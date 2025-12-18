Cotidiano
Neto Pessoa recebe homenagem da Federação de Futebol
O atacante Neto Pessoa, um dos destaques da Chapecoense na conquista do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, recebeu nesta quarta, 17, uma homenagem da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).
“Precisamos valorizar os nossos talentos. O Neto é uma referência para os nossos jovens e essa é uma homenagem justa. Os bons exemplos precisam ser reconhecidos”, declarou o presidente da FFAC, Adem Araújo.
Muito orgulho
Neto Pessoa conquistou com a Chape um acesso inédito na carreira e agradeceu o reconhecimento do presidente Adem Araújo.
“Essa homenagem é motivo de muito orgulho. Esse é o reconhecimento do meu trabalho e ser lembrado na sua terra torna isso ainda mais especial. Espero por um futuro com muitos atletas acreanos brilhando em nível nacional”, declarou Neto Pessoa.
Adesg começa trabalhos técnicos e intensifica treinos visando a estreia
Preparação física e treinos técnicos. O técnico Rodrigo Deião acelera a preparação da Adesg e começa a pensar na montagem do Leão para a estreia no Campeonato Estadual. O primeiro compromisso da equipe de Senador Guiomard será na quinta, 15 de janeiro, contra o Humaitá, na Arena da Floresta.
“Precisamos evoluir na parte física e tática. Monto minhas equipes de maneira ofensiva e assim será a Adesg”, declarou Rodrigo Deião.
Treinamento tático
Rodrigo Deião comanda um treinamento tático nesta sexta, 18, a partir das 15 horas, no Frotão, e vai começar a definir os titulares do Leão.
Mais duas peças
O diretor de futebol da Adesg, Erismeu Silva, afirmou faltar duas peças para o fechamento do elenco.
“Temos carências ainda e estamos avaliando. Vamos trabalhar para encontrar esses jogadores”, afirmou Erismeu Silva.
Éden Barros reforça comissão técnica do Rio Branco no Estadual
A diretoria do Rio Branco acertou a contratação de Éden Barros. O profissional chega para trabalhar como auxiliar técnico de Ulisses Torres e vai reforçar a comissão Mais Querido no Estadual.
“O Rio Branco tem objetivos e podemos ajudar a construir um grande trabalho. O Estadual é uma competição difícil e precisamos ter foco total”, comentou Éden Barros.
Dois períodos
O elenco do Rio Branco trabalha em dois períodos nesta quinta, 18, na sequência da primeira semana de preparação para o Campeonato Estadual. O primeiro confronto do Estrelão no torneio será contra o Vasco, no dia 17 de janeiro, no Tonicão.
Melhorar o elenco
A diretoria do Rio Branco precisa aumentar o investimento e tentar a contratação de atletas mais experientes. Após os primeiros treinos essa foi uma avaliação geral no José de Melo.
Carlos Chagas e Fluminense da Bahia decidem 3ª Copa Mário
Carlos Chagas e Fluminense da Bahia decidem nesta quinta, 18, às 20 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a 3ª Copa Mário de Futsal. As duas equipes entram em quadra sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o título vai ser decidido na prorrogação ou nas cobranças de penalidades.
50 equipes
A 3ª Copa Mário começou com 50 equipes e foi um dos maiores torneios realizados na temporada de 2026 no Estado.
“Conseguimos promover o evento em seis meses. A competição cresceu bastante na temporada de 2026 e isso é motivo de satisfação”, declarou Mário Jorge Lima.
