O presidente da Casa do Povo destacou que o governo prioriza a questão do combate à violência

SAIMO MARTINS, DO CONTILNET

Na abertura do ano legislativo de 2020, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior (Progressistas), concedeu entrevista nesta terça-feira (4) e fez questão de pedir o apoio e união dos poderes do Acre para combater a onda de violência. Segundo ele, o governo federal deve estar mais presente nas fronteiras.

“Temos um Estado com muitas fronteiras e, por isso, o governo federal deve ter um olhar especial junto com os órgãos de controle. O Acre não tem condição, tendo em vista que essa problemática é em todo o país”, explicou.

O presidente da Casa do Povo destacou que o governo prioriza a questão do combate à violência. “É um momento de união, em que todos os poderes devem estar juntos. Isso é um desafio e desejo do governo para que possamos diminuir a violência”, declarou.

Confira o hino acreano, cantado por Yvana Pacífico, na abertura da sessão.

Comentários