Acre

Nível do Rio Acre registra nova queda e atinge 12,84 metros na capital

Publicado

34 minutos atrás

em

Foto: Sérgio Vale

O nível do Rio Acre voltou a apresentar recuo ao longo da manhã desta quinta-feira, 05, em Rio Branco. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, às 12h o manancial marcou 12,84 metros, permanecendo abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros.

A medição do meio-dia confirma a tendência de vazante observada desde as primeiras horas do dia. Às 5h20, o rio estava em 13,18 metros, baixando para 12,98 metros às 9h, até atingir o nível registrado ao meio-dia.

Ainda segundo a Defesa Civil, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 mm. A cota de transbordo segue estabelecida em 14 metros.

Acre

Para reforçar atendimentos à população, vice-governadora Mailza Assis entrega equipamentos de ultrassonografia à Fundhacre

Publicado

6 minutos atrás

em

5 de fevereiro de 2026

Por

Reforçando o compromisso do governo do Acre com a melhoria da rede pública de saúde, a correta aplicação dos recursos federais e o fortalecimento da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) como instituição de referência estadual em atendimentos de média e alta complexidade, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, realizou nesta quinta-feira, 5, a entrega oficial de novos equipamentos de ultrassonografia à entidade, em Rio Branco.

Equipamentos vão reforçar os atendimentos à população de todo o Acre. Foto: Neto Lucena/Secom

Contando com o investimento total de R$ 778,6 mil, os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Zezinho Barbary. A ação contribui para a ampliação e qualificação dos serviços de diagnóstico por imagem oferecidos à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os itens entregues está um ultrassom diagnóstico de alta complexidade com aplicação transesofágica, destinado à realização de exames cardiológicos avançados, além de aplicações vasculares, neurológicas e intraoperatórias.

Mailza Assis enfatizou que a entrega dos equipamentos reforça a promoção à saúde, um compromisso do governo do Estado: “Trata-se de um serviço essencial e prioritário, por isso hoje estamos entregando equipamentos modernos, com mais investimentos na estrutura da Fundhacre. É um compromisso do nosso governador Gladson Camelí. Agradecemos aos deputados, por investir, com as emendas, em todos os setores prioritários, especificamente na área de saúde. Agradeço ainda ao deputado Zezinho Barbary e reforço que vamos continuar com esses investimentos, para aprimorar cada vez mais a saúde do nosso estado”, disse.

Vice-governadora entregou equipamentos e cumprimentou pacientes e servidores. Foto: Neto Lucena/Secom

A unidade também recebeu quatro equipamentos de ultrassonografia multidisciplinar, que irão ampliar o número de exames nas áreas abdominal, ginecológica, obstétrica, musculoesquelética e vascular, garantindo maior agilidade e precisão diagnóstica aos pacientes atendidos pela rede pública de saúde.

Os novos aparelhos serão alocados em setores estratégicos da Fundhacre, como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pós-Operatória, o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), o Centro Cirúrgico e as enfermarias, possibilitando a realização de exames beira-leito, reduzindo o deslocamento de pacientes e fortalecendo a segurança clínica.

Equipamentos vão aprimorar os atendimentos prestados à população. Foto: Neto Lucena/Secom

“A Fundação oferece exames de diagnóstico para os pacientes estáveis que estão em casa e para os internados. Esses cinco equipamentos serão distribuídos em toda a Fundação Hospitalar, UTI, com o nosso serviço de apoio de diagnóstico, e nas enfermarias, para evitar deslocar o paciente, evitar as avarias nos equipamentos e fazer com que recebam um serviço com dignidade e humanidade. Vice-governadora, a Fundhacre, a população acreana agradece à senhora e ao governador, que têm fomentado a melhoria do nosso parque tecnológico. Agradeço também aos nossos parlamentares, pelos investimentos na área da saúde”, disse a presidente da Fundhacre, Sóron Steiner.

A entrega dos equipamentos contribui para a redução da dependência de serviços externos, otimiza o fluxo assistencial e consolida a Fundhacre como hospital de referência estadual em atendimentos de média e alta complexidade, reafirmando o compromisso do governo do Acre com a melhoria contínua da saúde pública.

