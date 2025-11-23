Nível do Rio Acre permanece baixo, mas aumento das chuvas indica possível mudança no clima

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Acre, faz uma intensa mobilização para a 1ª Feira do Emprego. Com o objetivo de garantir o maior número possível de vagas disponíveis na ação, que será realizada nos dias 28 e 29 na capital, equipes do Sine fazem um trabalho de busca ativa em diversos empreendimentos de Rio Branco dos mais diferentes setores econômicos.

A ação começou na última terça-feira, 18, e já alcançou 50 empreendimentos dos bairros Centro e Estação Experimental até esta sexta-feira, 21. De acordo com a programação do Serviço, que faz parte da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e no estado é ligado à Seict, as visitas ocorrerão até o dia 15 de dezembro, mesmo após a realização da Feira. A ideia é reforçar o compromisso de aproximar empregadores e trabalhadores para fortalecer o mercado de trabalho.

Durante as visitas, as equipes realizam o cadastramento das empresas que ainda não estão inseridas no sistema, captação de vagas, atualização cadastral dos empreendimentos interessados em contratar e esclarecem todos os serviços gratuitos oferecidos pelo Sine Acre: intermediação de mão de obra, cadastro de trabalhadores ou empresas, encaminhamento para entrevistas, emissão da Carteira de Trabalho e acesso aos cursos de qualificação do Polo Digital da Seict.

Segundo a coordenadora do Sine Acre, Jaqueline Castro, muitos empresários ainda desconheciam a gratuidade dos atendimentos e demonstraram forte interesse em participar do evento. Ela afirma que a receptividade nas empresas tem sido positiva e que a iniciativa abre um novo ciclo de aproximação com o setor produtivo. Outro ponto destacado é a parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec), Sest/Senat e Senai na oferta de qualificação.

“Estamos sendo muito bem recebidos. Muitos empresários não sabiam que todos os serviços do Sine são gratuitos, e isso muda completamente a adesão. Além de captar vagas, esclarecemos sobre qualificação, parcerias e reforçamos que o nosso atendimento é constante. Esse movimento nos permite cadastrar novas empresas, ampliar as vagas diárias e da feira, além garantir que mais trabalhadores tenham acesso às oportunidades. O objetivo é massificar esse trabalho”, disse ela.

Titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, afirmou que a busca ativa representa uma mudança estrutural na política de empregabilidade do Estado. “A atuação consolida uma estratégia moderna de aproximação entre poder público e setor produtivo. Isso cria um fluxo contínuo de oportunidades, reduz gargalos de contratação e fortalece a competitividade das empresas. Nosso objetivo é transformar o Sine em uma ponte ativa, dinâmica e presente no cotidiano econômico.”

A 1ª Feira do Emprego terá serviços que incluem a intermediação de vagas, atendimento aos trabalhadores, cursos do Polo Digital, emissão de Carteira de Trabalho, orientações sobre Seguro-Desemprego, FGTS e atendimentos de saúde e cidadania oferecidos por diversas secretarias e parceiros institucionais. A ação conjunta reúne Estado, União, Município, setor produtivo e instituições parceiras para consolidar uma forte rede integrada de estímulo ao emprego e renda.

