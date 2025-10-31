Acre
Nível do Rio Acre permanece baixo em Rio Branco, aponta boletim da Defesa Civil
O mais recente boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco, nesta sexta-feira, 31, mostra que o nível do Rio Acre está em 2,77 metros, registrado às 6h30 da manhã. Apesar da leve elevação, o volume segue muito abaixo das cotas de alerta (13,50 m) e de transbordamento (14,00 m), indicando um cenário de normalidade no curso do rio.
Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva na capital acreana, segundo o boletim assinado pelo tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador municipal da Defesa Civil.
Operação reúne 200 agentes em megaoperação contra crimes no Vale do Juruá
Tranca Forte’ mobiliza Exército e polícias em Cruzeiro do Sul com helicópteros e embarcações; foco é combater tráfico, crimes ambientais e organizados na fronteira
Mais de 200 profissionais de segurança pública participaram da Operação Tranca Forte em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira (30), em uma megaoperação conjunta contra crimes transfronteiriços, tráfico de drogas e delitos ambientais na região do Vale do Juruá. A ação mobilizou Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Gefron, com deslocamento por helicópteros, embarcações e viaturas terrestres.
As equipes foram distribuídas por pontos estratégicos como vias de acesso à zona urbana e rural, aeroporto, bairros periféricos e áreas ribeirinhas, sob coordenação do Centro Integrado de Comando e Controle. A operação sucede ação semelhante realizada no ano anterior, quando foi evitada uma fuga no presídio Manoel Neri, reforçando o dispositivo de segurança na região de fronteira.
O delegado Augusto Lima, chefe substituto da Polícia Federal, revelou que a Operação Tranca Forte em Cruzeiro do Sul está utilizando ferramentas de inteligência para mapear locais estratégicos utilizados pelo tráfico de drogas na região de fronteira. Em entrevista, o delegado destacou que a ação conjunta tem caráter preventivo e repressivo, com fiscalização intensificada no aeroporto local e combate a crimes ambientais e organizados.
“Nossa participação em conjunto com todas as forças vem, principalmente, na utilização das ferramentas de inteligência a fim de mapear os locais estratégicos, tendo em vista que estamos posicionados numa região de fronteira estratégica, principalmente para o escoamento do tráfico de drogas”, afirmou Lima. A abordagem representa uma evolução na atuação policial na região do Vale do Juruá, tradicionalmente vulnerável ao crime organizado transfronteiriço.
O coronel Gustavo Mathias, comandante do 61º BIS, afirmou que a ação é uma resposta coordenada às demandas de segurança em todo o Brasil.
De acordo com o major Clélio Pinto, da Sejusp, a operação combinou apoio aéreo, fluvial e terrestre para cobrir desde o centro urbano até zonas distantes. O capitão Thales Campos, da PM, destacou que os pontos com maiores índices de criminalidade foram priorizados com base em análise de inteligência, enquanto o tenente Fabrício Machado, do GEFRON, revelou o patrulhamento em áreas como Saboeiro e Miritizal, conhecidas pelo domínio de facções.
“Nós estamos aí com duas barcas aí na operação, tentando saturar. Enquanto há equipes localizadas em pontos mais adjacentes, nós, juntamente com a equipe da PM nós estamos na parte central, Saboeiro, e estamos também no Miritizal, que também são focos monitorados, são monitorados pela inteligência e que são fortemente dominados pelos comandos das organizações criminosas”, afirmou o tenente Fabrício Machado, do GEFRON
Fim de semana será de calor intenso e chuvas isoladas no Acre, aponta Friale
O primeiro fim de semana de novembro promete ser marcado por altas temperaturas e tempo abafado em todo o Acre. De acordo com o meteorologista Davi Friale, o calor deve predominar entre os dias 1º e 2 de novembro, com termômetros podendo ultrapassar os 35ºC em várias regiões do estado.
Apesar da recente passagem de uma fraca onda polar, que amenizou as temperaturas e provocou chuvas de 78,8 mm em Brasileia e 37,6 mm em Assis Brasil, segundo dados da estação de Aldeia dos Patos, o frio deve perder força a partir deste fim de semana.
O fim de semana será de sol entre nuvens, com chuvas rápidas e pontuais, típicas do período de transição entre a seca e o inverno amazônico. Não há previsão de temporais ou ventos fortes.
Com as chuvas registradas nos últimos dias no Alto Acre, o nível do rio Acre, em Rio Branco, voltou a subir rapidamente. Às 15h desta quinta-feira, a cota marcava 2,66 metros, e a tendência, segundo Friale, é que o volume ultrapasse 3 metros até sábado.
ONG leva Apex e Embratur à Justiça por esconder dados salariais
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) tornaram-se alvos de Ação Civil Pública movida pela associação Fiquem Sabendo, que acusa as duas entidades de descumprirem a legislação de transparência ao se recusarem a divulgar, de forma nominal e individualizada, a remuneração de seus empregados, diretores e conselheiros.
Nas duas ações, a Fiquem Sabendo aponta violações contumazes ao direito difuso à informação e descumprimento de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF). A ONG solicitou, via Lei de Acesso à Informação (LAI), os dados de remunerações dos últimos cinco anos, mas teve os pedidos negados.
