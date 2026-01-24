Nikolas começa a usar colete à prova de balas durante caminhada

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) adotou a utilização de um colete à prova de balas neste sábado (24/1). A medida foi tomada após ele seguir a orientação da própria equipe de segurança que o acompanha na “Caminhada da Liberdade”.

A equipe de Nikolas repassou a orientação ao deputado após possíveis ameaças de violência terem supostamente sido feitas ao parlamentar.

Este é o sexto dia do ato batizado pelo deputado de “Caminhada da Liberdade”. A jornada foi iniciada na última segunda-feira (19/1), em Paracatu (MG).

Na tarde deste sábado, Nikolas e o grupo que o acompanha passavam por Santa Maria (DF), próximo à Estátua do Chifrudo.

Motivação

A Caminhada da Liberdade reúne apoiadores do parlamentar e aliados políticos em um trajeto a pé até a capital federal organizada por Nikolas em protesto contra a condenação dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O objetivo do grupo é chegar em Brasília no domingo (25/1).