Lembrando que a cota de alerta do Rio Acre na capital acreana é de 13,50 metros e a cota de transbordamento fica em 14 metros.

Por

O nível do Rio Acre que chegou a se aproximar da cota de alerta e alcançou seu nível mais alto do ano no último sábado, 30, quando marcou 12,76 metros deixou de preocupar.

É que o manancial começou a apresentar vazante na manhã de domingo e nesta segunda-feira, 1, o nível é de 11,58 metros, o que afasta, pelo menos por enquanto, as chances de uma enchente.

Apesar da vazante, a Defesa Civil de Rio Branco continua mantendo o plano de contingência já que a previsão para fevereiro é de chuvas intensas e existe a possibilidade de uma alagação na capital acreana.

Em janeiro, o volume de chuvas foi 50% maior do que o previsto para o mês. Lembrando que a cota de alerta do Rio Acre na capital acreana é de 13,50 metros e a cota de transbordamento fica em 14 metros.

Comentários