Nível do Rio Acre continua subindo e atinge 15,71 metros na capital

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) divulgou nesta sexta-feira, 14, o Cadastro de Reclamações Fundamentadas de 2024, com a lista das empresas que mais receberam queixas no órgão ao longo do ano. A publicação está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE).

As dez empresas com maior número de reclamações foram: Distribuidora de Energia do Acre S/A (Grupo Energisa Acre), Banco Bradesco, Banco do Brasil, Claro, Banco Pan S.A., OI S.A., Banco BMG S/A, Banco Santander (Brasil) S.A., Caixa Econômica Federal e Banco Daycoval S/A.

Ao longo de 2024, o Procon registrou mais de 21 mil ações, incluindo atendimentos, fiscalizações e atividades educativas, um aumento de cerca de 5% em relação ao ano anterior.

O Procon utiliza esses dados para monitorar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor e identificar empresas que não solucionam as demandas dos clientes. Além disso, o cadastro auxilia consumidores a tomarem decisões mais informadas na hora de contratar serviços ou comprar produtos.

A Energisa Acre esclarece que realiza continuamente ações na comunidade para esclarecimentos e informações aos seus clientes, bem como possui canais de atendimento digitais, além da agência com atendimento presencial. Demandas que entram via Procon são, em sua maioria, sobre esclarecimento de dúvidas e negociação de débitos, e representam menos de um 0,002% dos clientes da concessionária no Acre. O que demonstra que o grande volume de serviços realizados pela Distribuidora no estado, vem atendendo as expectativas e o dia a dia dos seus clientes. Desde que assumiu a concessão do Acre, em 2018, a Energisa vem investindo no sistema elétrico do estado, aprimando a qualidade dos seus serviços e em uma melhor experiência para cada acreano. Em 2024, a disponibilidade de energia no estado foi de 99,3%.

Nos últimos anos, a empresa apresentou uma grande evolução na satisfação do cliente, com uma redução de 65% na quantidade de reclamações atendidas via Ouvidoria, além de 55% de redução nas demandas vindas do Procon.

A Energisa Acre reafirma o seu compromisso de continuar aprimorando o serviço de distribuição de energia elétrica em busca da excelência, proporcionando segurança e conforto aos seus clientes.

A empresa informa que ampliou os canais de atendimento, visando, sobretudo, a praticidade para os clientes, através da instalação de totens de autoatendimento em pontos estratégicos, atendimento digital (app Energisa ON e o site www.energisa.com.br), além do atendimento por Whatsapp (www.gisa.energisa.com.br).