A questão jurídica central é se a Embratur e a Apex, enquanto duas entidades de serviço social autônomo e destinatárias de recursos públicos, podem se limitar a publicarem quadros genéricos de salários, ou se é obrigada a detalhar os ganhos de cada agente, conforme exigido para entes estatais.
Nesse sentido, a ONG, que atua em defesa da transparência pública, requereu a imposição de obrigação de fazer, exigindo que tanto a Apex quanto a Embratur divulguem em seus respectivos sites os dados remuneratórios mensais dos últimos cinco anos. Essas informações devem incluir nome completo, CPF parcialmente ofuscado, cargo/função, lotação, remuneração bruta, acréscimos, remuneração líquida e descontos que não sejam estritamente pessoais.
As duas ações civis públicas surgiram após a Embratur e a Apex negarem os pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) feitos pela ONG.
A Fiquem Sabendo argumenta que o descumprimento da obrigação gera dano moral coletivo, pois a recusa reiterada mina a confiança social na gestão de recursos públicos.
“Além de descumprir a lei de acesso à informação, que determina expressamente a divulgação dos dados nominais de remuneração, também descumpre a jurisprudência pacífica do STF, que já sedimentou esse dever em 2012”, afirmou o diretor de Advocacy da Fiquem Sabendo, Bruno Morassutti.
As ações, movidas no último dia 6, tratam do Dever de Informação e do Direito de Acesso à Informação. Os casos tramitam, respectivamente, na 43ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo e na 1ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo. “Esperamos que o Judiciário reconheça esse descumprimento da lei e reforce a transparência pública dessas entidades”, concluiu Morassutti.
Apex e Embratur dizem que cumprem requisitos de publicidade
Nos pedidos de LAI realizados pela Fiquem Sabendo, Apex e Embratur responderam, de maneira geral, por meio de suas respectivas Ouvidorias, que “todas as informações acerca da temática de recursos humanos” estavam disponíveis em seus portais de transparência e prestação de contas.
As duas entidades alegaram ainda, em síntese, que, embora não fornecessem as planilhas consolidada e detalhada, já cumpria o requisito de publicidade (tornar público) ao disponibilizar a estrutura remuneratória e a remuneração bruta dos funcionários no site.
Embratur
A Embratur manteve o posicionamento de que as informações adicionais solicitadas, como a remuneração líquida e os descontos legais, “extrapolam o dever de transparência ativa” da Agência, e que ela “não tem obrigação de divulgar a terceiros” tais detalhes.
Exigência de trabalho adicional: A Ouvidoria utilizou o Art. 13, III do Decreto nº 7.724/2012 para justificar a negativa, sob o argumento de que o pedido exigia “trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.
Apex Brasil
A Apex, por meio da Gerente de Recursos Humanos, respondeu o pedido de LAI, em 30 de junho deste ano, alegando que possuía “todas as informações acerca da temática de recursos humanos” em seu portal de Transparência e Prestação de Contas, indicando um link específico.
No entanto, a Fiquem Sabendo contesta a alegação de que os dados estão disponíveis, apresentando a informação de que a URL do site indicado pela Apex disponibiliza apenas a “Estrutura Remuneratória” anual.
Esta “estrutura”, segundo Fiquem Sabendo, consiste em uma tabela mostrando apenas o nome do cargo, as faixas salariais (mínimo e máximo) e a quantidade de posições. A ONG considerou essas informações insuficientes e em desacordo com o que determina a lei.
Procurada pela coluna, a Apex informou que “tomou conhecimento do processo apenas recentemente. Portanto, até o momento, não há posicionamento oficial”.
A Embratur, por sua vez, afirmou em nota que “não foi notificada sobre Ação Civil Pública” e que os dados estão disponíveis no portal da transparência da entidade “de forma clara, detalhada e em conformidade com os parâmetros exigidos pelos órgãos de controle”. Confira a nota na íntegra:
“A Embratur atua em consonância com todas as normas legais e regulamentares aplicáveis à sua gestão, observando os princípios da transparência, da legalidade e da proteção de dados pessoais, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
Todas as informações funcionais e remuneratórias dos empregados e dirigentes da Embratur são publicadas no Portal da Transparência da Agência, de forma clara, detalhada e em conformidade com os parâmetros exigidos pelos órgãos de controle.
Estão disponíveis publicamente, no Portal da Transparência da Agência, as informações sobre a identificação nominal e o cargo de cada colaborador; a tabela de remuneração por cargo e o Acordo Coletivo de Trabalho, que dispõe sobre direitos, deveres e benefícios aplicáveis aos empregados.
Importante destacar que a Embratur, apesar de ter deixado de ser autarquia federal e ter se tornado Serviço Social Autônomo, à semelhança das entidades do Sistema S, continua a ser periodicamente auditada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Um dos objetivos das auditorias é fiscalizar o grau de transparência da empresa. No ciclo de auditoria mais recente, que abarcou o período de 2024 a 2025, o TCU verificou que houve evolução e aprimoramento no grau de transparência da Embratur.
Por fim, a Embratur informa que não foi notificada sobre Ação Civil Pública e que não foi formalmente procurada pela referida ONG para que disponibilizasse os dados mencionados”.
Fonte: Metrópoles
