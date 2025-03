Nível do Rio Acre continua em queda e chega a 11,94 metros na capital

Durante a conversa, os alunos foram incentivados a reconhecer situações de risco e a buscar ajuda sempre que necessário

Dando continuidade ao ciclo de palestras educativas voltadas para estudantes da rede pública de ensino, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (Deam) de Cruzeiro do Sul, realizou nesta quarta-feira, 26, uma roda de conversa com alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Tancredo Neves. Cerca de 90 alunos, além de professores e funcionários da escola, participaram do encontro.

A palestra abordou temas essenciais sobre a violência doméstica contra crianças e adolescentes, destacando os diferentes tipos de agressão, os sinais de alerta e a importância da denúncia. Durante a conversa, os alunos foram incentivados a reconhecer situações de risco e a buscar ajuda sempre que necessário.

O delegado Vinícios Almeida ressaltou a relevância de ações preventivas como essa para conscientizar os jovens e capacitá-los a identificar e combater a violência dentro e fora do ambiente escolar. Ele também enfatizou o papel da Polícia Civil no acolhimento e na proteção das vítimas, reforçando o compromisso da instituição com a segurança da população.

A Polícia Civil segue empenhada em promover iniciativas que ampliem o debate sobre a violência doméstica e contribuam para a construção de uma sociedade mais segura e justa. A população pode colaborar denunciando casos de violência pelo telefone 181 ou diretamente na delegacia mais próxima.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários