Nível do Rio Acre apresenta queda e afasta risco imediato de alagamentos em Rio Branco

Programa seleciona startups da Amazônia Legal para desenvolver games voltados a temas como queimadas, educação científica e serviços públicos digitais

Empreendedores da Amazônia Legal que desenvolvem soluções tecnológicas baseadas em jogos digitais têm até esta sexta-feira (20) para se inscrever no 1º Ciclo de Aceleração de Startups GovTech de Games – Acre. A iniciativa busca selecionar projetos capazes de transformar desafios da gestão pública em soluções digitais por meio de games. O programa é promovido pelo Instituto Sapien, com apoio da Mense Group e financiamento do Ministério do Turismo. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site www.gamecongovtech.com.br

A proposta do programa é estimular o desenvolvimento de jogos digitais capazes de enfrentar desafios da gestão pública, utilizando tecnologia e criatividade para ampliar o acesso à informação, promover educação cidadã e fortalecer políticas públicas. Ao todo, até seis startups serão selecionadas para participar de um ciclo de aceleração que inclui mentorias, capacitações e conexão com especialistas do setor público e do ecossistema de inovação.

O que é GovTech

A iniciativa está inserida no conceito de GovTech, termo que define empresas e soluções tecnológicas voltadas à modernização da administração pública. De acordo com o edital do programa, GovTech refere-se a iniciativas que utilizam tecnologia, novos processos e soluções inovadoras para gerar eficiência na gestão pública e contribuir para o uso mais racional de recursos governamentais.

No caso do ciclo de aceleração, a proposta é aplicar essa lógica ao universo dos jogos digitais, criando experiências interativas capazes de comunicar temas complexos e estimular mudanças de comportamento. Games podem, por exemplo, ajudar a explicar políticas públicas, orientar a população sobre serviços digitais ou sensibilizar cidadãos sobre questões ambientais.

Desafios públicos do Acre

As startups interessadas devem desenvolver soluções alinhadas a um dos três desafios definidos por instituições do estado do Acre. O primeiro aborda os impactos das queimadas e da poluição ambiental, proposta apresentada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre, com foco em conscientizar a população sobre preservação ambiental e práticas sustentáveis.

O segundo desafio trata da educação ambiental, cidadã e tecnocientífica, em parceria com a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), e busca aproximar a população de soluções científicas e tecnológicas aplicadas ao cotidiano.

Já o terceiro está relacionado à educação tributária e aos serviços digitais, proposto pela Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz). A ideia é utilizar jogos para facilitar o entendimento sobre obrigações fiscais e sobre o funcionamento de serviços públicos digitais.

Quem pode participar

Podem se inscrever startups com sede em qualquer estado da Amazônia Legal — Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins — desde que possuam CNPJ ativo, equipe com pelo menos dois integrantes e soluções inovadoras em fase de ideação, protótipo, operação ou escala.

As equipes selecionadas participarão de uma jornada de aceleração com atividades online e presenciais, incluindo desenvolvimento de modelo de negócio, criação de jogos, aspectos jurídicos e fiscais para negociação com o setor público e técnicas de apresentação para investidores e gestores públicos.

Onde acessar o edital

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponível no site www.gamecongovtech.com.br/inscreva-se, até 23h59 do dia 20 de março de 2026, no horário de Brasília.

No mesmo endereço eletrônico, os interessados podem acessar o edital completo, que reúne todas as informações sobre requisitos de participação, etapas do processo seletivo, critérios de avaliação e detalhes do ciclo de aceleração.

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