Neymar mostra coleção milionária com Batmóvel, avião e helicóptero

Publicado

2 horas atrás

em

Neymar mostrou sua luxuosa coleção de veículos que inclui um helicóptero, um avião e uma réplica do Batmóvel do filme “O Cavaleiro das Trevas”, de 2008. “Sonhos podem se tornar realidade”, escreveu o craque do Santos em vídeo gravado em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Os valores bens somados ultrapassam a avaliação de R$310 milhões.

Ao centro, Neymar Jr. está sobre o veículo “Tumbler”, avaliado em R$8 milhões de reais.

O jatinho particular é um um Dassault Falcon 900LX, o mais caro dos veículos, pois é avaliado em R$ 250 milhões. A nave tem capacidade para 14 passageiros, têm cômodos interno, autonomia de 9 mil quilômetros e tem as iniciais de Neymar.

Já o helicóptero Airbus H145, que é usado regularmente pelo jogador para se deslocar entre sua mansão no Rio de Janeiro ao CT Rei Pelé, em Santos, é avaliado em R$52 milhões.

Fonte: CNN

Brasil

PF diz que ida de Bolsonaro a hospital depende de autorização do STF

Publicado

2 horas atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Em nota, a Polícia Federal negou a gravidade do quadro e descartou a necessidade de encaminhamento hospitalar.

A Polícia Federal divulgou nota, na tarde desta terça-feira (6/1), dizendo que não há necessidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Superintendência da PF, em Brasília (DF), ser levado ao Hospital DF Star após sofrer um “traumatismo leve” devido a uma queda na qual teria batido a cabeça.

Na nota, a Polícia Federal negou a gravidade do quadro e descartou a necessidade de encaminhamento hospitalar. A mesma nota foi atualizada por volta das 13h30, informando que “eventual encaminhamento ao hospital depende de autorização do STF”.

Nas redes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse mais cedo: “Estamos indo para o hospital. Meu amor passará por exames. Pedimos que orem por ele”.

Em um primeiro posicionamento, a PF havia colocado: “O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação”.

Traumatismo cranioencefálico leve

A informação sobre “traumatismo leve” foi confirmada nesta terça-feira (6/1) pelo médico Cláudio Birolini, que integra a equipe que acompanha a saúde do ex-presidente. O diagnóstico de Bolsonaro após a queda é de traumatismo cranioencefálico leve.

“Em vista da situação em que ele se encontra, quedas com traumatismos são uma de nossas maiores preocupações. Já havíamos alertado sobre esse risco”, disse Birolini.

O acidente de Bolsonaro em sua cela na PF foi revelado nas redes sociais pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que disse, ao visitar o marido nesta terça, que ele caiu enquanto dormia e bateu a cabeça em um móvel na Superintendência da PF, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.

“Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita”, relatou Michelle, em sua conta do Instagram, logo após visitar Bolsonaro na prisão.

Hérnia inguinal

No Natal, o ex-presidente foi internado para passar por uma cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral. Durante a internação, Bolsonaro passou por três procedimentos de bloqueio do nervo frênico para reverter o quadro de soluços persistentes. Ele também apresentou alteração na pressão arterial e iniciou tratamento para apneia do sono.

Brasil

Trump diz que ação na Venezuela provou que EUA têm as Forças mais temíveis

Publicado

3 horas atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Em discurso para parlamentares republicanos, presidente relatou detalhes da operação que capturou o ditador Nicolás Maduro

Trump discursa para parlamentares americanos • Reprodução/Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou nesta terça-feira a captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmando que a operação de alto risco provou que os EUA possuem as forças armadas “mais temíveis” do mundo.

“Tínhamos muitos soldados em solo, mas foi incrível”, disse ele durante um discurso em um encontro do Partido Republicano na Câmara dos Representantes, em Washington, D.C. “Foi brilhante taticamente.”

Trump relatou diversos detalhes operacionais aos parlamentares republicanos, indicando que os EUA cortaram o fornecimento de energia elétrica em grande parte da Venezuela pouco antes de entrar no país. Isso deu aos militares o elemento surpresa ao se aproximarem do complexo de Maduro.

“E pensem nisso, ninguém morreu”, exclamou o presidente. “E do outro lado, muita gente morreu.”

O líder americano prosseguiu criticando os democratas por expressarem preocupação com a decisão de capturar Maduro, reclamando que poucos no partido o parabenizaram.

“Em algum momento, eles deveriam dizer, sabe, ‘Você fez um ótimo trabalho'”, afirmou ele. “‘Obrigado, parabéns’. Não seria bom?”

A Venezuela permanece em turbulência dias após Nicolás Maduro e a esposa dele, Cilia Flores, terem sido capturados pelas forças americanas em Caracas.

Na segunda-feira (6), Maduro e Flores se declararam inocentes das acusações de tráfico de drogas e porte de armas em sua primeira aparição no tribunal, em Nova York, onde Maduro disse: “Eu ainda sou o presidente do meu país”.

A próxima audiência está marcada para 17 de março. Nem Maduro nem Flores estão buscando fiança ou libertação imediata.

Na Venezuela, Delcy Rodríguez, aliada do ditador, tomou posse como presidente interina ainda na segunda-feira, embora o presidente Trump tenha afirmado repetidamente que está no comando e não tenha descartado uma intervenção militar mais ampla no país sul-americano caso o regime não coopere.

Fonte: CNN

 

