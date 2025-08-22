Brasil
Neta de idosa que perdeu casa em incêndio em Tarauacá relata momentos de aflição: ‘Uma noite de terror’
Parentes de Maria Conceição, de 75 anos, organizaram uma campanha solidária para reconstruir a casa da idosa. Fogo destruiu quatro casas em Tarauacá, quarta-feira (20).
Por Walace Gomes
Após o incêndio que destruiu quatro casas em Tarauacá, no interior do Acre, Karolayne Pereira de Souza relatou os momentos de tristeza que a avó, Maria Conceição Bezerra Cabral, de 75 anos, viveu ao perder a residência.
O Corpo de Bombeiros informou que, quando a equipe chegou ao local, por volta de 1h, o fogo já tinha atingido as residências. Foram utilizados 12 mil litros de água para conter o fogo.
O único bem que Maria Conceição conseguiu resgatar foi um colchão retirado rapidamente. Como forma de amenizar os impactos, os familiares iniciaram uma vaquinha para a reconstrução da casa da idosa.
As doações serão utilizadas para comprar a madeira para o imóvel. Ela também recebeu um fogão, algumas panelas e produtos de higiene pessoal. Por enquanto, a idosa está na casa de uma das filhas.
Karolayne também lembrou os momentos de apreensão enfrentados pelos moradores da região no momento do incêndio. O fogo foi combatido com o uso de 12 mil litros de água.
“Foi uma noite de terror. Os bombeiros começaram a orar e [o fogo] já estava invadindo outras casas. Muito choro”, completou.
Investigação
As causas do incêndio são investigadas pela Polícia Civil, contudo, há a suspeita de que tenha sido um ato criminoso.
O delegado José Ronério, confirmou que o fogo atingiu parcialmente outras quatro residências. A polícia ouve os moradores que perderam os imóveis.
Para a família de Maria Conceição, o fogo pode ter sido causado por bitucas de cigarro. “Agora, ela está mais tranquila. É se apegar em Deus. Não tem mais o que fazer”, finalizou Karolayne Pereira.
Em Lima, Gonzaga é homenageado pela Câmara de Comércio Brasil-Peru pela luta em prol da integração comercial
O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), foi homenageado com o prêmio anual da Câmara de Comércio Brasil–Peru (CAMBRAPER) que reconhece a contribuição de personalidades brasileiras e peruanas na integração bilateral entre os dois países. A entrega da homenagem foi feita durante a abertura da Feira Internacional Expo Peru Industrial 2025, realizada em Lima na quinta-feira (21).
Gonzaga recebeu das mãos do presidente CAMBRAPER, Rafael Torres Morales, o prêmio pelo compromisso e ações concretas em prol do fortalecimento da integração econômica, comercial e social entre Brasil e Peru, especialmente na região de fronteira.
O deputado Gonzaga agradeceu à homenagem e afirmou que esse reconhecimento só aumenta seu compromisso de trabalhar pelo avanço de oportunidades e geração de renda ao povo acreano.
“Receber essa homenagem é um motivo de honra e gratidão. Representar o Acre e o Brasil neste espaço que promove o diálogo e união com o Peru é mais que uma missão política, é trabalhar pelo futuro de prosperidade e oportunidades para nosso povo. Nossas regiões são abençoadas por riquezas naturais, culturais e humanas, se soubermos valorizá-las teremos a chave para transformar a economia, criando empregos e melhorando a qualidade de vida das pessoas”, disse o parlamentar.
Durante seu discurso, Gonzaga destacou também que defende a construação da rodovida que ligará Cruzeiro do Sul até Pucallpa como forma de alavancar ainda mais a economia acreana. O parlamentar também pediu a retomada de voos entre os dois países através dos aeroportos de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.
“Tenho defendido juntamente com autoridades e parceiros projetos como a retomada de voos entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa e de Rio Branco a Puerto Maldonado. Também buscamos outras alternativas de logística como a construção da ferrovia e estrada que ligará o Acre até o Peru por Cruzeiro do Sul para abrir novos horizontes para o comércio bilateral”, concluiu o parlamentar.
Luiz Gonzaga foi o único brasileiro homenageado entre as cinco personalidades homenageadas no evento. Entre os homenageados está o ex-presidente do Congresso peruano, o congressista Eduardo Salhuana.
