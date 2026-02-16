Conecte-se conosco

Brasil

Nikolas anuncia medidas após desfile pró-Lula na Sapucaí

Publicado

22 minutos atrás

em

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto
Participantes da "Caminhada pela Liberdade", organizada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), retomam o último trecho do trajeto até a Praça do Cruzeiro.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou nesta segunda-feira (16/2) que protocolará uma representação ao Ministério Público para que seja proposta uma ação de improbidade administrativa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por “propaganda eleitoral explícita”, após o petista ser homenageado pela escola de samba Acadêmicos de Niterói na noite desse domingo (15/2), na Sapucaí.

“Diante disso, protocolarei representação ao Ministério Público para que seja proposta ação de improbidade administrativa contra o Lula e a escola de samba beneficiada. E já deixo registrado: se houver registro de candidatura de Lula para presidente, ingressarei com AIJE por abuso de poder político e econômico. O Brasil acordou, vamos pra cima”, dissem em nota.

O parlamentar mineiro afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é sempre tão rigoroso, mas preferiu “fingir” que o desfile com “propaganda explícita” a Lula na Marquês da Sapucaí não foi propaganda eleitoral antecipada, mas sim “cultura”. “Enquanto isso, Bolsonaro segue inelegível por muito menos”, escreveu.

Ainda na noite desse domingo, Nikolas classificou o desfile da escola de samba como um privilégio para Lula. Segundo o mineiro, se o personagem homenageado fosse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022, ele seria responsabilizado criminalmente.

“Se esse desfile fosse em 2022: Bolsonaro estaria preso, busca e apreensão no PL, apreensão no barracão da escola, apreensão dos carros alegóricos e o inegibilidade vitalícia”, disparou Nikolas em suas redes após o início do desfile.

A oposição tentou barrar o desfile na Justiça em várias frentes, sem sucesso. Além de ver na Sapucaí atos de propaganda eleitoral antecipada, os críticos reclamam porque a Acadêmicos de Niterói, como as demais escolas de samba, é beneficiada por dinheiro público.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Brasil

Alvo da Oposição, Lula publica fotos com quatro escolas que desfilaram na Sapucaí

Publicado

42 minutos atrás

em

16 de fevereiro de 2026

Por

lula-escolas-de-samba

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, na manhã desta segunda-feira (16/2), um carrossel de imagens com todas as escolas de samba que desfilaram na Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), com o objetivo de rebater acusações de propaganda eleitoral antecipada, já que foi homenageado pela Acadêmicos de Niterói.

“O Rio é uma referência mundial de Carnaval e de turismo. A Marquês de Sapucaí mostra ao planeta a força das nossas escolas de samba, a criatividade do nosso povo e a capacidade que o Brasil tem de transformar cultura em desenvolvimento, emprego e renda”, escreveu o petista em sua página do Instagram.

As escolas foram: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira. Lula descreveu o momento como de “muita emoção”. Lula posou ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que renunciará ao cargo para ser candidato ao governo estadual.

Lula deixou a Sapucaí por volta das 4h50 da madrugada desta segunda-feira (16/2), após um tour por desfiles de Carnaval em outros Estados, como Recife (PE) e Salvador (BA).

A Acadêmicos de Niterói homenageou o petista com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A escola de samba prestou exaltou o chefe do Executivo durante a apresentação e exibiu a imagem de um palhaço atrás das grades, usando uma tornozeleira eletrônica rompida — cena interpretada como alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaroreagiu às imagens e criticou o episódio. “Quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva”, declarou.

Oposição reage

A oposição ao governo petista alega que ele cometeu crime eleitoral e pede a ilegibilidade de Lula. Com o desfile em sua homenagem, o petista se tornou o principal assunto nas redes sociais bolsonaristas.

Para seus críticos nas redes, Lula tenta “roubar o Carnaval”. Eles apostam, porém, que o desfile vai gerar críticas na maioria da sociedade e só agradou a petistas convictos.

O grupo tentou, inclusive, barrar o desfile na Justiça em várias frentes, mas não obteve sucesso. Agora, prometem nova ofensiva no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Continue lendo

Brasil

Esquema milionário: camarote interditado na Bahia vira alvo da polícia

Publicado

2 horas atrás

em

16 de fevereiro de 2026

Por

Reprodução/Redes
Imagem colorida, Esquema milionário: camarote interditado na Barra vira alvo da polícia- Metrópoles

Interditado na véspera da abertura do Carnaval de Salvador (BA), o Camarote 305 é apontado pelas investigações da Polícia Civil como um dos meios utilizados por um grupo suspeito de lavar dinheiro oriundo da exploração ilegal de rifas na internet. Desde o sábado (14/2), o espaço passou a ser utilizado pela polícia como ponto estratégico de observação da folia no circuito Dodô (Barra/Ondina).

O camarote pertence ao influenciador Diogo Santos de Almeida, conhecido como Diogo 305. Nas redes sociais, ele se apresenta como youtuber e criador de conteúdo. Os ingressos vendidos para o espaço variavam entre R$ 927 e R$ 1.108.

O passaporte para todos os dias de festa custava R$ 4,8 mil. Diogo foi preso em flagrante na quarta-feira (11q2), na região de Busca Vida, por posse de arma de fogo e munições de uso restrito e permitido, segundo a Polícia Civil.

Leia a reportagem completa no Correio24 horas.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Continue lendo

Brasil

GO: adolescentes ficam feridos após ataque de piranha

Publicado

2 horas atrás

em

16 de fevereiro de 2026

Por

Divulgação/Corpo de Bombeiros
imagem colorida adolescentes ataque piranha Caldas novas

Goiânia – Dois adolescentes ficaram feridos após um ataque de piranha em Caldas Novas, no sul goiano. Segundo o Corpo de Bombeiros, os jovens estavam dentro do Lago Corumbá, com água na altura do joelho, quando foram atacados. Eles tiveram cortes leves no calcanhar e no dedo do pé.

O caso aconteceu na tarde desse domingo (15/2). Os adolescentes, que são amigos, passavam o dia no lago com a família.

Atendimento

De acordo com os bombeiros, os militares fizeram curativos nos ferimentos dos adolescente e depois os encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas.

O batalhão do Corpo de Bombeiros informou que instalou uma placa no local com uma advertência aos banhistas sobre o perigo de ataque de piranhas na orla do lago.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Continue lendo