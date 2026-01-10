Nível do Rio Acre cai e segue distante da cota de transbordo

Os atletas da Escola CBV/AABB de Vôlei de Praia iniciaram os treinamentos da fase de pré-temporada visando a temporada de 2026. Os calendários dos torneios ainda não foram definidos, mas a meta é disputar os torneios oficiais da Federação Acreana de Voleibol(FEAV), Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP), Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE) e Secretaria de Educação.

“Vamos ter um calendário com muitos eventos e por isso é preciso preparar os atletas da melhor maneira possível. Essa fase de treinos é importante por vários aspectos, inclusive, na prevenção de lesões”, explicou o professor Cláudio Baixinho.

Torneios nacionais

Segundo Cláudio Baixinho, disputar o maior número de eventos nacionais também é uma das metas dos atletas da Escola CBV/AABB.

“Os torneios nacionais elevam o nível dos jogadores. Querer jogar grandes competições faz parte do processo”, afirmou o professor.

