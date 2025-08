Nilton Lins vence o MM/Acre e vai decidir Superliga C contra o Remo

O Nilton Lins, do Amazonas, venceu o MM/Acre por 3 sets a 2, com parciais de 25×21, 17×25, 19×25, 29×27 e 15×13, no tie break, nesta terça, 5, no ginásio do Sesc, e é finalista da Superliga C fase Norte.

MM/Acre deixou “escapar”

Depois de perder o primeiro set, o time acreano conseguiu a virada e foi para o 4º set ainda mais motivado. O MM/Acre fez 20 a 15 e quando todos imaginavam os acreanos na final, o Nilton Lins conseguiu vencer por 29 a 27.

No tie break, o MM/Acre esteve atrás do placar em todas as parciais e acabou sendo derrotado.

Remo é finalista

Na primeira semifinal, o Remo, do Pará, derrotou o Vôlei Orgulho, de Rondônia, por 3 sets a 1, com parciais de 25×21, 25×21, 22×25 e 25×22 e vai disputar o título.

Nilton Lins x Remo

Nilton Lins e Remo decidem o título da Superliga C nesta quarta, 6, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc. Quem vencer garante uma vaga nas finais e vai seguir sonhando com acesso para a Superliga B em 2026.

MM/Acre e Vôlei Orgulho disputam o 3º lugar, a partir das 17 horas.

Ginásio lotado

Mais uma vez a torcida acreana respondeu para um grande evento esportivo. O ginásio do Sesc ficou lotado para os duelos das semifinais da Superliga C.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários