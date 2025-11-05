Conecte-se conosco

Nível do Rio Acre continua baixo em Rio Branco, aponta boletim da Defesa Civil

52 minutos atrás

Foto: Val Fernandes/Secom

O nível do Rio Acre em Rio Branco registrou 2,74 metros na manhã desta quarta-feira, 05, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. A medição foi realizada às 6h17 e indica leve queda em relação ao dia anterior.

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas na capital acreana. A cota de alerta permanece em 13,50 metros, enquanto o transbordamento ocorre quando o rio atinge 14 metros.

FPF convida somente um clube e o Santa Cruz está fora da Copa São Paulo

10 minutos atrás

5 de novembro de 2025

Foto Glauber Lima: Santa Cruz perdeu a vaga na Copinha na final contra o Galvez

O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) encaminhou nesta terça, 4, um ofício à Federação de Futebol do Acre (FFAC) solicitando a indicação de uma equipe para a disputa da 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2026em São Paulo.

Santa Cruz fora 

O ofício da FPF acabou com as possibilidades do Santa Cruz, vice-campeão Estadual Sub-20, disputar a Copa São Paulo Em 2025, o futebol acreano foi representado pelo Santa Cruz e o Rio Branco após uma articulação política do saudoso presidente Antônio Aquino.

“Não esperávamos essa decisão. Fechamos os treinamentos de todas as categorias no Santa Cruz no fim de novembro e por isso os trabalhos vão ser mantidos. Muitos atletas do Sub-20 serão aproveitados no profissional e vamos manter o nosso planejamento”, explicou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.

Participou de reunião

O presidente da FFAC, Adem Araújo, chegou a se reunir com o presidente da FPF, Reinaldo Bastos, mas o Acre acabou não garantindo a segunda vaga no torneio.

Vila Acre derrota o Acre Esporte no Campeonato Estadual

11 minutos atrás

5 de novembro de 2025

Foto Sueli Rodrigues: Estadual com mais uma partida bem equilibrada

O Vila Acre derrotou o Acre Esporte por 2 a 1 nesta terça, 4, na Arena da Floresta, em um duelo válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. Na outra partida da rodada, o Santa Cruz venceu o Estrelinha por WO.

Mais duas partidas

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais duas partidas nesta quarta, 5, a partir das 15 horas, no Florestinha. No primeiro jogo, o Grêmio Xapuriense enfrenta o Galvez e no segundo duelo, o Joia de Cristo joga contra os Meninos de Ouro.

New City e Atlético conquistam vitórias no Campeonato Estadual

12 minutos atrás

5 de novembro de 2025

Foto FEAB: New City venceu o Floresta Acreano sem nenhuma dificuldade

New City e Atlético ficaram mais próximos da classificação para a sequência do Campeonato Estadual de Basquete Masculino. Nas partidas disputadas nessa terça, 4, no ginásio Álvaro Dantas, o New City venceu o Floresta Acreano por 92 a 21 e o Atlético bateu o Resenha por 50 a 48 com a partida sendo decidida no minuto final.

“Depois das partidas desta terça, o campeonato retorna na próxima terça, dia 12. Teremos as provas do Enem nos dois próximos fins de semana e temos alguns atletas realizando as provas”, explicou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.

