Nikolas e Eduardo Bolsonaro publicam foto que seria de Maduro preso

Na rede social X, ambos divulgaram uma foto em que Maduro aparece sendo preso. O presidente da Venezuela foi capturado neste sábado (3)

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) celebraram, neste sábado (3/1), a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelo governo dos Estados Unidos, que atacou a capital Caracas.

Na rede social X, ambos divulgaram uma foto em que Maduro aparece sendo preso, embora nenhum órgão oficial tenha publicado a imagem. Os Estados Unidos atacaram, neste sábado (3/1), diversas regiões da Venezuela.

O senador cassado, Eduardo Bolsonaro, se manifestou afirmando que o regime venezuelano “é o pilar financeiro, logístico e simbólico” do Foro de São Paulo, uma articulação política de partidos e movimentos de esquerda da América Latina e Caribe. O movimento foi fundado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva e o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro.

Na imagem, Maduro aparece sendo levado por dois soldados norte-americanos, que exibem, nos coletes, a sigla DEA, da Administração de Repressão às Drogas.

Segundo Eduardo, a captura de Maduro vivo faz com que Lula, o presidente da Colômbia gustavo Petro e os demais membro do Foro de São Paulo tenha “dias terríveis” a diante. Ele finaliza a publicação celebrando a liberdade.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), fez uma postagem desejando que todos os “ditadores ou juízes da América Latina tenha o mesmo destino de Maduro”.

Em outras publicações, o deputado chegou a brincar com a polêmica envolvendo as havaianas afirmando que “2026 começou com os dois pés na porta da casa” do presidente venezuelano e afirmar que agora ele só precisa “dedurar o Lula.

