizar o cadastro no site www.fidalgoleiloes.com.br, preencher o formulário com os documentos exigidos e seguir o passo a passo para habilitação no auditório virtual. Também é necessário se inscrever no portal da Caixa, na seção “Imóveis Caixa”.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários