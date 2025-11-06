Acre
Nível do Rio Acre segue baixo em Rio Branco, aponta Defesa Civil
O nível do Rio Acre amanheceu em 2,35 metros nesta quinta-feira, 06, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco. A medição foi realizada às 6h32 e indica nova queda no nível do manancial.
Nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado foi de 4,2 milímetros, número considerado baixo para o período. A cota de alerta permanece em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros, patamares ainda distantes da realidade atual.
Suspeito de matar homem em situação de rua é preso com a faca do crime em Rio Branco
Autor foi localizado próximo ao local do homicídio e confessou a execução, segundo a Polícia Civil
Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã desta quinta-feira (6), Angelo da Silva Ribeiro, 46 anos, conhecido como “Testa”, apontado como autor do assassinato de Madson José de Souza, homem em situação de rua.
O crime ocorreu na Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo, região popularmente conhecida como Papoco, em Rio Branco. A vítima foi morta com um golpe de faca na jugular.
De acordo com a Polícia Civil, Angelo foi localizado nas proximidades do local do homicídio, ainda portando a faca utilizada no crime. A prisão foi resultado de um trabalho de levantamento de informações realizado pelos agentes da especializada.
Segundo as investigações preliminares, o homicídio teria sido motivado por uma discussão entre suspeito e vítima após ingerirem bebida alcoólica.
Ao ser preso, o acusado confessou a autoria do crime. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A DHPP segue apurando as circunstâncias completas do caso.
Acre cria comissão para fortalecer políticas de proteção à infância e adolescência
O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) e o Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) publicaram nesta quinta-feira, 06, a Resolução Conjunta nº 001, que institui a Comissão Conjunta Intersetorial voltada à elaboração e execução de políticas públicas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes no Acre.
A medida segue as diretrizes da Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 001/2010, que orienta a criação de instâncias intersetoriais nos estados e municípios, e da Lei nº 13.257/2016, que trata das políticas públicas para a primeira infância.
De acordo com a resolução, a comissão terá o papel de mobilizar e articular órgãos e entidades do Sistema de Garantia de Direitos, como secretarias estaduais, conselhos tutelares, Ministério Público, Judiciário e organizações da sociedade civil. O objetivo é promover o diálogo entre as políticas de assistência social, saúde, educação e direitos humanos voltadas à infância e à adolescência.
Entre as ações previstas está a realização do IV Seminário Integrado do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, que discutirá os planos estaduais e proporá estratégias conjuntas para o fortalecimento da rede de proteção.
Feijó decreta situação de emergência por seca extrema e risco de desabastecimento
A Prefeitura de Feijó decretou nesta quinta-feira, 06, situação de emergência em razão da seca severa que atinge o município e ameaça o abastecimento de água potável, a segurança alimentar e as condições de vida de comunidades ribeirinhas e povos indígenas. O Decreto nº 246 terá validade de 180 dias, com efeitos retroativos a 7 de agosto de 2025.
De acordo com o documento, o baixo nível do rio Envira, que em alguns trechos chega a apenas 1,5 metro, tem impedido a navegação de embarcações responsáveis pelo transporte de mantimentos e água às comunidades isoladas. A falta de chuvas e a elevação das temperaturas agravam o quadro, impactando também a produção agrícola, a pesca artesanal e a pecuária local.
A administração municipal alerta que a seca prolongada tem causado escassez de água potável em várias localidades rurais e aumento no número de focos de queimadas e incêndios florestais, o que eleva os riscos à saúde da população, especialmente entre crianças e idosos.
O decreto também leva em consideração os efeitos do fenômeno El Niño, que tem intensificado a estiagem em toda a região amazônica, e as previsões do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), que indicam a persistência da falta de chuvas pelos próximos 90 dias.
Com o decreto, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) passa a atuar como unidade gestora orçamentária, podendo ordenar despesas emergenciais para atender famílias afetadas pela estiagem. A medida também autoriza a mobilização da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para ações de socorro e apoio às comunidades isoladas, incluindo distribuição de água e alimentos.
A prefeitura está autorizada ainda a promover campanhas de conscientização e prevenção em meios de comunicação, alertando a população sobre os riscos ambientais e as medidas de mitigação.
