Nível do Rio Acre registra 2,07 metros em Rio Branco nesta sexta
A Defesa Civil de Rio Branco informou nesta sexta-feira, 26, que o nível do Rio Acre atingiu 2,07 metros às 5h29 da manhã, apresentando tendência de queda. Nas últimas 24 horas, o volume de chuva acumulado na capital foi de 17,40 milímetros.
Segundo o órgão, a cota de alerta está estabelecida em 13,50 metros e a de transbordo em 14 metros, patamares ainda distantes da atual medição. Apesar disso, o monitoramento segue sendo realizado diariamente.
Morre aos 91 anos mãe de deputado estadual Luiz Gonzaga em Rio Branco
Saimo Martins
O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) comunicou, por meio das redes sociais, o falecimento de sua mãe, Maria de Lourdes Alves de Souza Oliveira, ocorrido na noite de quinta-feira (25), às 23h15, em Rio Branco. Ela tinha 91 anos.
Nascida em 21 de março de 1934, em Cruzeiro do Sul, Maria de Lourdes foi mãe de seis filhos — Odete, Socorro, Francisco, José, Luiz Gonzaga e outro já falecido —, além de deixar 15 netos e 10 bisnetos.
Em sua homenagem, o parlamentar destacou o legado de amor, fé e dedicação da mãe. “Com muita dor, me despeço da minha mãe, mulher que me ensinou tudo sobre amor, fé e trabalho. O vazio que ela deixa é imenso, mas as lembranças e os ensinamentos que nos deu permanecerão vivos em nossos corações para sempre. Descanse em paz, minha mamãe amada”, escreveu Gonzaga.
Segundo a família, Maria de Lourdes viveu os últimos anos com cuidados especiais em razão da idade. Ainda não foram informados detalhes sobre o velório e o sepultamento.
Eleitores do Acre têm até 30 de setembro para regularizar título e votar em juízes de paz
Eleição para juízas e juízes de paz ocorre em 30 de novembro; título cancelado ou suspenso deve ser regularizado online ou em cartório
Os eleitores do Acre têm até o próximo 30 de setembro para regularizar o título eleitoral e garantir o direito de votar nas eleições de juízas e juízes de paz, marcadas para 30 de novembro. O alerta foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), que disponibiliza o serviço de forma gratuita e online.
Quem estiver com o título cancelado – por falta de votação em três eleições consecutivas sem justificativa – ou suspenso – por pendência documental – precisa regularizar a situação para participar do pleito. O pedido pode ser feito pelo site do TRE-AC, via autoatendimento, ou presencialmente em um cartório eleitoral.
Além da regularização, o Tribunal recomenda que os eleitores verifiquem antecipadamente o local de votação, já divulgado no portal da instituição. Manter o título em dia é essencial para exercer o direito ao voto e participar da escolha dos representantes da Justiça de Paz no estado.
Links úteis:
Regularização online: www.tre-ac.jus.br/autoatendimento
Consultar situação eleitoral: www.tre-ac.jus.br/consulta-titulo
Locais de votação: www.tre-ac.jus.br/locais-de-votacao
Dia Nacional da Doação de Órgãos: mais de 30 pessoas já formalizaram ser doador em Cartórios no Acre
Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO) pode ser feita por meio eletrônico diretamente pela plataforma e-Notariado
No próximo dia 27 de setembro, o Brasil celebra o Dia Nacional da Doação de Órgãos, data instituída pelo Ministério da Saúde para conscientizar a população sobre a importância desse gesto de solidariedade que pode salvar vidas. De acordo com o órgão foram realizados mais de 30 mil transplantes em 2024 — números que tendem a crescer com o apoio da tecnologia notarial.
Desde abril de 2024, os cidadãos podem manifestar e formalizar sua vontade de doar órgãos de forma simples, gratuita e 100% digital, por meio da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO). Lançada pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da Saúde, a AEDO já soma 32 solicitações emitidas em todo o estado do Acre, fortalecendo a política pública de transplantes no Brasil.
“A AEDO reforça o papel social do notariado acreano, permitindo que um gesto de solidariedade tão nobre seja realizado de forma digital, com cidadania e plena segurança jurídica”, declara Valéria Aquino, presidente do CNB/AC.
De acordo com o Ministério da Saúde, os transplantes mais realizados em 2024 foram o de rim (6.320 transplantes) e o de fígado (2.454), entre os sólidos, e o de córnea (17.107) e o de medula óssea (3.743) entre os líquidos.
Como funciona a AEDO
O processo é totalmente digital, realizado por meio da plataforma e-Notariado. O interessado acessa o site www.aedo.org.br, solicita gratuitamente um Certificado Digital Notarizado, realiza videoconferência com um tabelião de notas e assina eletronicamente o documento, escolhendo quais órgãos deseja doar.
A AEDO passa a integrar automaticamente a Central Nacional de Doadores de Órgãos, podendo ser consultada por profissionais de saúde credenciados no Sistema Nacional de Transplantes. O documento pode ser revogado a qualquer momento pelo cidadão.
Com mais de 42 mil pessoas na fila por um transplante no Brasil, a AEDO representa um instrumento poderoso de conscientização e engajamento. A data de 27 de setembro reforça essa mobilização nacional e destaca que a decisão de doar pode transformar vidas e oferecer esperança a milhares de famílias.
Sobre o CNB – Colégio Notarial do Brasil
O Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF) é a entidade de classe que representa institucionalmente os tabeliães de notas brasileiros e reúne as 24 Seccionais dos Estados. O CNB/CF é filiado à União Internacional do Notariado (UINL), entidade não governamental que reúne 89 países e representa o notariado mundial existente em mais de 100 nações, correspondentes a 2/3 da população global e 60% do PIB mundial.
