Nível de rios sobe no Acre, mas permanece abaixo das cotas de alerta

54 minutos atrás

Boletim hidrometeorológico aponta elevação em várias bacias do estado; previsão indica possibilidade de chuvas intensas nos próximos dias

A maioria dos rios monitorados no Acre apresentou elevação nas últimas 24 horas, conforme boletim hidrometeorológico divulgado nesta sexta-feira (6) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre. Apesar da tendência de subida em vários pontos, nenhum manancial ultrapassou as cotas de alerta ou de transbordamento até o momento.

De acordo com os dados coletados às 6h, o Rio Acre, em Rio Branco, registrou 8,50 metros, acima da medição anterior de 8,32 metros. Mesmo com a elevação, o nível permanece bem abaixo da cota de alerta de 13,50 metros e da cota de transbordamento de 14 metros na capital. O índice também está inferior à média histórica para o período, que é de 11,69 metros.

Em outros pontos da bacia do Rio Acre também houve aumento no volume de água. Em Assis Brasil, o rio passou de 2,95 metros para 4,35 metros. Já em Brasiléia, subiu de 2,86 metros para 3,18 metros. No município de Plácido de Castro, o Rio Abunã avançou de 9,93 metros para 10,04 metros.

Na bacia do Rio Purus, o Rio Iaco, em Sena Madureira, apresentou elevação de 8,28 metros para 8,63 metros. Já em Manoel Urbano, no Rio Purus, houve pequena redução, passando de 6,96 metros para 6,93 metros.

Na região do Vale do Juruá, o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, registrou queda, passando de 9,90 metros para 9,63 metros. Situação semelhante foi observada em Feijó, onde o Rio Envira baixou de 4,73 metros para 4,53 metros.

Chuvas e previsão do tempo

A elevação de alguns rios ocorre em meio à previsão de instabilidade climática no estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas, com possibilidade de precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidade de até 60 km/h.

Para os próximos dias, a previsão indica volumes de chuva entre 25 milímetros e 100 milímetros em diferentes regiões do Acre, com maior intensidade esperada no Alto Acre, especialmente nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.

PM apreende drogas, munições e dinheiro em ação no bairro da Baixa, em Cruzeiro do Sul

52 minutos atrás

6 de março de 2026

Suspeito fugiu antes da abordagem; namorada foi detida tentando esconder materiais ilícitos dentro da residência

Dentro da casa, a equipe encontrou a suposta namorada tentando se desfazer dos materiais e esconder o dinheiro. Foto: captada 

Uma ação da Polícia Militar no bairro da Baixa, em Cruzeiro do Sul, resultou na apreensão de drogas, dinheiro, um veículo e materiais usados para a produção de munições. As informações foram repassadas pelo subcomandante da PM no Vale do Juruá, Tales Campos.

Segundo ele, equipes da ROTAM receberam uma denúncia e foram até o local para cumprir um mandado de prisão contra um homem que estaria escondido na residência. O suspeito conseguiu fugir antes de ser capturado.

Dentro da casa, a equipe encontrou a suposta namorada tentando se desfazer dos materiais e esconder o dinheiro. Ela foi conduzida à delegacia juntamente com todo o material apreendido.

Incêndio que destruiu casa em Cruzeiro do Sul foi causado por crianças brincando com fogo, diz Corpo de Bombeiros

1 hora atrás

6 de março de 2026

Sacola plástica em chamas caiu sobre colchão e provocou fogo que consumiu residência de madeira no bairro da Várzea

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre em Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Iberbon, informou que o incêndio que destruiu uma casa de madeira no bairro da Várzea, na quinta-feira (5), foi provocado por duas crianças que brincavam com fogo.

De acordo com o militar, as crianças estavam queimando sacolas plásticas quando uma delas, ainda em chamas, caiu sobre um colchão dentro da residência. O fogo saiu do controle e rapidamente se espalhou pela estrutura de madeira, destruindo completamente o imóvel. Apesar do susto, as crianças não sofreram queimaduras.

Antes da chegada da guarnição dos bombeiros, funcionários de uma loja próxima conseguiram iniciar o combate às chamas, evitando que o incêndio se espalhasse. Quando os militares chegaram ao local, realizaram o trabalho de rescaldo e o resfriamento das paredes das casas vizinhas para impedir que o fogo atingisse outras residências.

Segundo o comandante, a principal preocupação da equipe foi garantir a segurança das pessoas que estavam no imóvel e evitar que o incêndio se alastrasse para outras casas próximas.

“Fica o alerta à nossa população com relação à brincadeira com fogo e crianças no interior de residência. É preciso ter essa cautela. A casa foi totalmente destruída, inclusive os móveis que estavam no interior. Naquele momento, os esforços foram para salvaguardar a vida das pessoas e preservar as outras residências próximas”, destacou o capitão.

Ele também ressaltou a importância de estabelecimentos comerciais manterem equipamentos de prevenção e combate a incêndios em funcionamento, o que pode ajudar a evitar danos maiores em situações semelhantes.

“Menor Dantas” é condenado a mais de 14 anos de prisão por roubo e extorsão em Rio Branco

1 hora atrás

6 de março de 2026

Jovem de 18 anos participou de assalto armado em loja no 2º Distrito, obrigou vítima a fazer transferência via Pix e também é investigado por homicídio

A Justiça de Rio Branco condenou Elenildo de Oliveira Dantas, de 18 anos, conhecido como “Menor Dantas”, a 14 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão em regime fechado pelos crimes de roubo qualificado e extorsão. A decisão é do Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões da capital, que também determinou que o réu não poderá recorrer em liberdade.

De acordo com o processo, o crime ocorreu em agosto do ano passado, quando Elenildo e outros envolvidos invadiram uma loja no 2º Distrito da capital acreana. Armado com uma arma de grosso calibre, o grupo rendeu funcionários e manteve as vítimas sob ameaça.

Durante a ação criminosa, os assaltantes levaram roupas, telefones celulares e outros objetos de valor. Ainda no local, “Menor Dantas” obrigou uma das vítimas, sob ameaça de arma de fogo, a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 2,5 mil.

Elenildo foi preso no dia 4 de fevereiro por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele já era alvo de investigação por homicídio e tinha prisão preventiva decretada pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil do Acre, o suspeito é apontado como autor da execução de Genilson Bomfim Mendonça, de 23 anos, morto a tiros na mesma região. Elenildo também aparece em investigações relacionadas a outros crimes.

Em um dos casos investigados, um adolescente de 16 anos que participava de um assalto com o acusado caiu da motocicleta durante a fuga, bateu a cabeça e morreu. A polícia ainda apura as circunstâncias desse episódio.

