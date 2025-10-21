Conecte-se conosco

Acre

Nível do Rio Acre mantém tendência de baixa, aponta boletim da Defesa Civil

Publicado

12 minutos atrás

em

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

O nível do Rio Acre em Rio Branco registrou 1,88 metro na manhã desta terça-feira, 21, às 5h11, conforme dados divulgados pela Defesa Civil Municipal.

O boletim indica tendência de baixa e ausência de chuvas nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico foi de 0,0 milímetro no período.

As cotas de alerta e de transbordamento permanecem distantes dos níveis atuais: 13,50 metros e 14,00 metros, respectivamente.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Acre

Acre ocupa 15ª posição no ranking nacional do Ideb com nota 5,7

Publicado

10 minutos atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

O Acre alcançou a 15ª colocação no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, com nota 5,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O levantamento considera o desempenho educacional de cada estado a partir das notas obtidas nos níveis de ensino fundamental (anos iniciais e finais) e ensino médio, tanto das redes públicas quanto privadas, ponderadas conforme o número de matrículas em cada etapa.

Os dados foram divulgados pelo Brasil em Mapas, com base em informações do Centro de Liderança Pública (CLP) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O ranking avalia o desempenho educacional como um dos principais indicadores de competitividade estadual, refletindo a qualidade do ensino e a eficiência das políticas públicas voltadas à educação básica.

O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil, criado em 2007 pelo Inep. Ele combina dois fatores — o desempenho dos estudantes em avaliações nacionais e as taxas de aprovação escolar —, resultando em uma nota que vai de 0 a 10. O índice é usado pelo governo para monitorar a evolução do ensino e orientar políticas públicas educacionais.

 

Comentários

Continue lendo

Acre

Prefeitura de Capixaba regulamenta uso da frota de veículos oficiais

Publicado

15 minutos atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Foto: Reprodução/Internet

A Prefeitura de Capixaba publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 21, o Decreto nº 278/2025, que estabelece novas regras para o uso da frota de veículos oficiais do município. Assinado pelo prefeito Manoel Maia, o decreto tem o objetivo de disciplinar e dar transparência à utilização dos automóveis pertencentes à administração direta e indireta.

De acordo com o documento, a medida foi necessária diante da ausência de normas anteriores sobre o tema, o que dificultava o controle do uso dos veículos públicos. A nova regulamentação define critérios claros para a utilização, guarda e fiscalização dos carros, buscando evitar o uso indevido e garantir que sirvam exclusivamente a atividades de interesse público.

Os veículos foram divididos em duas categorias: Veículos de Representação (VR), destinados ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, procurador jurídico e chefes de gabinete; e Veículos de Serviço (VS), que deverão ser utilizados pelos demais servidores apenas durante o exercício de suas funções.

Entre as principais determinações, o decreto estabelece que os veículos de serviço só poderão circular em dias úteis, das 6h às 19h, devendo ser recolhidos diariamente em garagens oficiais. O uso fora desse horário ou em finais de semana e feriados só será permitido em situações excepcionais, mediante justificativa por escrito.

Além disso, os veículos deverão ser identificados com o brasão do município e um número de telefone da ouvidoria, para que a população possa denunciar irregularidades. Está proibido o uso dos automóveis para fins particulares, deslocamentos residenciais ou transporte para almoço.

A gestão e o controle da frota ficarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, que designará um gestor de frota encarregado de autorizar o uso e fiscalizar a manutenção dos veículos. O decreto também prevê responsabilização administrativa e civil para servidores que utilizarem os veículos em desacordo com as regras, incluindo a possibilidade de abertura de processo disciplinar.

Comentários

Continue lendo

Acre

Acre convoca professores aprovados em seletivo para assinatura de contratos

Publicado

16 minutos atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) do Acre publicaram nesta terça-feira, 21, o Edital nº 087 SEAD/SEE, convocando candidatos aprovados no seletivo simplificado para cargos da Educação a apresentarem documentação e assinarem os contratos de trabalho.

A convocação é referente ao Edital nº 001/2023 SEAD/SEE, publicado em março de 2023, e inclui profissionais selecionados para atuar em diferentes municípios e modalidades de ensino, como educação especial e ensino regular.

Entre os convocados estão assistentes educacionais e professores mediadores da Educação Especial, além de docentes de Física do Ensino Regular. As vagas contemplam as cidades de Rio Branco, Porto Acre e Cruzeiro do Sul.

Os candidatos devem comparecer até o dia 3 de novembro de 2025, das 7h30 às 13h30, em um dos seguintes locais: Rio Branco – Coordenação de Recursos Humanos da SEE, na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, bairro Volta Seca; Porto Acre – Rodovia AC-10, Km 29 e Cruzeiro do Sul – Núcleo de Educação, localizado na Avenida 25 de Agosto, nº 126, bairro Aeroporto Velho.

Na ocasião, os convocados deverão apresentar uma série de documentos pessoais e comprobatórios, incluindo identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, diploma de formação, certidões negativas e atestado médico pré-admissional, além de declarações exigidas pelos órgãos estaduais, disponíveis nos sitesconcursos.ibfc.org.br e sead.ac.gov.br.

O edital também especifica a necessidade de certificados de formação em Educação Especial, com carga horária mínima de 40 horas para o cargo de Assistente Educacional e 180 horas para o cargo de Professor Mediador – P1.

De acordo com o documento, os candidatos podem obter informações adicionais diretamente com a Secretaria de Educação e Cultura, pelo telefone (68) 3213-2331, ou com a Secretaria de Administração, pelo e-mail [email protected].

Comentários

Continue lendo