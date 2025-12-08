Neymar sempre vai ter lugar na Seleção, diz dirigente da CBF

Rodrigo Caetano, coordenador das Seleções Masculinas da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), reafirmou que Neymar sempre terá espaço na Seleção Brasileira quando estiver em plenas condições físicas.

Em entrevista ao CNN Esportes S/A, o dirigente destacou que o jogador está sendo acompanhado de perto pela comissão técnica.

“O Neymar é um grande exponencial do futebol brasileiro, tem passado por esses problemas clínicos. Nem digo físicos, mas clínicos. Graças a Deus ele está conseguindo se recuperar, a gente acompanha de perto. Tem um contato direto com os profissionais do Santos”, afirmou o coordenador.

“E posso afirmar que o desejo do Ancelotti é o mesmo nosso e do povo brasileiro: que ele [Neymar] esteja bem em 2026”, completou.

Neymar foi titular na vitória do Santos sobre o Cruzeiro por 3 a 0, neste domingo (7), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que confirmou a permanência do clube paulista na Série A.