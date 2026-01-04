New City vence a AAB e é finalista do Campeonato Estadual

Um dos homens já tem passagens e é apontado como autor dos atos de vandalismo; maconha e moto sem placa foram apreendidas

Uma ação integrada da Polícia Militar reforçou a segurança pública em Mâncio Lima e resultou na prisão de dois homens, além da apreensão de entorpecentes e de uma motocicleta irregular. A operação, realizada na sexta-feira (02) e no sábado (03), foi desencadeada após atos de vandalismo registrados em pontos públicos do município.

Batizada de Operação Saturação, a iniciativa teve como objetivo identificar e coibir a atuação de integrantes de uma facção criminosa responsável por pichações espalhadas pela cidade, o que vinha causando preocupação entre moradores.

Durante as abordagens realizadas pelas guarnições, dois suspeitos foram presos, uma quantidade de maconha foi apreendida e uma motocicleta que circulava sem placa foi recolhida. Um dos detidos, preso no sábado, já possuía passagens pela polícia e é apontado como o principal responsável pelas pichações.

O comandante do 1º Pelotão Destacado de Mâncio Lima, 2º tenente PM Válber, destacou que a resposta rápida foi essencial para evitar a continuidade das ações criminosas.

“Logo nas primeiras horas após os registros, intensificamos o patrulhamento e as abordagens. A operação apresentou resultados positivos, tanto na repressão quanto na prevenção, culminando na prisão dos suspeitos e na apreensão de material ilícito”, afirmou o comandante.

A ação contou com o apoio da Rotam e do Giro da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul. A corporação informou ainda que o policiamento seguirá intensificado no município para garantir a ordem e a tranquilidade da população.

