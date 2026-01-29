Nível do Rio Acre continua acima da cota de alerta, diz Defesa Civil

O nível do Rio Acre em Rio Branco segue acima da cota de alerta nesta quinta-feira (29). De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, às 9h, a régua registrava 13,64 metros, um aumento em relação às 13,50 metros medidos às 5h22.

O acumulado de chuva nas últimas 24 horas foi de 15,0 mm, mantendo a atenção da Defesa Civil sobre áreas de risco na capital. A cota de alerta do Rio Acre é 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo está fixada em 14,00 metros.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, o aumento do nível do rio exige monitoramento contínuo, principalmente em bairros próximos às margens, para prevenir alagamentos e possíveis deslizamentos.

