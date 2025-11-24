Conecte-se conosco

Neto Pessoa comemora acesso para Série A do Brasileiro

15 minutos atrás

Foto arquivo pessoal: Neto Pessoa(bola) ainda não tinha um acesso para a elite

A Chapecoense venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 nesse domingo, 23, na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, e garantiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. A Chape retorna a 1ª Divisão depois de 4 anos com a 3ª colocação na Série B somando 62 pontos.

O atacante Neto Pessoa comemora o seu 3º acesso em nível nacional. O acreano subiu com Atlético da D para C, no Náutico conseguiu o acesso da C para B e, agora, a Série A.

“Muito feliz com essa conquista da Chapecoense. Cheguei e a equipe estava na parte debaixo da tabela, mas com muito trabalho de todos no clube o objetivo foi conquistado”, declarou Neto Pessoa.

5 gols na campanha

Neto Pessoa marcou cinco  gols na campanha do acesso e pode contribuir de maneira decisiva com o retorno da Chape a elite do futebol brasileiro.

Contrato até 2027 

Neto Pessoa tem contrato com a Chapecoense até abril de 2027 e o objetivo, agora, é disputar a Série A pela primeira vez na vitoriosa carreira.

Acre conquista o título da Copa Kanindé em Porto Velho

17 minutos atrás

24 de novembro de 2025

Foto divulgação: Seleção realizou uma grande campanha e ficou com a taça

A Seleção Acreana venceu a seleção de Ji-Paraná por 41 a 36 nesse domingo, 23, em Porto Velho, Rondônia, e conquistou o título da Copa Kanindé de Basquete Feminino Sub-18.

Na decisão do torneio masculino, a Seleção Acreana perdeu para o Adventury, de Rondônia, por 59 a 47, e foi vice-campeã.

“Esse torneio foi muito importante para o basquete acreano. Precisamos de mais intercâmbio para poder seguir elevando o nível dos atletas e também a modalidade”, disse o técnico da Seleção, professor Manieldem Távora.

Feteac promove mais uma edição da Copa Acre no Sesc

18 minutos atrás

24 de novembro de 2025

Foto Feteac: Os melhores atletas acreanos estão confirmados na Copa Acre

A Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac) promove neste fim de semana, no ginásio do Sesc, a Copa Acre, última competição da temporada de 2025. Mais de 250 atletas estão confirmados nas disputas.

“Vamos fechar a temporada com a realização da Copa Acre e estamos com todos os detalhes definidos. Os principais atletas acreanos estão confirmados”, afirmou o presidente da Feteac, Tiago Marques.

Presidente da CBTKD

O presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), Rivanaldo Freitas, estará em Rio Branco para prestigiar o fechamento da temporada.

“O presidente Rivanaldo é um dos nossos principais apoiadores e isso é muito importante para o Acre. O esporte vem evoluindo no Estado e ganhando cada vez mais praticantes”, declarou Tiago Marques.

Pesagem na sexta

A pesagem oficial dos atletas será realizada na sexta, 28, a partir das 18 horas, no Sesc. A Copa começa no sábado, 29, às 8 horas, nas categorias Mirim, Infantil e PCDs.

“Teremos seis categorias e por isso dividimos em dois dias de disputas. Vamos fechar a Copa no domingo (30) com o Cadete, Juvenil, Adulto e Masters”, explicou o presidente.

ABMAC fecha participação no Campeonato Brasileiro na 4ª posição no 45+

20 minutos atrás

24 de novembro de 2025

Foto ABMAC: Seleção 45+ foi derrotada na semifinal e acabou não disputando o título

A equipe da Associação de Basquete Master do Acre (ABMAC) terminou o Campeonato Brasileiro Masters disputado em Maceió, Alagoas, na última semana, na 4ª colocação. Depois de vencer as seleções de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Alagoas na primeira fase, a ABMAC caiu na semifinal para o Mato Grosso(tricampeão) e foi derrotada por Minas Gerais na disputa do 3º lugar.

Na disputa do torneio 40+, a ABMAC foi eliminada na fase de classificação com derrotas para São Paulo(campeão). Minas Gerais e Distrito Federal.

“Disputamos um Brasileiro de excelente nível nas duas categorias. Com a equipe de 45 ficou a sensação de poder ir mais longe após a grande primeira fase. Vamos seguir com os treinamentos e começar a pensar nos eventos da temporada de 2026”, disse o presidente da ABMAC, Alberdan Lopes (Dão).

