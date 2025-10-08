Geral
Nicolau Júnior vai apresentar projeto que reconhece Acrelândia como a cidade do café com leite
Atendendo a um pedido de instituições e setores que representam a comunidade de Acrelândia, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado estadual Nicolau Júnior, vai encaminhar junto à Mesa Diretora da Casa um projeto que reconhece Acrelândia como a cidade do café com leite.
Nicolau recebeu vereadores, empresários e produtores de Acrelândia.
O objetivo da reunião foi solicitar ao Poder Legislativo que representaram a Prefeitura, a Associação Comercial e Empresarial e o Sindicato Patronal do Município, na manhã desta quarta-feira, 8, para tratar da solicitação.
O presidente da Câmara de vereadores do município, Vitor Martineli e o vereador Cleuson de Oliveira destacaram a relevância do projeto, uma vez que Acrelândia tem se consolidado no desenvolvimento tanto da bacia leiteira quanto na cultura do café.
“Essa pauta já é debatida internamente há muito tempo. Já fizemos o primeiro Festival do Café, e agora cremos que esta ação política e institucional incentiva e mostra a força e perseverança dos nossos produtores”, disse Martineli.
Por sua vez, o vereador Cleuson defendeu a importância de fazer de Acrelândia uma referência no estado.
“Temos o laticínio dentro da cidade, com mais de 230 produtores. Além disso, sabemos que o café é uma cultura que emprega, há pessoas que ganham em média R$ 300 por diária, e esse é um dinheiro que circula dentro da Acrelândia”, destacou.
Atualmente, Acrelândia tem seis milhões de pés de café plantado, o que corresponde a 60% da produção que abastece o estado. Para o presidente da Casa Legislativa, esse reconhecimento é merecido.
“Todos nós reconhecemos a força dos produtores de Acrelândia, que é uma terra muito rica em tudo que se propõe a produzir. Daremos encaminhamento ao projeto, junto à Mesa Diretora, e vamos trabalhar para reconhecer Acrelândia como a cidade do café com leite”, enfatizou.
Comentários
Geral
Motociclista sofre traumatismo craniano grave em colisão frontal no Ramal Progresso, em Porto Acre
Paulo Sérgio Gomes Lima, 37, foi arremessado contra para-brisa em acidente com Fiat Strada; vítima foi intubada pelo SAMU, passou por cirurgia e permanece na UTI
Um grave acidente na manhã desta quarta-feira (8), no km 75 do Ramal Progresso (BR-317), em Porto Acre, deixou o motociclista Paulo Sérgio Gomes Lima, de 37 anos, em estado gravíssimo. A colisão frontal entre a moto e um veículo Fiat Strada foi de grande violência, arremessando a vítima contra o para-brisa do carro.
Testemunhas relataram que populares prestaram os primeiros socorros e transportaram Paulo Sérgio em uma caminhonete pela BR-317 em direção a Rio Branco. No trajeto, uma equipe do SAMU interceptou o veículo com uma ambulância de suporte avançado. Devido ao rebaixamento do nível de consciência, o paciente foi intubado pela equipe médica.
A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo e fraturas no fêmur esquerdo. Após ser levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, Paulo Sérgio passou por cirurgia e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob cuidados intensivos. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.
Comentários
Geral
Comandante da Polícia de Pando se reúne com MP e Migração para coordenar ações de segurança
General Oscar David Ruiz Arana liderou encontro interinstitucional que visou fortalecer a articulação operacional em benefício da população do departamento
O general Oscar David Ruiz Arana, Comandante da Polícia de Pando, na Bolívia, reuniu-se com representantes do Ministério Público e da Direção Departamental de Migração em uma reunião de coordenação operacional interinstitucional. O objetivo do encontro foi alinhar e fortalecer as ações conjuntas entre os órgãos, focando na segurança, proteção de direitos e no atendimento integral à população do departamento.
A iniciativa destaca a importância da integração entre as instituições para otimizar os resultados na área de segurança pública na fronteira e na garantia de serviços essenciais à população pandina. A reunião estabeleceu as bases para uma atuação mais coordenada entre a polícia, o poder judiciário e o serviço de migração na região que faz fronteira com o estado do Acre.
Comentários
Geral
Bocalom sanciona lei que torna a Vigilância Sanitária 100% Digital
Por Edmilson Alves.
A Vigilância Sanitária de Rio Branco deu um salto tecnológico e se tornou a primeira do Acre a operar 100% de forma eletrônica, eliminando definitivamente o uso de papel em todos os seus procedimentos. A mudança foi oficializada nesta quarta-feira (08), com a sanção da Lei nº 2.602/2025 de autoria da vereadora Lucilene da Droga Vale, assinada pelo Prefeito Bocalom.
A Lei é e tem como principal objetivo garantir mais comodidade e agilidade para toda a sociedade. “A ideia é garantir mais comodidade à população, aos empresários e, principalmente, aos profissionais de saúde — como enfermeiros, médicos, dentistas, veterinários, psicólogos e farmacêuticos — que utilizam os serviços da Vigilância Sanitária Municipal”, destacou a vereadora Lucilene.
A nova norma facilita a rotina de empresas, unidades de saúde, hospitais, clínicas, supermercados, fábricas de alimentos e qualquer empreendimento que necessite de licenciamento sanitário. Apesar de o Alvará já ser eletrônico há anos, o processo ainda exigia a tramitação e entrega física de documentos em papel, no órgão.
Para o Dr. Bruno Araújo, farmacêutico da Rede de Drogarias Ultra Popular, a mudança representa uma grande vitória para a categoria: “A lei traz conforto e comodidade. Só em superar a dificuldade de encontrar local de estacionamento no entorno da Vigilância Sanitária já é uma vitória, além de permitir que a entrega [de relatórios de controlados] seja feita agora nos feriados, fins de semana e a qualquer hora do dia ou da noite. Isso representa menos burocracia e logística simplificada”, disse.
Tecnologia e Homenagem a Jovens Farmacêuticos
Para viabilizar a transição para o formato digital, a nova lei permitirá a utilização de ferramentas tecnológicas já consolidadas, como o RedeSim Acre, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e o Sistema Meu Amerlan do Governo do Estado do Acre.
O Sistema Meu Amerlan, em especial, carrega uma justa homenagem aos jovens farmacêuticos Amerval e Allan, que deixaram um legado de dedicação à saúde pública e, agora, têm seus nomes eternizados neste importante avanço tecnológico.
Você precisa fazer login para comentar.