Nicolau Júnior participa da entrega das obras no Ramal Novo Horizonte e destaca parceira entre os podere

Petecão (PSD-AC) afirma que foi tratado como “marginal” por agentes fortemente armados e promete levar caso ao Ministério do Meio Ambiente e ao Senado; ICMBio não se pronunciou

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) acusou agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de truculência após ser retirado de uma reserva extrativista em Lábrea (AM), na divisa com o Acre, nesta sexta-feira (25). Ele e dois acompanhantes receberam multas de R$ 5 mil cada por entrada irregular em área protegida, segundo agentes fortemente armados.

Petecão alegou que estava no local apenas para visitar um amigo de infância, levar alimentos e pescar em uma região vizinha sem restrições. No entanto, segundo ele, fiscais do ICMBio agiram com hostilidade, abordando o grupo “como se fossem criminosos”.

— Fui tratado como marginal. Os agentes estavam fortemente armados, como em operação contra bandidos. Agora entendo as reclamações dos moradores sobre o autoritarismo do ICMBio — disse o parlamentar, que prometeu acionar o Ministério do Meio Ambiente e levar o caso ao Senado. Afirmando ainda que buscará explicações diretamente com a ministra Marina Silva.

Vídeos da abordagem, registrados pela equipe do senador, serão usados como prova. O ICMBio não se manifestou sobre o ocorrido. Petecão é crítico da atuação do órgão, que classificou como “excessivamente rígida” com comunidades tradicionais.

Vídeo com Ac24horas:



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários