Nível do Rio Acre mantém estabilidade e segue longe da cota de alerta
O nível do Rio Acre em Rio Branco foi registrado em 1,96 metro na manhã desta quarta-feira, 22, segundo o boletim da Defesa Civil Municipal. O dado foi aferido às 5h13 e indica leve elevação em relação ao dia anterior, quando o rio estava em 1,88 metro.
De acordo com o relatório, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, o acumulado pluviométrico permaneceu em 0,00 mm. A cota de alerta na capital acreana é de 13,50 metros, e a cota de transbordo é de 14 metros, o que significa que o nível atual está bem abaixo dos limites de atenção e risco.
Ieptec convoca novos bolsistas docentes e não docentes
O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (IEPTEC) divulgou nesta quarta-feira, 22, dois editais de convocação referentes aos processos seletivos simplificados nº 01/2025 e nº 08/2024. As chamadas contemplam candidatos classificados para funções de bolsistas docentes e não docentes, que atuarão nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da rede Ieptec.
De acordo com os editais, os profissionais selecionados devem comparecer entre os dias 22 e 24 de outubro de 2025, das 8h às 12h, para entrega de documentação e assinatura do termo de compromisso.
Os convocados devem apresentar cópia e original de documentos como RG, CPF, título eleitoral, comprovante de residência e conta bancária ativa, além de certidões negativas da Justiça Estadual, Federal e Eleitoral. Homens também precisam comprovar quitação com o serviço militar.
Acre reduz dívida consolidada e melhora equilíbrio fiscal, diz Tesouro
O Estado do Acre apresentou um dos melhores desempenhos do país na redução da dívida consolidada até o quarto bimestre de 2025, de acordo com o Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos Estados e Distrito Federal, divulgado nesta terça-feira (21) pelo Tesouro Nacional. A queda foi de 9% em relação ao saldo registrado em 31 de dezembro de 2024, uma das maiores reduções percentuais entre as 27 unidades da federação.
O levantamento destaca que apenas quatro estados, Rio Grande do Norte (-13%), Tocantins (-10%), Mato Grosso (-9%) e Acre (-9%), conseguiram reduzir sua dívida consolidada no período.
Outro ponto relevante do relatório é o índice de Restos a Pagar (RAP) liquidados. No Acre, o pagamento das despesas inscritas até o final de 2024 chegou a 43%, um dos menores percentuais do país. Segundo o Tesouro, esse número pode indicar dificuldade em quitar obrigações antigas, embora o resultado positivo na dívida consolidada revele o esforço do Estado em conter o endividamento e ajustar suas contas.
Na composição das despesas por função, o Acre também se destacou por destinar 24% de seu orçamento à Educação, um dos maiores percentuais do país, empatando com o Paraná e à frente de estados como Rio de Janeiro (10%) e Alagoas (11%).
Os dados fazem parte do RREO em Foco, publicação bimestral elaborada com base nas informações registradas pelos próprios estados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), gerido pelo Tesouro Nacional. O relatório analisa as receitas, despesas, investimentos, restos a pagar e dívidas públicas de todos os entes federativos.
Quarta-feira será de calor intenso e predomínio de sol em todo o Acre
A quarta-feira, 22, será marcada por tempo quente e ensolarado em todo o Acre, com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais em algumas regiões, conforme previsão do portal O Tempo Aqui.
No leste e sul do estado, que abrange as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima deve permanecer quente e seco, com predomínio de sol e nuvens e baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar mínima varia entre 25% e 35% durante a tarde, e a máxima fica entre 80% e 90% no início da manhã. Os ventos devem soprar de forma fraca a calma, com rajadas ocasionais vindas do sudeste, com variações do sul e sudoeste.
No centro e oeste do estado, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o dia também será de calor intenso, com sol entre nuvens e pouca chance de chuva forte. A umidade mínima ficará entre 40% e 50% à tarde, e a máxima entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos serão fracos a calmos, vindos do sudeste, com variações do sul e leste.
Temperaturas previstas:
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 35°C e 37°C.
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 36°C e 38°C.
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 35°C e 37°C.
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 35°C e 37°C.
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 35°C e 37°C.
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.
