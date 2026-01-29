Acre
Nível do Rio Acre continua acima da cota de alerta, diz Defesa Civil
O nível do Rio Acre em Rio Branco segue acima da cota de alerta nesta quinta-feira (29). De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, às 9h, a régua registrava 13,64 metros, um aumento em relação às 13,50 metros medidos às 5h22.
O acumulado de chuva nas últimas 24 horas foi de 15,0 mm, mantendo a atenção da Defesa Civil sobre áreas de risco na capital. A cota de alerta do Rio Acre é 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo está fixada em 14,00 metros.
Segundo o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, o aumento do nível do rio exige monitoramento contínuo, principalmente em bairros próximos às margens, para prevenir alagamentos e possíveis deslizamentos.
BR-364 vira atoleiro no trecho entre Tauari e Tarauacá; ônibus precisa ser esvaziado para conseguir passar
Motoristas relatam buracos profundos e lamaçais que atolam veículos; população cobra intervenção urgente no único eixo rodoviário do Acre
O trecho da BR-364 entre a comunidade do Tauari e o município de Tarauacá está praticamente intransitável devido a buracos profundos e atoleiros formados pelas chuvas. Nesta quinta-feira (29), um ônibus da linha Tauari–Tarauacá precisou ter os passageiros desembarcados para conseguir atravessar um dos pontos críticos da rodovia, na região do Mamoré. O motorista usou escombros para tentar firmar o solo.
Motoristas relatam que carros têm atolado, quebrado para-choques e furado radiadores. “Isso aqui não é só buraco, é atoleiro”, disse um condutor que ficou preso no local. Com as chuvas intensas do período, a situação se agrava, e há risco de interdição total do trecho.
A BR-364 é a principal e única ligação terrestre do Acre, essencial para o transporte intermunicipal de pessoas, cargas e serviços de emergência. Usuários cobram intervenção imediata do DNIT para recuperar a pista e evitar o isolamento de comunidades e prejuízos econômicos.
CJF libera mais de R$ 2,21 bilhões para pagamento de RPVs a beneficiários do INSS
Na área do TRF1, que inclui o Acre, serão pagos mais de R$ 941 milhões a aposentados, pensionistas e assistidos
O Conselho da Justiça Federal (CJF) autorizou a liberação de mais de R$ 2,21 bilhões para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) destinadas a 146.866 aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Na área de abrangência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que engloba os estados do Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Acre, Roraima e Amapá, o montante a ser pago soma R$ 941,07 milhões. Desse total, R$ 766,41 milhões referem-se a ações previdenciárias e assistenciais, distribuídas em 40.104 processos, beneficiando 48.447 pessoas.
Os valores correspondem a decisões judiciais favoráveis proferidas em 108.620 ações em todo o país, muitas delas coletivas, relacionadas a revisões de benefícios previdenciários e assistenciais concluídas em dezembro de 2025.
No total, o CJF liberou mais de R$ 2,7 bilhões em RPVs para 230.681 pessoas que venceram 181.486 ações contra órgãos da União. As RPVs correspondem a indenizações de até 60 salários mínimos, atualmente fixadas em R$ 91.080, e são pagas por meio dos Juizados Especiais Federais.
Os recursos serão repassados aos seis Tribunais Regionais Federais, que ficarão responsáveis por efetuar os pagamentos de acordo com seus próprios cronogramas.
Rio Juruá ultrapassa cota de alerta e segue em elevação em Cruzeiro do Sul
Nível do rio chegou a 11,82 metros nesta quinta-feira e Defesa Civil monitora áreas de risco
O rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, ultrapassou a cota de alerta do município e segue em rápida elevação. Na medição mais recente desta quinta-feira, o nível do manancial atingiu 11,82 metros, acima da cota de alerta estabelecida em 11,80 metros. Na primeira medição do dia, o rio marcava 11,69 metros.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Júnior Damaceno, o aumento significativo do volume de chuvas registrado ao longo da semana contribuiu diretamente para a elevação do nível do rio, que deve continuar subindo pelos próximos três dias.
“O volume de chuvas tem sido expressivo nos últimos dias. Também observamos elevação nos rios de Marechal Thaumaturgo, que influenciam diretamente a região. Rios como o Amônia e o Valparaíso, além da Foz do Paraná e do Mirim, contribuem para a elevação ou represamento das águas do Juruá”, explicou Damaceno.
Segundo ele, a tendência é de que o rio continue subindo, possivelmente de forma mais lenta, mas a situação segue sob monitoramento constante. A Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, permanece em estado de prontidão para atender possíveis ocorrências em áreas que possam ser afetadas.