‘Cavalo de troia’: bactéria pode levar vírus para matar câncer, diz estudo
Um novo tratamento contra o câncer combina bactérias como “cavalos de Troia” de vírus que destroem o tumor, anunciou um time liderado por pesquisadores da Universidade Columbia, nos EUA. Os resultados foram publicados na revista científica Nature Biomedical Engineering.
O que aconteceu
Cientistas usaram a Salmonella typhimurium, responsável por gastroenterites causadas por intoxicação alimentar, como “contrabandista”. A bactéria levava o material genético do Senecavírus A (conhecido por matar tumores) escondido em seu interior.
Bactéria foi escolhida por naturalmente migrar para ambientes de baixo oxigênio e ricos em nutrientes, como é o caso do interior do câncer. Ao chegar lá, ela liberava o genoma do vírus diretamente dentro do câncer.
A estratégia foi inventada para driblar o sistema imunológico de quem já tinha sido infectado pelo vírus (ou vacinado) e por isso possuía defesas “programadas” contra ele. Assim, a Salmonella impede o organismo de destruir a sua arma secreta contra o câncer antes que ela possa chegar ao alvo.
Programamos a bactéria para agir como um cavalo de Troia transportando o RNA viral ao interior dos tumores e depois se “quebrando” diretamente dentro das células de câncer para liberar o genoma viral, o que poderia então permitir o espalhamento [do vírus] entre as células do câncer. A bactéria agia como um manto de invisibilidade, escondendo o vírus dos anticorpos circulantes, e o atravessando até onde era preciso.
Zakary S. Singer, coautor principal e ex-pesquisador do laboratório de engenharia biomédica da Universidade Columbia, em comunicado
A abordagem oferece esperança para pacientes para quem os tratamentos com base apenas em bactéria (ou apenas em vírus) não são eficazes, porque já foram muito expostos a eles em suas vidas. É o caso, possivelmente, de pacientes mais velhos, cujo sistema imunológico tem uma ampla “memória”.
Cientistas usaram “truque” que tornava o vírus dependente da bactéria para evitar que ele se espalhasse mais do que o desejado. O time de Columbia recorreu a uma manipulação molecular que garantiu que o vírus não pudesse se multiplicar sem uma molécula — protease — que ele só consegue obter da bactéria.
Como a Salmonella fica “presa” ao tumor por gostar do seu ambiente, o virus também permanece ali já que não encontra sua protease em nenhum outro lugar do corpo. E mesmo que ela saia, não conseguirá se multiplicar em tecidos saudáveis.
O tratamento chamado Cappsid foi testado em ratos com sucesso. Os pesquisadores infectaram ratos com o vírus sete dias antes de colocar enxerto de tumor nos animais. Após crescimento suficiente do câncer, eles trataram os animais com o vírus.
Aqueles que já haviam sido vacinados para o vírus, ao recebê-lo, não tinham luminescência viral detectável dentro do tumor (ou seja, o vírus não chegou ao interior do câncer). Também não houve sobrevivência prolongada.
Já aqueles que haviam sido vacinados, mas receberam a bactéria através do Cappsid, viveram mais. Eles ainda tinham tratos claros de bioluminescência viral dentro do câncer — sinal de que o vírus estava atacando o tumor.
Time de Columbia agora trabalha para desenvolver uma aplicação clínica do tratamento. Eles estão testando quais cânceres poderiam ser eficientemente “atacados” pelo Cappsid, além de quais bactérias podem funcionar melhor em etapas futuras, com segurança suficiente para serem testados em humanos no futuro.
Fonte: UOL
Cruzeiro do Sul lamenta a morte do comerciante Seu Januário
O Juruá em Tempo
Morreu na madrugada desta sexta-feira (22), em Cruzeiro do Sul, Januário das Chagas Moraes, de 88 anos. Conhecido por todos como “Seu Januário”, ele atuou por décadas no bairro Copacabana, onde mantinha um pequeno comércio. O comerciante ficou marcado por preservar costumes antigos, como registrar as vendas em cadernos, prática que conquistou a confiança dos clientes e virou símbolo de sua dedicação.
Respeitado e estimado pela vizinhança, deixa lembranças de trabalho, amizade e simplicidade. As causas da morte não foram informadas.
O prefeito Zequinha Lima manifestou pesar pela perda: “Hoje Cruzeiro do Sul perdeu um amigo querido. Sr. Januário deixa um legado de humildade, amizade e muito trabalho, que ficará para sempre na memória de nossa cidade. Vai fazer falta a todos nós.”
