Nível do Rio Acre permanece baixo em Rio Branco, aponta boletim da Defesa Civil

O Santa Cruz goleou uma equipe do futebol amador por 8 a 0 neste domingo, 20, no CT do Cupuaçu, em um jogo treino como parte da preparação para a disputa do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A Capivara estreia na competição estreia na competição no dia 14 de agosto contra o Atlético, na Arena da Floresta.

“Estamos completando duas semanas de trabalho e o desempenho foi bastante positivo. Os atletas estão chegando e essa integração tem sido importante”, comentou o técnico Bruno Monteiro.

DNA do Santa Cruz

Segundo Bruno Monteiro, a meta é montar um time do DNA do Santa Cruz aproveitando os garotos do Sub-20.

“Nossa meta é chegar com um time muito bem treinado e competitivo. Ainda iremos evoluir bastante até o início do torneio”, avaliou o treinador.