Entrega foi efetuada na manhã desta quinta-feira, 5. Foto: Neto Lucena/Secom

“As emendas parlamentares direcionadas ao governo do Estado e também aos Municípios são de extrema importância. Agradeço ao governador, à vice-governadora e a toda a equipe da Saúde, na pessoa da Sóron, que visitou o nosso gabinete e, em menos de seis meses da visita, a gente conseguiu estar aqui, entregando esses equipamentos tão importantes para a nossa população”, afirmou Zezinho Barbary.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Acre

Rio Branco terá 5 dias de folia; veja programação do Carnaval 2026

Publicado

39 minutos atrás

em

5 de fevereiro de 2026

Por

O Carnaval 2026 de Rio Branco terá cinco dias de programação intensa, reunindo atrações musicais, concursos tradicionais e atividades voltadas a diferentes públicos. Sob o tema “Rio Branco Folia – Tradição e Alegria”, o evento acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro, com apresentações que se estendem do fim da tarde até a madrugada.

O evento é promovido pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Tecnologia e Turismo (SDTI), em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Sapezal (Acisa).

A abertura oficial ocorre na sexta-feira (13), com programação a partir das 18h. A noite contará com apresentação do DJ Malvadeza, seguida da Escolha das Realezas do Carnaval, que define o Rei Momo e a Rainha da festa. O palco principal recebe ainda Álamo Kário e Banda, DJ Júlio, Ferdiney Rios e, encerrando a primeira noite, Eduardo Casseb.

No sábado (14), o segundo dia do Rio Branco Folia começa às 18h com DJ Black. Entre os destaques está a Escolha das Realezas LGBTQIA+, com a eleição da Rainha Trans e da Rainha Gay. A programação segue com Cobras Dance, Banda Pegada de Luxo, DJ Brayan, Banda Sandra Melo e Banda Mug’s II, que encerra a noite já na madrugada.

O domingo (15) é marcado por uma programação diversificada e inclusiva, iniciando às 16h com DJ Patrick. O dia é dedicado ao Carnaval das Crianças, Idosos e Cadeirantes, com apresentações de Ricardo Morais, Negão e os Bonecos e Som dos Clarins. O público também acompanha o desfile de blocos carnavalescos, com o Urubu Cheiroso, além de atrações como DJ Pedrinho do Pânico, HG Folia, DJ Felipe de Paula, Carlinhos Bahia e Banda e Trio Furacão.

Na segunda-feira (16), a programação começa às 18h com DJ Cesinha e segue com o Concurso de Blocos Carnavalescos, reunindo agremiações como Unidos do Fuxico, Sambase e 6 de +. A noite continua com Banda Arregaça Aê, DJ Kaique, Elias Sarkis, Levada do Gueto e Axé Rio, que encerra o quarto dia da festa.

O encerramento do Carnaval acontece na terça-feira (17), com atividades a partir das 16h. A programação inclui DJ Euller, o Concurso de Blocos de Sujo, com Ivan de Carvalho, além do Carnaval das Crianças, Idosos e Cadeirantes, com apresentações de Negão e os Bonecos e Forró Pé de Serra. A noite segue com Origem Nordestina, Banda Mug’s II, DJ Roney Mattos, Banda Hits e Banda Pegada Prime, que fecha oficialmente o Rio Branco Folia 2026.

 

Acre

Modelo de gestão filantrópica do Hospital do Juruá será implantado no Regional do Alto Acre, em Brasiléia

Publicado

1 hora atrás

em

5 de fevereiro de 2026

Por

A administração filantrópica no Juruá permitiu não apenas a manutenção dos serviços, mas também a expansão da capacidade assistencial, atendendo a urgências e emergências neurológicas localmente

16 especialidades consideradas prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica, será implantada nos hospitais de Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Foto: captada 

O Acre foi incluído no novo ciclo do programa Mais Médicos Especialistas, do Ministério da Saúde, com a oferta de 18 vagas imediatas para atuação em hospitais e ambulatórios especializados do SUS em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia. As inscrições estão abertas até o dia 19 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma da UNA-SUS.

Segundo o secretário de Saúde do estado, Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon, as novas vagas integram o eixo do programa ‘Agora Tem Especialistas’, criado pelo governo federal para reduzir a espera por consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade, especialmente fora dos grandes centros urbanos.

