Neto Pessoa recebe homenagem da Federação de Futebol

O atacante Neto Pessoa, um dos destaques da Chapecoense na conquista do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, recebeu nesta quarta, 17, uma homenagem da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).

“Precisamos valorizar os nossos talentos. O Neto é uma referência para os nossos jovens e essa é uma homenagem justa. Os bons exemplos precisam ser reconhecidos”, declarou o presidente da FFAC, Adem Araújo.

Muito orgulho

Neto Pessoa conquistou com a Chape um acesso inédito na carreira e agradeceu o reconhecimento do presidente Adem Araújo.

“Essa homenagem é motivo de muito orgulho. Esse é o reconhecimento do meu trabalho e ser lembrado na sua terra torna isso ainda mais especial. Espero por um futuro com muitos atletas acreanos brilhando em nível nacional”, declarou Neto Pessoa.

