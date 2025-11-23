Conecte-se conosco

Acre

Nível do Rio Acre permanece baixo, mas aumento das chuvas indica possível mudança no clima

Publicado

26 minutos atrás

em

Manancial marcou 3,93 metros neste domingo, ainda muito abaixo da cota de alerta

O Rio Acre registrou 3,93 metros às 5h22 deste domingo (23), em Rio Branco, conforme boletim da Defesa Civil Municipal. O nível mantém o manancial muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e distante da cota de transbordo, que é de 14 metros.

Apesar da marca reduzida, o cenário pluviométrico começou a mudar na capital acreana. Nas últimas 24 horas, o volume de chuva acumulado atingiu 19,20 mm, segundo o boletim assinado pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão. O índice reforça uma possível alteração no padrão climático após semanas de precipitações irregulares.

Acre

Acre terá domingo com instabilidade e risco de chuvas fortes em todas as regiões

Publicado

19 minutos atrás

em

23 de novembro de 2025

Por

Fraca onda polar avança pelo estado e mantém tempo fechado, úmido e com temperaturas amenas

Foto: Sérgio Vale

O Acre deve enfrentar um domingo (23) marcado por instabilidade climática e alta probabilidade de chuvas fortes em praticamente todo o estado. A chegada de uma fraca onda polar ao leste e ao sul do território acreano deve influenciar diretamente as condições atmosféricas, mantendo o tempo fechado, úmido e com temperaturas mais baixas. As informações são do site O Tempo Aqui.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o avanço dessa massa de ar frio aumenta a nebulosidade e mantém a possibilidade de chuva a qualquer hora, com risco de pancadas intensas em pontos isolados. As temperaturas seguem amenas ao longo de todo o dia.

A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 75% e 85% durante a tarde, enquanto os índices máximos, registrados no início da manhã, devem atingir entre 90% e 100%. Os ventos devem soprar fracos ou calmos, predominantemente do sudeste, com variações do sul e sudoeste.

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário também será de tempo instável, com céu carregado e chuva frequente. A probabilidade de ocorrência de chuvas fortes é considerada muito alta, segundo a previsão meteorológica.

Assim como no leste e no sul, a umidade relativa do ar permanece elevada nessas regiões, variando entre 75% e 85% durante a tarde e chegando a até 100% ao amanhecer. Os ventos serão fracos, vindos principalmente do sudeste, com variações do sul e leste.

As temperaturas previstas mostram pouca variação entre as diferentes áreas do estado, com mínimas entre 19ºC e 23ºC e máximas que não ultrapassam os 28ºC.

Confira as temperaturas por região:
• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 19ºC e 21ºC; máximas entre 25ºC e 27ºC.
• Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 19ºC e 21ºC; máximas entre 24ºC e 26ºC.
• Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 19ºC e 21ºC; máximas entre 25ºC e 27ºC.
• Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 25ºC e 27ºC.
• Tarauacá e Feijó: mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 26ºC e 28ºC.
• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 26ºC e 28ºC.
• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 21ºC e 23ºC; máximas entre 26ºC e 28ºC.

Acre

Sine Acre faz busca ativa de vagas de trabalho em empreendimentos de Rio Branco para a 1ª Feira do Emprego

Publicado

12 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Acre, faz uma intensa mobilização para a 1ª Feira do Emprego. Com o objetivo de garantir o maior número possível de vagas disponíveis na ação, que será realizada nos dias 28 e 29 na capital, equipes do Sine fazem um trabalho de busca ativa em diversos empreendimentos de Rio Branco dos mais diferentes setores econômicos.

A ação começou na última terça-feira, 18, e já alcançou 50 empreendimentos dos bairros Centro e Estação Experimental até esta sexta-feira, 21. De acordo com a programação do Serviço, que faz parte da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e no estado é ligado à Seict, as visitas ocorrerão até o dia 15 de dezembro, mesmo após a realização da Feira. A ideia é reforçar o compromisso de aproximar empregadores e trabalhadores para fortalecer o mercado de trabalho.

Equipes do Sine Acre mobilizam empresas de Rio Branco para ofertar maior número de vagas possível na 1ª Feira do Emprego. Foto: Emely Azevedo/Seict

Durante as visitas, as equipes realizam o cadastramento das empresas que ainda não estão inseridas no sistema, captação de vagas, atualização cadastral dos empreendimentos interessados em contratar e esclarecem todos os serviços gratuitos oferecidos pelo Sine Acre: intermediação de mão de obra, cadastro de trabalhadores ou empresas, encaminhamento para entrevistas, emissão da Carteira de Trabalho e acesso aos cursos de qualificação do Polo Digital da Seict.

Segundo a coordenadora do Sine Acre, Jaqueline Castro, muitos empresários ainda desconheciam a gratuidade dos atendimentos e demonstraram forte interesse em participar do evento. Ela afirma que a receptividade nas empresas tem sido positiva e que a iniciativa abre um novo ciclo de aproximação com o setor produtivo. Outro ponto destacado é a parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec), Sest/Senat e Senai na oferta de qualificação.

Visitas seguirão até 15 de dezembro em empresas dos mais variado segmentos econômicos. Foto: Emely Azevedo/Seict

“Estamos sendo muito bem recebidos. Muitos empresários não sabiam que todos os serviços do Sine são gratuitos, e isso muda completamente a adesão. Além de captar vagas, esclarecemos sobre qualificação, parcerias e reforçamos que o nosso atendimento é constante. Esse movimento nos permite cadastrar novas empresas, ampliar as vagas diárias e da feira, além garantir que mais trabalhadores tenham acesso às oportunidades. O objetivo é massificar esse trabalho”, disse ela.

Titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, afirmou que a busca ativa representa uma mudança estrutural na política de empregabilidade do Estado. “A atuação consolida uma estratégia moderna de aproximação entre poder público e setor produtivo. Isso cria um fluxo contínuo de oportunidades, reduz gargalos de contratação e fortalece a competitividade das empresas. Nosso objetivo é transformar o Sine em uma ponte ativa, dinâmica e presente no cotidiano econômico.”

A 1ª Feira do Emprego terá serviços que incluem a intermediação de vagas, atendimento aos trabalhadores, cursos do Polo Digital, emissão de Carteira de Trabalho, orientações sobre Seguro-Desemprego, FGTS e atendimentos de saúde e cidadania oferecidos por diversas secretarias e parceiros institucionais. A ação conjunta reúne Estado, União, Município, setor produtivo e instituições parceiras para consolidar uma forte rede integrada de estímulo ao emprego e renda.

Acre

Nota pública sobre o falso reajuste tarifário no transporte intermunicipal entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Publicado

13 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) informa que não procede a matéria divulgada em veículos de comunicação sobre um suposto novo reajuste na passagem intermunicipal entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Qualquer atualização tarifária no transporte intermunicipal somente pode ocorrer após a análise técnica da Agência e a aprovação do Conselho Superior da Ageac (Consup), colegiado composto por representantes de esferas públicas e privadas, como Procon/AC, PGE, Fieac, Crea-AC e presidência da Ageac. Nenhum valor é alterado sem estudo econômico, votação formal e publicação oficial em Diário Oficial.

No momento, não há nenhum processo de reajuste em análise ou votação, tampouco qualquer deliberação do Consup que indique alteração nos valores praticados pelas empresas concessionárias.

A Ageac reforça seu compromisso com a transparência, a responsabilidade regulatória e a correta informação à população, garantindo que todas as decisões sejam tomadas com base em critérios técnicos, legais e de proteção aos usuários do transporte intermunicipal.

Luís Almir Brandão

Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre

