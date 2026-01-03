Cotidiano
New City e AAB decidem etapa do Campeonato Estadual
New City e AAB decidem neste sábado, 3, a partir das 14 horas, na quadra do CEBRB, a etapa de Rio Branco do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino. As duas equipes devem fazer uma final bem equilibrada.
“Teremos mais uma partida importante. Essa reta final tem reservado bons jogos e foi um acerto da federação promover o Estadual”, declarou o diretor da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.
Feijó x Tarauacá
O outro finalista do Estadual sairá do confronto entre as equipes de Feijó e Tarauacá. Contudo, as datas das partidas de ida e volta ainda não foram definidas pelas FEAB.
Comentários
Cotidiano
Rio Branco faz jogo treino contra o Bujari no José de Melo
O Rio Branco enfrenta a seleção do Bujari neste sábado, 3, a partir das 8 horas, no José de Melo, na sequência da preparação para a disputa do Campeonato Estadual.
“Vai ser mais uma movimentação importante. Estamos montando a equipe e esses trabalhos são fundamentais”, declarou o técnico Ulisses Torres.
Controlando a minutagem
Ulisses Torres deve utilizar todo o elenco no último treinamento da semana.
“O professor Selsimar vem controlando a minutagem dos treinamentos para evitar as lesões. Precisamos chegar com o grupo completo na estreia contra o Vasco”, afirmou o treinador.
Dirigentes no gramado
A diretoria do Rio Branco(completa) acompanhou o treinamento desta sexta, 2, no José de Melo. Essa integração é fundamental para tentar realizar uma grande campanha no Estadual.
Comentários
Cotidiano
Motorista que atropelou e matou 3 no Acre é condenado a indenizar sobrevivente; ‘Não paga o que vivi’, diz vítima
Decisão do 3º Juizado Especial Cível levou em conta prejuízos financeiros que a mulher teve com a destruição de sua motocicleta, além de danos morais
O autônomo Talysson Duarte, que dirigia a caminhonete que atropelou e matou três pessoas na Via Verde, em Rio Branco, em abril do ano passado, foi condenado a pagar mais de R$ 30 mil em indenização à única sobrevivente do atropelamento, Raiane Xavier. Duarte foi indiciado por homicídio culposo em setembro do ano passado.
Decisão do 3º Juizado Especial Cível levou em conta prejuízos financeiros que a mulher teve com a destruição de sua motocicleta, além de danos morais.
Conforme sentença da juíza Evelin Campos Cerqueira Bueno, da qual ainda cabe recurso, Duarte deverá pagar:
- R$ 5.309,36 por danos materiais
- R$ 25 mil por danos morais
“A gravidade dos fatos e suas consequências […] não pode ser ignorada. A imprudência e a imperícia do reclamado colocaram em risco a própria vida da autora, que sofreu lesões graves e teve sua integridade física e psicológica diretamente atingida”, citou o documento.
Ao reportagem, Raiane destacou que a indenização não se trata de um ganho, mas de uma tentativa de reparar o impacto que o acidente teve em sua vida.
“Nenhum valor paga o que eu vivi e continuo vivendo até hoje. Ainda sigo em tratamento, com consequências físicas e emocionais que permanecem todos os dias. O trauma, a dor, o medo e tudo o que enfrentei desde o acidente não têm preço”, lamentou.
Neste acidente, morreram Macio Pinheiro da Silva, Carpegiane Lopes e Fábio Farias de Lima, sendo que o primeiro morreu ainda no local.
Duarte invadiu a pista contrária no km 132 da Via Verde, próximo à 3ª Ponte de Rio Branco, e atingiu as vítimas.
Laudo e fim da investigação
Com mais de 40 páginas, um laudo elaborado em parceria entre as polícias do Acre e de São Paulo auxiliou a investigação do caso. Para descobrir toda dinâmica do acidente, as equipes utilizaram drones para mapear a região. Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica e o delegado Karlesso Néspoli apresentaram um vídeo com a dinâmica do acidente
A simulação mostra o carro de Talysson Duarte descendo a ladeira na Via Verde e as três motocicletas, duas delas com reboque, no sentido contrário. Em certo momento, a caminhonete de Talysson gira na pista e sai desgovernada derrapando na estrada.
Liberação incorreta
Na época do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) liberou Talysson Duarte do local do acidente sob a alegação de que havia risco à integridade dele por conta da revolta dos colegas de profissão das vítimas.
A decisão causou revolta nas redes sociais e críticas à polícia.
A PRF-AC chegou a negar favorecimento a condutor liberado e afirmou que o motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e apresentou a documentação necessária. A corporação contestou ainda a alegação de que o suspeito foi protegido por supostamente ser integrante de forças de segurança.
Talysson prestou depoimento sobre o acidente quase um mês depois. Na época, a namorada dele, Kaline Santana Matos, de 24 anos, estava na caminhonete no momento da batida e também prestou depoimento.
Segundo a defesa de Talysson, na época, a jovem confirmou que o namorado perdeu o controle do veículo e bateu nas motocicletas.
Nesta terça, o delegado responsável pelo caso voltou a confirmar que a decisão de liberar Talysson não foi correta.
“O rapaz deveria ter sido conduzido, o delegado que estivesse no plantão deveria ter feito as oitivas e acompanhado o caso. Porém, essa questão da saída dele não prejudicou a investigação e os dados que obtivemos. O delegado plantonista ia ouvir ele e liberar. Ele ia ser liberado de qualquer jeito”, confirmou.
Comentários
Cotidiano
Casos de dengue aumentam 50% no Acre em 2025 e chegam a 7,5 mil infecções
Estado registrou cinco mortes pela doença; secretaria alerta para cenário preocupante com chuvas e baixa vacinação — apenas 10% do público-alvo foi imunizado
O Acre fechou 2025 com um aumento de 50% nos casos de dengue em relação ao ano anterior, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Foram confirmadas mais de 7,5 mil infecções, contra cerca de 5 mil em 2024, além de cinco mortes pela doença. O cenário acendeu alerta devido ao período de chuvas intensas, que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
A secretária adjunta de Saúde, Ana Cristina Moraes, afirmou que a previsão epidemiológica para os próximos três meses “não é favorável”, especialmente com a cheia histórica do Rio Acre seguida de uma vazante rápida, que pode aumentar os criadouros. Outro fator de preocupação é a baixa cobertura vacinal: apenas 10% da população de 10 a 14 anos — público-alvo da campanha — foi vacinada no estado.
O Ministério da Saúde sinalizou a possibilidade de estender a vacinação para profissionais de saúde e idosos a partir de 59 anos, mas, segundo a Sesacre, a medida ainda é uma perspectiva para o final de janeiro, sem confirmação oficial.
O que é dengue: conheça os sintomas e como diagnosticar
Febre alta, dor atrás dos olhos e fraqueza. Só quem já teve os sintomas da dengue conseguiu sentir na pele o quanto ela pode ser incômoda e perigosa. Como esse é um assunto que causa muita preocupação das autoridades de saúde do mundo todo, fizemos um artigo explicando o que é dengue, quais são as suas principais fases e muito mais. Confira!
O que é a dengue?
A dengue é uma doença viral grave que, em alguns casos, pode levar a pessoa à morte. Causada por um vírus da família Flaviviridae, a principal forma de transmissão em humanos é por meio da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas mais característicos são febre acima de 38.5ºC, presença de manchas vermelhas e dores pelo corpo.
Quantos tipos de vírus da dengue existem?
Existem 4 sorotipos do vírus causador da dengue: DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4.
Como se contrai o vírus da dengue?
O vírus da dengue pode ser contraído quando uma pessoa é picada pelo mosquito fêmea do Aedes aegypti (principal transmissora) ou Aedes albopictus. Esses vetores precisam estar infectados com um dos quatro sorotipos da dengue para conseguir infectar um indivíduo.
Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), há, também, registro de transmissão via transfusão de sangue e da gestante infectada para o feto.
A dengue é contagiosa?
Não. Pessoas com a dengue não conseguem transmitir o vírus para indivíduos saudáveis.
Existe algum período em que é mais comum ocorrer a transmissão?
A transmissão da dengue ocorre com maior frequência durante o verão por causa dos fatores climáticos, que podem ajudar na proliferação do Aedes aegypti em locais úmidos e quentes.
Quais são os principais sintomas?
A pessoa infectada com o vírus da dengue pode não apresentar sintomas, ou seja, ser assintomática. Entretanto, em alguns casos, o indivíduo pode ter sinais característicos das fases: febril, crítica e grave. Entenda a diferença entre cada uma delas:
Sintomas da dengue durante a fase febril
- Febre alta (39 °C a 40 °C), que surge de forma súbita e dura entre 2 e 7 dias;
- Dor atrás dos olhos, nas articulações, cabeça e no corpo;
- Fraqueza;
- Náusea;
- Vômito;
- Erupção e coceira na pele;
- Manchas vermelhas pelo corpo.
A pessoa pode, também, perder peso e, em alguns casos, apresentar diarreia. A maioria dos indivíduos se curam espontaneamente após 10 dias.
Sintomas da dengue durante a fase crítica
Quando não há a cura da doença de forma espontânea na fase febril, a dengue pode evoluir para a fase crítica, assim que a febre começa a ceder, entre o 3º e o 7º dia do começo da doença. Podem surgir alguns sinais de complicações, como:
- Dor intensa e contínua no abdômen;
- Vômito de forma persistente;
- Sangramento na gengiva e nariz;
- Sonolência;
- Irritabilidade;
- Tontura, entre outros.
Sintomas da dengue durante a fase grave (ou dengue grave)
O sintoma principal do estágio mais grave da doença é o choque hemorrágico, que consiste na perda de 1 litro de sangue, em média.
Essa situação faz com que o coração não consiga fazer o bombeamento do sangue para todo o organismo.
O resultado é o aparecimento de problemas graves em diversos órgãos que podem levar à morte, como:
- Encefalite: inflamação no cérebro causada por uma infecção viral ou bacteriana;
- Síndrome de Gulliain-Barre: uma doença que faz o sistema imunológico do próprio organismo atacar parte do sistema nervoso.
Como é a dengue hemorrágica?
Esse termo é muito conhecido e utilizado pelas pessoas para denominar a versão mais grave da doença. Entretanto, em 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) mudou a classificação e agora a dengue hemorrágica se chama “dengue grave”.
Quem pode desenvolver os sintomas graves da doença?
Pessoas de qualquer idade podem ser infectadas com o vírus da dengue. Entretanto, alguns grupos específicos têm mais chance de desenvolver sintomas graves da doença, levando à morte. São eles:
- Crianças;
- Idosos com mais de 65 anos;
- Gestantes;
- Pessoas com diabetes e/ou hipertensão.
O que fazer quando surgirem os sintomas da doença?
Quando apresentar qualquer sintoma da dengue – leve ou grave -, a orientação é procurar um atendimento médico o mais rápido possível.
Como diagnosticar a dengue?
O médico pode solicitar alguns exames para confirmar a presença da doença, como:
- Exames de sangue (sorologia);
- Biologia molecular e isolamento viral;
- Teste rápido (utilizado para a triagem).
Quais são os riscos para a mulher grávida que contrai o vírus da dengue?
Grávidas infectadas pelo vírus da dengue podem correr alguns riscos, como: aborto ou parto prematuro. Além disso, elas têm mais chances de apresentar os sintomas graves da doença, podendo levar à morte.
Essa doença tem cura?
Geralmente, as pessoas que contraem a dengue se curam de forma espontânea, em até 10 dias.
Como funciona o tratamento?
Ainda não existe um tratamento específico contra a dengue. O que a pessoa infectada pode fazer é repousar e beber muito líquido, principalmente, água. Médicos podem prescrever soro na veia, o que ajuda na hidratação. Outra recomendação muito importante é não tomar nenhum remédio por conta própria. É muito importante se consultar sempre com um médico de sua confiança, principalmente caso haja suspeita de alguma doença, além de investigar como anda sua saúde.
Como prevenir a dengue?
A principal forma de prevenção é combater a reprodução do mosquito Aedes aegypti. A recomendação é eliminar a água de qualquer recipiente que possa se tornar criadouro do mosquito, como: tampinhas, pneus, vasos de plantas, entre outros.
Usar mosquiteiros, inseticidas, repelentes e roupas que cubram boa parte da pele pode ajudar a evitar a picada do mosquito. Outra forma de se prevenir contra a doença é tomar a vacina contra a dengue, disponível somente na rede privada de saúde.
Quem é infectado com a doença pode pegá-la de novo?
Ao contrair dengue uma vez, a pessoa fica imune permanentemente para aquele sorotipo do vírus, mas não para os outros. Sendo assim, uma mesma pessoa é capaz de contrair a doença até quatro vezes.
A segunda infecção por qualquer sorotipo da dengue é, na maioria das vezes, mais grave do que a primeira. Acredita-se, de acordo com a teoria de Halstead, que a resposta imunológica na segunda infecção é mais exacerbada, o que resulta em uma forma mais grave da doença.
Você precisa fazer login para comentar.