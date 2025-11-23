Acre
Nível do Rio Acre permanece baixo, mas aumento das chuvas indica possível mudança no clima
Manancial marcou 3,93 metros neste domingo, ainda muito abaixo da cota de alerta
O Rio Acre registrou 3,93 metros às 5h22 deste domingo (23), em Rio Branco, conforme boletim da Defesa Civil Municipal. O nível mantém o manancial muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e distante da cota de transbordo, que é de 14 metros.
Apesar da marca reduzida, o cenário pluviométrico começou a mudar na capital acreana. Nas últimas 24 horas, o volume de chuva acumulado atingiu 19,20 mm, segundo o boletim assinado pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão. O índice reforça uma possível alteração no padrão climático após semanas de precipitações irregulares.
Acre
Acre terá domingo com instabilidade e risco de chuvas fortes em todas as regiões
Fraca onda polar avança pelo estado e mantém tempo fechado, úmido e com temperaturas amenas
Acre
Sine Acre faz busca ativa de vagas de trabalho em empreendimentos de Rio Branco para a 1ª Feira do Emprego
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Acre, faz uma intensa mobilização para a 1ª Feira do Emprego. Com o objetivo de garantir o maior número possível de vagas disponíveis na ação, que será realizada nos dias 28 e 29 na capital, equipes do Sine fazem um trabalho de busca ativa em diversos empreendimentos de Rio Branco dos mais diferentes setores econômicos.
A ação começou na última terça-feira, 18, e já alcançou 50 empreendimentos dos bairros Centro e Estação Experimental até esta sexta-feira, 21. De acordo com a programação do Serviço, que faz parte da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e no estado é ligado à Seict, as visitas ocorrerão até o dia 15 de dezembro, mesmo após a realização da Feira. A ideia é reforçar o compromisso de aproximar empregadores e trabalhadores para fortalecer o mercado de trabalho.
Durante as visitas, as equipes realizam o cadastramento das empresas que ainda não estão inseridas no sistema, captação de vagas, atualização cadastral dos empreendimentos interessados em contratar e esclarecem todos os serviços gratuitos oferecidos pelo Sine Acre: intermediação de mão de obra, cadastro de trabalhadores ou empresas, encaminhamento para entrevistas, emissão da Carteira de Trabalho e acesso aos cursos de qualificação do Polo Digital da Seict.
Segundo a coordenadora do Sine Acre, Jaqueline Castro, muitos empresários ainda desconheciam a gratuidade dos atendimentos e demonstraram forte interesse em participar do evento. Ela afirma que a receptividade nas empresas tem sido positiva e que a iniciativa abre um novo ciclo de aproximação com o setor produtivo. Outro ponto destacado é a parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec), Sest/Senat e Senai na oferta de qualificação.
“Estamos sendo muito bem recebidos. Muitos empresários não sabiam que todos os serviços do Sine são gratuitos, e isso muda completamente a adesão. Além de captar vagas, esclarecemos sobre qualificação, parcerias e reforçamos que o nosso atendimento é constante. Esse movimento nos permite cadastrar novas empresas, ampliar as vagas diárias e da feira, além garantir que mais trabalhadores tenham acesso às oportunidades. O objetivo é massificar esse trabalho”, disse ela.
Titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, afirmou que a busca ativa representa uma mudança estrutural na política de empregabilidade do Estado. “A atuação consolida uma estratégia moderna de aproximação entre poder público e setor produtivo. Isso cria um fluxo contínuo de oportunidades, reduz gargalos de contratação e fortalece a competitividade das empresas. Nosso objetivo é transformar o Sine em uma ponte ativa, dinâmica e presente no cotidiano econômico.”
A 1ª Feira do Emprego terá serviços que incluem a intermediação de vagas, atendimento aos trabalhadores, cursos do Polo Digital, emissão de Carteira de Trabalho, orientações sobre Seguro-Desemprego, FGTS e atendimentos de saúde e cidadania oferecidos por diversas secretarias e parceiros institucionais. A ação conjunta reúne Estado, União, Município, setor produtivo e instituições parceiras para consolidar uma forte rede integrada de estímulo ao emprego e renda.
Acre
Nota pública sobre o falso reajuste tarifário no transporte intermunicipal entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul
A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) informa que não procede a matéria divulgada em veículos de comunicação sobre um suposto novo reajuste na passagem intermunicipal entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
Qualquer atualização tarifária no transporte intermunicipal somente pode ocorrer após a análise técnica da Agência e a aprovação do Conselho Superior da Ageac (Consup), colegiado composto por representantes de esferas públicas e privadas, como Procon/AC, PGE, Fieac, Crea-AC e presidência da Ageac. Nenhum valor é alterado sem estudo econômico, votação formal e publicação oficial em Diário Oficial.
No momento, não há nenhum processo de reajuste em análise ou votação, tampouco qualquer deliberação do Consup que indique alteração nos valores praticados pelas empresas concessionárias.
A Ageac reforça seu compromisso com a transparência, a responsabilidade regulatória e a correta informação à população, garantindo que todas as decisões sejam tomadas com base em critérios técnicos, legais e de proteção aos usuários do transporte intermunicipal.
Luís Almir Brandão
Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre
