Nível do Rio Acre eleva e marca 8,22 metros nesta quarta (30)

Evento no Arena da Floresta começa às 20h com entrada solidária; programação inclui DJs, segurança reforçada e mais de 40 empreendedores atuando na área de alimentação.

A tradicional Festa do Trabalhador será realizada nesta quarta-feira (30) em Rio Branco e promete reunir milhares de pessoas no Arena da Floresta, a partir das 20h. O evento, promovido em comemoração ao Dia do Trabalhador, terá como atração principal o show da banda nacional Chiclete com Banana, marcado para começar às 23h.

A entrada é solidária: cada participante deverá doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social. Antes da atração principal, o público poderá curtir apresentações de bandas locais e DJs, que darão início à festa. A programação segue até as 3h da manhã.

Com a expectativa de grande público, a organização reforça medidas de segurança. Estão proibidos objetos como geleiras, garrafas de vidro e itens pontiagudos. A fiscalização será feita pelas forças de segurança do Estado.

Além da celebração, o evento movimentará a economia local. De acordo com a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), mais de 40 empreendedores atuarão no setor de alimentação, oferecendo uma variedade de pratos, doces, açaí, salgados e bebidas. Todos passaram por capacitação específica para garantir atendimento de qualidade.

Cruzeiro do Sul também celebra o Dia do Trabalhador

O município de Cruzeiro do Sul também terá programação especial. A Festa do Trabalhador será realizada na Praça Orleir Cameli, com início às 20h e entrada gratuita. Atrações regionais animarão o público antes dos shows principais de Alanzin Coreano e da banda Rabo de Vaca, que sobem ao palco a partir das 23h.

Segundo o governo do Acre, a iniciativa celebra a importância dos trabalhadores que impulsionam o desenvolvimento do estado nas áreas da agricultura, comércio, indústria e serviços.

