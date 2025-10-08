fbpx
Nicolau Júnior vai apresentar projeto que reconhece Acrelândia como a cidade do café com leite

Publicado

18 segundos atrás

em

Atendendo a um pedido de instituições e setores que representam a comunidade de Acrelândia, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado estadual Nicolau Júnior, vai encaminhar junto à Mesa Diretora da Casa um projeto que reconhece Acrelândia como a cidade do café com leite.

Nicolau recebeu vereadores, empresários e produtores de Acrelândia.

O objetivo da reunião foi solicitar ao Poder Legislativo que representaram a Prefeitura, a Associação Comercial e Empresarial e o Sindicato Patronal do Município, na manhã desta quarta-feira, 8, para tratar da solicitação.

O presidente da Câmara de vereadores do município, Vitor Martineli e o vereador Cleuson de Oliveira destacaram a relevância do projeto, uma vez que Acrelândia tem se consolidado no desenvolvimento tanto da bacia leiteira quanto na cultura do café.

“Essa pauta já é debatida internamente há muito tempo. Já fizemos o primeiro Festival do Café, e agora cremos que esta ação política e institucional incentiva e mostra a força e perseverança dos nossos produtores”, disse Martineli.

Por sua vez, o vereador Cleuson defendeu a importância de fazer de Acrelândia uma referência no estado.

“Temos o laticínio dentro da cidade, com mais de 230 produtores. Além disso, sabemos que o café é uma cultura que emprega, há pessoas que ganham em média R$ 300 por diária, e esse é um dinheiro que circula dentro da Acrelândia”, destacou.

Atualmente, Acrelândia tem seis milhões de pés de café plantado, o que corresponde a 60% da produção que abastece o estado. Para o presidente da Casa Legislativa, esse reconhecimento é merecido.

“Todos nós reconhecemos a força dos produtores de Acrelândia, que é uma terra muito rica em tudo que se propõe a produzir. Daremos encaminhamento ao projeto, junto à Mesa Diretora, e vamos trabalhar para reconhecer Acrelândia como a cidade do café com leite”, enfatizou.

Motociclista sofre traumatismo craniano grave em colisão frontal no Ramal Progresso, em Porto Acre

Publicado

2 horas atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

Paulo Sérgio Gomes Lima, 37, foi arremessado contra para-brisa em acidente com Fiat Strada; vítima foi intubada pelo SAMU, passou por cirurgia e permanece na UTI

Populares agiram rapidamente, prestando socorro e levando a vítima inicialmente à Unidade de Saúde Daniel Glendson, na Vila Caquetá. Foto; captada 

Um grave acidente na manhã desta quarta-feira (8), no km 75 do Ramal Progresso (BR-317), em Porto Acre, deixou o motociclista Paulo Sérgio Gomes Lima, de 37 anos, em estado gravíssimo. A colisão frontal entre a moto e um veículo Fiat Strada foi de grande violência, arremessando a vítima contra o para-brisa do carro.

Testemunhas relataram que populares prestaram os primeiros socorros e transportaram Paulo Sérgio em uma caminhonete pela BR-317 em direção a Rio Branco. No trajeto, uma equipe do SAMU interceptou o veículo com uma ambulância de suporte avançado. Devido ao rebaixamento do nível de consciência, o paciente foi intubado pela equipe médica.

A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo e fraturas no fêmur esquerdo. Após ser levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, Paulo Sérgio passou por cirurgia e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob cuidados intensivos. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

A colisão frontal envolveu a motocicleta de Paulo e um veículo Fiat Strada. Testemunhas relataram que a batida foi inesperada e de extrema violência. Foto: captada 

Comandante da Polícia de Pando se reúne com MP e Migração para coordenar ações de segurança

Publicado

3 horas atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

General Oscar David Ruiz Arana liderou encontro interinstitucional que visou fortalecer a articulação operacional em benefício da população do departamento

O general Oscar David Ruiz Arana, Comandante da Polícia de Pando, na Bolívia, reuniu-se com representantes do Ministério Público e da Direção Departamental de Migração em uma reunião de coordenação operacional interinstitucional. O objetivo do encontro foi alinhar e fortalecer as ações conjuntas entre os órgãos, focando na segurança, proteção de direitos e no atendimento integral à população do departamento.

A iniciativa destaca a importância da integração entre as instituições para otimizar os resultados na área de segurança pública na fronteira e na garantia de serviços essenciais à população pandina. A reunião estabeleceu as bases para uma atuação mais coordenada entre a polícia, o poder judiciário e o serviço de migração na região que faz fronteira com o estado do Acre.

Bocalom sanciona lei que torna a Vigilância Sanitária 100% Digital

Publicado

3 horas atrás

em

8 de outubro de 2025

Por

Por Edmilson Alves.

A Vigilância Sanitária de Rio Branco deu um salto tecnológico e se tornou a primeira do Acre a operar 100% de forma eletrônica, eliminando definitivamente o uso de papel em todos os seus procedimentos. A mudança foi oficializada nesta quarta-feira (08), com a sanção da Lei nº 2.602/2025 de autoria da vereadora Lucilene da Droga Vale, assinada pelo Prefeito Bocalom.

A Lei é e tem como principal objetivo garantir mais comodidade e agilidade para toda a sociedade. “A ideia é garantir mais comodidade à população, aos empresários e, principalmente, aos profissionais de saúde — como enfermeiros, médicos, dentistas, veterinários, psicólogos e farmacêuticos — que utilizam os serviços da Vigilância Sanitária Municipal”, destacou a vereadora Lucilene.

A nova norma facilita a rotina de empresas, unidades de saúde, hospitais, clínicas, supermercados, fábricas de alimentos e qualquer empreendimento que necessite de licenciamento sanitário. Apesar de o Alvará já ser eletrônico há anos, o processo ainda exigia a tramitação e entrega física de documentos em papel, no órgão.

Para o Dr. Bruno Araújo, farmacêutico da Rede de Drogarias Ultra Popular, a mudança representa uma grande vitória para a categoria: “A lei traz conforto e comodidade. Só em superar a dificuldade de encontrar local de estacionamento no entorno da Vigilância Sanitária já é uma vitória, além de permitir que a entrega [de relatórios de controlados] seja feita agora nos feriados, fins de semana e a qualquer hora do dia ou da noite. Isso representa menos burocracia e logística simplificada”, disse.

Tecnologia e Homenagem a Jovens Farmacêuticos

Para viabilizar a transição para o formato digital, a nova lei permitirá a utilização de ferramentas tecnológicas já consolidadas, como o RedeSim Acre, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e o Sistema Meu Amerlan do Governo do Estado do Acre.

O Sistema Meu Amerlan, em especial, carrega uma justa homenagem aos jovens farmacêuticos Amerval e Allan, que deixaram um legado de dedicação à saúde pública e, agora, têm seus nomes eternizados neste importante avanço tecnológico.

