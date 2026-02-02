Brasil
Nikolas Ferreira rebate críticas de padre: “Falsos profetas”
O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou um vídeo em suas redes sociais, nesta segunda-feira (2/2), no qual rebate as críticas do padre Ferdinando Mancilio à “caminhada pela liberdade” realizada por ele (PL-MG) no último mês.
“Sendo bem sincero, se você não consegue contra-argumentar isso, no momento em que você viu o vídeo, lhe falta intelecto, ou Bíblia, ou os dois”, disse.
Ele ainda continuo: “Eles se indignaram com um deputado caminhando de forma ordeira e pacífica, mas eu nunca vi essas mesmas pessoas que dizem que estamos politizando a fé comentar sobre o crime organizado no nosso país […] Eu nunca vi esses mesmos padres e pastores com ideologias progressistas, que incluem até Satanás, falar sobre Daniel Ortega, que persegue padres e freiras”.
O deputado também usou uma frase atribuída ao pregador Charles Spurgeon, que diz: “Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar”.
O sacerdote afirmou, em um vídeo gravado recentemente, que: “não adianta querer fazer uma marcha para Brasília, alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e dizer que está defendendo a vida. Mentira, quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo”, referindo-se à mobilização realizada pelo político mineiro. Assista:
A declaração foi feita no último dia 25 de janeiro, durante uma missa realizada no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Entretanto, ganhou repercussão nas redes sociais no último sábado (31/1), após a circulação de vídeos.
Caminhada pela liberdade acaba em tragédia
A mobilização percorreu mais de 200 km, com início em Paracatu (MG) e término em Brasília (DF). Além do deputado mineiro, a caminhada contou com o apoio de outros políticos, como o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e o deputado federal André Fernandes (PL-CE), além de prefeitos e vereadores. Outros políticos de direita também demonstraram apoio à ação.
Um dos principais motivos da peregrinação, segundo o político bolsonarista, foi a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.
No último dia, a caminhada foi marcada por uma tragédia, quando pelo menos 30 pessoas foram atingidas por um raio e precisaram ser levadas ao hospital, algumas em estado grave. Apesar do susto, ninguém morreu.
Comentários
Brasil
CPMI do INSS: Viana pede a Toffoli que Vorcaro seja "obrigado" a depor
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), pediu ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, seja “obrigado” a comparecer à comissão para prestar depoimento.
No documento encaminhado ao ministro na última quinta-feira (29/1), o parlamentar alega que “o depoimento do sr. Vorcaro, como testemunha, é de grande relevo para o colegiado, uma vez que, na condição de presidente da instituição financeira e sob este ponto de vista, poderá esclarecer quanto à contratação dos empréstimos, montantes”.
O presidente da CPMI também pediu a Toffoli: “Que determine a compulsoriedade do comparecimento de Vorcaro, garantidos todos os direitos constitucionais e que autorize o transporte do depoente para Brasília para prestar depoimento no dia e hora marcados”.
Atualmente, o banqueiro, que ganhou destaque devido a fraudes bancárias envolvendo o Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central. cumpre prisão domiciliar, após uma decisão de Toffoli. Além da prisão, o ministro também estabeleceu que Vorcaro use tornozeleira eletrônica.
O requerimento pede o comparecimento de Vorcaro na comissão que investiga o escândalo dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS.
CPMI do INSS
O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.
As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23/4 e que culminou nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.
Comentários
Brasil
Câmara dos Deputados abre concurso com salários de até R$ 21 mil e provas em Rio Branco
Seleção oferece vagas para níveis médio e superior; inscrições começam em fevereiro e processo terá aplicação de provas na capital acreana
A Câmara dos Deputados lançou edital de concurso público com salários que podem chegar a R$ 22 mil para cargos de nível superior. As provas serão aplicadas em diversas capitais, incluindo Rio Branco, o que deve atrair candidatos de todo o Acre e região. A Casa já abriu as inscrições para o certame destinado ao cargo de Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal, com salário inicial de R$ 21.328,08, valor que já inclui o adicional de periculosidade.
O concurso oferece 40 vagas imediatas e prevê a formação de cadastro de reserva com outras 40 vagas. As inscrições podem ser feitas até 20 de fevereiro, com taxa de R$ 150, cujo pagamento deve ser efetuado até 12 de março.
Etapas do concurso
A seleção será realizada em duas etapas. A primeira inclui provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa e investigação social, além de avaliação psicológica inicial e exames de saúde física e mental. A segunda etapa é composta pelo programa de formação profissional, que também prevê nova avaliação psicológica.
Vagas reservadas e requisitos
Do total de vagas imediatas, o edital reserva duas para pessoas com deficiência, 10 para candidatos pretos e pardos, uma para candidato indígena e uma para candidato quilombola. Todos os aprovados serão lotados exclusivamente no Departamento de Polícia Legislativa, em Brasília (DF).
Para participar da seleção, é exigido diploma de curso superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.
Cronograma
- Inscrições e pedido de isenção: 29/01 a 20/02/2026
- Verificação de foto: 23 e 24/02/2026
- Situação provisória da isenção: 27/02 a 03/03/2026
- Recurso contra indeferimento da isenção: 02 e 03/03/2026
- Situação final da isenção: 10/03/2026
- Pagamento da taxa: até 12/03/2026
- Situação provisória do atendimento especializado: 20 a 24/03/2026
- Recurso contra indeferimento do atendimento especializado: 23 e 24/03/2026
- Situação final do atendimento especializado: 01/04/2026
- Divulgação dos locais de prova: 10/04/2026
- Provas objetiva e discursiva: 26/04/2026
- Gabaritos preliminares: 28/04/2026
- Recursos contra gabaritos: 29 e 30/04/2026
- Resultado final da prova objetiva: 22/05/2026
- Convocação para próximas etapas: 02/06/2026
As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 26 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país, incluindo Rio Branco.
Comentários
Brasil
Anvisa proíbe suplementos com propagandas irregulares; veja quais
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa sexta-feira (30/1), a apreensão de suplementos alimentares da marca Glicojax e Durasil. De acordo com órgão, os produtos por conter origem desconhecida e realizar de propaganda irregulares.
Veja quais são os produtos:
O produto Glicojax, de empresa desconhecida, está proibido de ser fabricado, divulgado, distribuído ou comercializado. A justificativa é de que o suplemento realiza propaganda com atribuição de propriedades terapêuticas não permitida para alimentos, incluindo suplementos alimentares.
Entre as atribuições estão: “Auxílio no controle da glicose sanguínea”, “suporte cardiovascular”, “suporte à saúde metabólica”, “controle a diabetes em 3 passos”.
Todos os suplementos em gotas da marca Durasil, também de empresa desconhecida, estão sob a mesma suspensão. Segundo a Anvisa, os produtos também apresentam propagandas irregulares com alegações terapêuticas como alívio da dor, ereção mais forte e melhora da função erétil.
A agência proibiu comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso das mercadorias por causa das regras infringidas.
Você precisa fazer login para comentar.