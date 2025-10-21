Acre
Nível do Rio Acre mantém tendência de baixa, aponta boletim da Defesa Civil
O nível do Rio Acre em Rio Branco registrou 1,88 metro na manhã desta terça-feira, 21, às 5h11, conforme dados divulgados pela Defesa Civil Municipal.
O boletim indica tendência de baixa e ausência de chuvas nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico foi de 0,0 milímetro no período.
As cotas de alerta e de transbordamento permanecem distantes dos níveis atuais: 13,50 metros e 14,00 metros, respectivamente.
Comentários
Acre
Acre ocupa 15ª posição no ranking nacional do Ideb com nota 5,7
O Acre alcançou a 15ª colocação no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, com nota 5,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O levantamento considera o desempenho educacional de cada estado a partir das notas obtidas nos níveis de ensino fundamental (anos iniciais e finais) e ensino médio, tanto das redes públicas quanto privadas, ponderadas conforme o número de matrículas em cada etapa.
Os dados foram divulgados pelo Brasil em Mapas, com base em informações do Centro de Liderança Pública (CLP) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O ranking avalia o desempenho educacional como um dos principais indicadores de competitividade estadual, refletindo a qualidade do ensino e a eficiência das políticas públicas voltadas à educação básica.
O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil, criado em 2007 pelo Inep. Ele combina dois fatores — o desempenho dos estudantes em avaliações nacionais e as taxas de aprovação escolar —, resultando em uma nota que vai de 0 a 10. O índice é usado pelo governo para monitorar a evolução do ensino e orientar políticas públicas educacionais.
Comentários
Acre
Prefeitura de Capixaba regulamenta uso da frota de veículos oficiais
A Prefeitura de Capixaba publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 21, o Decreto nº 278/2025, que estabelece novas regras para o uso da frota de veículos oficiais do município. Assinado pelo prefeito Manoel Maia, o decreto tem o objetivo de disciplinar e dar transparência à utilização dos automóveis pertencentes à administração direta e indireta.
De acordo com o documento, a medida foi necessária diante da ausência de normas anteriores sobre o tema, o que dificultava o controle do uso dos veículos públicos. A nova regulamentação define critérios claros para a utilização, guarda e fiscalização dos carros, buscando evitar o uso indevido e garantir que sirvam exclusivamente a atividades de interesse público.
Os veículos foram divididos em duas categorias: Veículos de Representação (VR), destinados ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, procurador jurídico e chefes de gabinete; e Veículos de Serviço (VS), que deverão ser utilizados pelos demais servidores apenas durante o exercício de suas funções.
Entre as principais determinações, o decreto estabelece que os veículos de serviço só poderão circular em dias úteis, das 6h às 19h, devendo ser recolhidos diariamente em garagens oficiais. O uso fora desse horário ou em finais de semana e feriados só será permitido em situações excepcionais, mediante justificativa por escrito.
Além disso, os veículos deverão ser identificados com o brasão do município e um número de telefone da ouvidoria, para que a população possa denunciar irregularidades. Está proibido o uso dos automóveis para fins particulares, deslocamentos residenciais ou transporte para almoço.
A gestão e o controle da frota ficarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, que designará um gestor de frota encarregado de autorizar o uso e fiscalizar a manutenção dos veículos. O decreto também prevê responsabilização administrativa e civil para servidores que utilizarem os veículos em desacordo com as regras, incluindo a possibilidade de abertura de processo disciplinar.
Comentários
Acre
Acre convoca professores aprovados em seletivo para assinatura de contratos
A Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) do Acre publicaram nesta terça-feira, 21, o Edital nº 087 SEAD/SEE, convocando candidatos aprovados no seletivo simplificado para cargos da Educação a apresentarem documentação e assinarem os contratos de trabalho.
A convocação é referente ao Edital nº 001/2023 SEAD/SEE, publicado em março de 2023, e inclui profissionais selecionados para atuar em diferentes municípios e modalidades de ensino, como educação especial e ensino regular.
Entre os convocados estão assistentes educacionais e professores mediadores da Educação Especial, além de docentes de Física do Ensino Regular. As vagas contemplam as cidades de Rio Branco, Porto Acre e Cruzeiro do Sul.
Os candidatos devem comparecer até o dia 3 de novembro de 2025, das 7h30 às 13h30, em um dos seguintes locais: Rio Branco – Coordenação de Recursos Humanos da SEE, na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, bairro Volta Seca; Porto Acre – Rodovia AC-10, Km 29 e Cruzeiro do Sul – Núcleo de Educação, localizado na Avenida 25 de Agosto, nº 126, bairro Aeroporto Velho.
Na ocasião, os convocados deverão apresentar uma série de documentos pessoais e comprobatórios, incluindo identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, diploma de formação, certidões negativas e atestado médico pré-admissional, além de declarações exigidas pelos órgãos estaduais, disponíveis nos sitesconcursos.ibfc.org.br e sead.ac.gov.br.
O edital também especifica a necessidade de certificados de formação em Educação Especial, com carga horária mínima de 40 horas para o cargo de Assistente Educacional e 180 horas para o cargo de Professor Mediador – P1.
De acordo com o documento, os candidatos podem obter informações adicionais diretamente com a Secretaria de Educação e Cultura, pelo telefone (68) 3213-2331, ou com a Secretaria de Administração, pelo e-mail [email protected].
Você precisa fazer login para comentar.