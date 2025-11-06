Nível do Rio Acre segue baixo em Rio Branco, aponta Defesa Civil

Autor foi localizado próximo ao local do homicídio e confessou a execução, segundo a Polícia Civil

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã desta quinta-feira (6), Angelo da Silva Ribeiro, 46 anos, conhecido como “Testa”, apontado como autor do assassinato de Madson José de Souza, homem em situação de rua.

O crime ocorreu na Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo, região popularmente conhecida como Papoco, em Rio Branco. A vítima foi morta com um golpe de faca na jugular.

De acordo com a Polícia Civil, Angelo foi localizado nas proximidades do local do homicídio, ainda portando a faca utilizada no crime. A prisão foi resultado de um trabalho de levantamento de informações realizado pelos agentes da especializada.

Segundo as investigações preliminares, o homicídio teria sido motivado por uma discussão entre suspeito e vítima após ingerirem bebida alcoólica.

Ao ser preso, o acusado confessou a autoria do crime. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A DHPP segue apurando as circunstâncias completas do caso.

