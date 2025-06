Nicolau sugere emenda de bancada para acelerar obras: “BR ruim trava o Acre”

Durante o segundo dia da segunda edição da Caravana pela BR-364, realizada em Cruzeiro do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Junior (Progressistas), reforçou o apelo ao Governo Federal que priorize a recuperação da principal rodovia do estado. Em entrevista ao programa Boa Conversa – Edição BR-364, o parlamentar destacou nesta sexta-feira, 06, a importância da carta de intenções que será enviada às autoridades e reiterou a necessidade de união política em torno do tema.

“Daqui a pouco vai ser lida essa carta de intenção, que é justamente pedir esse socorro ao Governo Federal com alguns pontos importantes. Daqui a pouco todo mundo vai ter conhecimento, mas é uma carta que vai ser direcionada para todos os parlamentares estaduais, federais e também para os prefeitos, porque se puder modificar alguma coisinha, então a gente está deixando em aberto ainda, mas os pontos principais já estão na carta”, explicou.

Nicolau Júnior enfatizou que a mobilização em torno da BR-364 vai além de bandeiras partidárias e busca dar voz a toda a sociedade, que sofre com os impactos diretos de uma estrada em más condições.

“É justamente isso: pedindo socorro. A BR-364 é a estrada mais importante e a obra mais importante do nosso Acre. Por isso que a gente fez essa caravana, juntou toda a classe política e estamos aqui agora, em Cruzeiro do Sul, com esse ato maravilhoso aqui, que a gente possa dar oportunidade para os prefeitos falarem, para todos os deputados estaduais, para a sociedade que está aqui também”, afirmou.

O deputado ressaltou que as más condições da rodovia têm reflexos diretos no custo de vida e no desenvolvimento da região. “Muita gente sofre, porque muita gente está pagando um preço mais caro para sobreviver, para comprar um remédio, para poder ter oportunidade de sair daqui para fazer um tratamento, para a gente poder trazer o turismo também para a nossa região. Então, assim, uma BR ruim, fica muito mais difícil você trabalhar no desenvolvimento dessa nossa região aqui, não só dessa região, do Acre, porque essa BR consegue fazer a conexão e esse intermédio e essa comunicação no Acre todo”, acrescentou.

Questionado sobre a proposta do senador Sérgio Petecão, que sugeriu a destinação de R$ 20 milhões anuais por parlamentar federal para acelerar as obras da BR-364, Nicolau Junior concordou que o caminho passa também por um esforço da própria bancada.

“Com certeza, Marcão, tem as emendas de bancada, sempre eu coloco. Sempre eu coloco: o Acre tem a mesma quantidade de deputados federais e senadores que o Amazonas, que tem quase 7 milhões de pessoas, e o Acre não chega a 1 milhão. Então, se a gente se organizar, se a bancada federal junto com os senadores se organizar e frisar em obras importantes para o desenvolvimento do Acre, a BR-364 é uma delas, pode ter certeza que todo ano, com um pouco de cada deputado federal e senador, a gente vai conseguir terminar essa obra, como outras obras importantes”, argumentou.

Para o presidente da Aleac, o momento é propício para uma ação conjunta e estratégica. “A gente está tendo uma oportunidade única no Acre, com a mesma bancada, com estados maiores e com o mesmo recurso. É só organizar, fazer o planejamento e focar nas obras mais importantes para o Acre”, finalizou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários