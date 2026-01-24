Conecte-se conosco

Cotidiano

Nikolas começa a usar colete à prova de balas durante caminhada

Publicado

50 minutos atrás

em

HUGO BARRETO / METRÓPOLES @hugobarretophoto
Imagem colorida de Nikolas Ferreira

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) adotou a utilização de um colete à prova de balas neste sábado (24/1). A medida foi tomada após ele seguir a orientação da própria equipe de segurança que o acompanha na “Caminhada da Liberdade”.

A equipe de Nikolas repassou a orientação ao deputado após possíveis ameaças de violência terem supostamente sido feitas ao parlamentar.

Este é o sexto dia do ato batizado pelo deputado de “Caminhada da Liberdade”. A jornada foi iniciada na última segunda-feira (19/1), em Paracatu (MG).

Na tarde deste sábado, Nikolas e o grupo que o acompanha passavam por Santa Maria (DF), próximo à Estátua do Chifrudo.

Motivação

A Caminhada da Liberdade reúne apoiadores do parlamentar e aliados políticos em um trajeto a pé até a capital federal organizada por Nikolas em protesto contra a condenação dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O objetivo do grupo é chegar em Brasília no domingo (25/1).

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Cotidiano

11ª Copinha Arasuper terá sequência com mais 12 partidas no Sesc

Publicado

7 horas atrás

em

24 de janeiro de 2026

Por

Foto João Valente: Bons duelos estão programados na segunda rodada

A primeira fase da 11ª Copinha Arasuper terá sequência neste domingo, 25, a partir das 8 horas, no ginásio do Sesc, com mais 12 partidas. Os duelos serão disputados nas categorias Sub-10, 12 e 14.

“Tivemos bons jogos na primeira rodada e a projeção é para partidas ainda mais disputadas. A competição movimenta a garotada”, declarou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Confrontos do Sub-14

Furacão do Norte x Escolinha da Conquista

Amigos Solidários x Meninos de Ouro

Botafogo x Santinha

Escola do Galvez x Cruz Azul

Sub-12

Cruz Azul x Santinha

Santa Cruz x Escola do Galvez

Escolinha da Conquista x Botafogo

Barcelona x Furacão do Norte

Sub-10

Furacão do Norte x Arena do Urubu

Botafogo x Furacão do Norte

Santinha x Santa Cruz

Flamenguinho x Rei Artur

Cotidiano

Adesg fecha a contratação do lateral Esquerda por empréstimo

Publicado

7 horas atrás

em

24 de janeiro de 2026

Por

Foto arquivo pessoal: Esquerda será mais uma opção no elenco da Adesg

A diretoria da Adesg fechou neste sábado, 24, a contratação do lateral Esquerda. O atleta deixa o Santa por empréstimo até o fim do Campeonato Estadual.

“O Esquerda jogou o Estadual de 2025 pela Adesg e conseguimos esse retorno. É uma contratação importante e vamos trabalhar na liberação para a terceira rodada do Estadual”, comentou o presidente da Adesg, Paulinho do Cras.

Chega preparado

Esquerda estava integrado ao elenco Santa Cruz e chega no Leão em condições de jogar.

Não fechou

Segundo Paulinho do Cras, a Adesg segue em busca de reforços para elevar o nível do elenco.

“Ainda estamos precisando de duas peças. Estamos atentos para encontrar esses jogadores”, afirmou o dirigente.

Cotidiano

Acreano Breno Yuri vence no LFA 225 com finalização no segundo round

Publicado

8 horas atrás

em

24 de janeiro de 2026

Por

Lutador superou Lucas Andrade por triangle choke em evento realizado em Brasília e segue em ascensão no MMA profissional.

Foto: Reprodução/instagram

O lutador acreano Breno Yuri conquistou mais uma importante vitória na carreira na noite desta sexta-feira (23), ao triunfar no LFA 225 (Legacy Fighting Alliance), realizado na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília (DF).

Breno enfrentou Lucas Andrade em um confronto válido pela categoria peso-galo. Após um primeiro round equilibrado, o atleta acreano demonstrou superioridade no jogo de chão e definiu o combate no início do segundo assalto, ao finalizar o adversário com um triangle choke, aos 1 minuto e 21 segundos.

Com o resultado, Breno Yuri reforça sua boa fase no cenário do MMA e amplia sua projeção em um dos principais eventos de artes marciais mistas do continente, consolidando-se como uma das promessas do esporte no estado do Acre.

