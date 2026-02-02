Nikolas Ferreira rebate críticas de padre: “Falsos profetas”

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou um vídeo em suas redes sociais, nesta segunda-feira (2/2), no qual rebate as críticas do padre Ferdinando Mancilio à “caminhada pela liberdade” realizada por ele (PL-MG) no último mês.

“Sendo bem sincero, se você não consegue contra-argumentar isso, no momento em que você viu o vídeo, lhe falta intelecto, ou Bíblia, ou os dois”, disse.

Ele ainda continuo: “Eles se indignaram com um deputado caminhando de forma ordeira e pacífica, mas eu nunca vi essas mesmas pessoas que dizem que estamos politizando a fé comentar sobre o crime organizado no nosso país […] Eu nunca vi esses mesmos padres e pastores com ideologias progressistas, que incluem até Satanás, falar sobre Daniel Ortega, que persegue padres e freiras”.

O deputado também usou uma frase atribuída ao pregador Charles Spurgeon, que diz: “Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar”.

O sacerdote afirmou, em um vídeo gravado recentemente, que: “não adianta querer fazer uma marcha para Brasília, alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e dizer que está defendendo a vida. Mentira, quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo”, referindo-se à mobilização realizada pelo político mineiro. Assista:

A declaração foi feita no último dia 25 de janeiro, durante uma missa realizada no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Entretanto, ganhou repercussão nas redes sociais no último sábado (31/1), após a circulação de vídeos.

Caminhada pela liberdade acaba em tragédia

A mobilização percorreu mais de 200 km, com início em Paracatu (MG) e término em Brasília (DF). Além do deputado mineiro, a caminhada contou com o apoio de outros políticos, como o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e o deputado federal André Fernandes (PL-CE), além de prefeitos e vereadores. Outros políticos de direita também demonstraram apoio à ação.

Um dos principais motivos da peregrinação, segundo o político bolsonarista, foi a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

No último dia, a caminhada foi marcada por uma tragédia, quando pelo menos 30 pessoas foram atingidas por um raio e precisaram ser levadas ao hospital, algumas em estado grave. Apesar do susto, ninguém morreu.