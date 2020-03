O deputado pontuou que os parlamentares estão de sobreaviso para eventuais votações

Os deputados estaduais no Acre devem utilizar a realização de sessões online durante esse período da pandemia do coronavírus que assola a população acreana. A ideia vem sendo intermediada pelo presidente do parlamento, o deputado estadual Nicolau Júnior (Progressista).

De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre esta questão está sendo discutida. “Estamos em comunicação com uma pessoa do senado que vai nos passar um aplicativo para que possamos realizar as sessões extraordinárias”, declarou.

Nicolau destacou que cada deputado vai participar diretamente de sua casa e que a medida já foi implantada pela Casa Legislativa do Amazonas e pelo Senado Federal. Júnior pontuou que os parlamentares estão de sobreaviso para eventuais votações. Os trabalhos no parlamento legislativo estão parados desde o dia 17 de março, após determinação da Mesa Diretora da Casa do Povo.

Comentários