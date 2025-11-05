Cotidiano
New City e Atlético conquistam vitórias no Campeonato Estadual
New City e Atlético ficaram mais próximos da classificação para a sequência do Campeonato Estadual de Basquete Masculino. Nas partidas disputadas nessa terça, 4, no ginásio Álvaro Dantas, o New City venceu o Floresta Acreano por 92 a 21 e o Atlético bateu o Resenha por 50 a 48 com a partida sendo decidida no minuto final.
“Depois das partidas desta terça, o campeonato retorna na próxima terça, dia 12. Teremos as provas do Enem nos dois próximos fins de semana e temos alguns atletas realizando as provas”, explicou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.
FPF convida somente um clube e o Santa Cruz está fora da Copa São Paulo
O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) encaminhou nesta terça, 4, um ofício à Federação de Futebol do Acre (FFAC) solicitando a indicação de uma equipe para a disputa da 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2026em São Paulo.
Santa Cruz fora
O ofício da FPF acabou com as possibilidades do Santa Cruz, vice-campeão Estadual Sub-20, disputar a Copa São Paulo Em 2025, o futebol acreano foi representado pelo Santa Cruz e o Rio Branco após uma articulação política do saudoso presidente Antônio Aquino.
“Não esperávamos essa decisão. Fechamos os treinamentos de todas as categorias no Santa Cruz no fim de novembro e por isso os trabalhos vão ser mantidos. Muitos atletas do Sub-20 serão aproveitados no profissional e vamos manter o nosso planejamento”, explicou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.
Participou de reunião
O presidente da FFAC, Adem Araújo, chegou a se reunir com o presidente da FPF, Reinaldo Bastos, mas o Acre acabou não garantindo a segunda vaga no torneio.
Vila Acre derrota o Acre Esporte no Campeonato Estadual
O Vila Acre derrotou o Acre Esporte por 2 a 1 nesta terça, 4, na Arena da Floresta, em um duelo válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. Na outra partida da rodada, o Santa Cruz venceu o Estrelinha por WO.
Mais duas partidas
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais duas partidas nesta quarta, 5, a partir das 15 horas, no Florestinha. No primeiro jogo, o Grêmio Xapuriense enfrenta o Galvez e no segundo duelo, o Joia de Cristo joga contra os Meninos de Ouro.
Conquista, Carlos Chagas e Santinha estão nas quartas da 6ª Copa TV Gazeta
As equipes do Conquista, Carlos Chagas e Santinha são as primeiras classificadas para a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal.
O Conquista derrotou o Flamengo por 2 a 1 nessa terça, 4, na quadra do Colégio Imaculada Conceição. Nos outros confrontos de volta, o Carlos Chagas derrotou o favorito Cafu Auto Peças por 4 a 2 e o Santinha goleou o Imaculada Conceição por 6 a 0.
Jogo de ida
O Granada derrotou o Invictus por 5 a 1 e terá a vantagem do empate no confronto de volta para avançar na Copa.
“Os jogos agora passam a ser eliminatórios até a definição do campeão. Teremos confrontos ainda mais equilibrados”, avaliou o coordenador da 6ª Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.