Atualmente, cinco médicos especialistas atuam no Acre pelo programa, todos na capital, com foco em cirurgias ginecológicas e oncológicas. A ampliação da oferta tem como objetivo diversificar as especialidades e expandir a cobertura para o interior, beneficiando municípios como Brasiléia e Cruzeiro do Sul, onde a demanda por atendimento especializado é alta.

O secretário de Saúde do estado, Pedro Pascoal, entrevista, as novas vagas integram o eixo do programa ‘Agora Tem Especialistas’, para reduzir a espera por consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade. Foto: captada 

O modelo de gestão filantrópica que permitiu a retomada de serviços especializados no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, será replicado no Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, em Brasiléia. A iniciativa, tem como objetivo ampliar a oferta de atendimentos de média e alta complexidade no interior do estado e reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para a capital.

A expansão do modelo para Brasiléia busca fortalecer a rede pública de saúde na regional do Alto Acre com os novos médicos especialistas, garantindo maior acesso a tratamentos especializados e reduzindo as filas de espera por consultas e cirurgias. A medida reflete a estratégia do governo estadual de interiorizar e qualificar a atenção à saúde por meio de parcerias com organizações da sociedade civil.

A medida também visa reforçar o Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, referência na região segundo o secretário em entrevista ao jornal oaltoacre.com.

Hospital Regional do Juruá volta a contar com neurologia, neurocirurgia entre outras especialidades após parceria do governo com entidades filantrópicas. Foto:captada 

O Hospital Regional do Juruá, hoje está sendo referência para os demais, localizado em Cruzeiro do Sul, é a principal unidade para atendimentos de média e alta complexidade em toda a região do Vale do Juruá. Com estrutura moderna e equipe multiprofissional, o hospital é um pilar fundamental da saúde pública no interior do Acre.

A gestão da unidade é realizada pela Associação Nossa Senhora da Saúde (ANSSAU), entidade civil filantrópica que mantém um Termo de Parceria com o Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, para operacionalizar as atividades e serviços de saúde oferecidos no hospital.

A parceria assegura a manutenção do atendimento especializado e fortalece a capacidade de resposta do sistema público de saúde aos moradores da região, que abrange diversos municípios do Juruá acreano.

Serviços neurocirúrgicos retornam ao Vale do Juruá após termo de colaboração com sete instituições de Cruzeiro do Sul e duas de Tarauacá; primeiro procedimento foi craniectomia descompressiva. Foto: captada 

Com a parceria e seu novo modelo de gestão, o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, retomou serviços de neurologia e neurocirurgia após a assinatura de um termo de colaboração entre o governo do Acre e nove instituições filantrópicas da região — sete em Cruzeiro do Sul e duas em Tarauacá. O acordo, firmado por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd) aconteceu em 2023, permitiu a retomada de atendimentos especializados que haviam sido interrompidos.

O primeiro procedimento realizado no modelo de gestão aplicado naquele ano foi uma craniectomia descompressiva, executada pelo neurocirurgião Luan Messias. Os serviços neurocirúrgicos foi um sucesso em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa INAO, oferecendo atendimento a urgências e emergências neurológicas na região.

A retomada representou um avanço significativo para a saúde pública no Vale do Juruá, evitando o deslocamento de pacientes para Rio Branco e garantindo acesso a tratamentos de média e alta complexidade próximos às suas comunidades. A iniciativa é fruto da aplicação de emendas parlamentares destinadas a fortalecer a rede filantrópica e ampliar a capacidade assistencial no interior do estado, ao qual o modelo de gestão será implantada no hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar em Brasiléia.

No cenário nacional no inicio de 2026, o edital prevê 900 vagas distribuídas em 16 especialidades consideradas prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica. A estratégia de distribuição prioriza municípios com maior vulnerabilidade social e regiões com dificuldade de fixação de especialistas.

Dados do Ministério da Saúde indicam que o programa soma hoje 583 médicos especialistas em atividade no país. Com o novo ciclo de seleção, a projeção é chegar a aproximadamente 1,5 mil profissionais em atuação. A maior parte está lotada no interior (48,7%), enquanto 34% trabalham em regiões metropolitanas.

Veja vídeo entrevista com secretário de estado Pedro Pascoal:

