Cotidiano

Necrochorume: laudo do MP-AC aponta risco de contaminação ambiental em cemitério de Brasiléia

Publicado

13 segundos atrás

em

Laudo aponta que abertura de sepulturas viola normas ambientais e pode contaminar solo, lençóis freáticos e ar com necrochorume; órgãos emitem recomendação à prefeitura

Enquanto aguarda o posicionamento dos órgãos, o MP monitora o caso e reforça a necessidade de ações imediatas para eliminar os danos ambientais e garantir a segurança da população. Fotos: Marcus José

Um laudo técnico do Ministério Público do Acre (MP-AC) revelou que as atividades de sepultamento no Cemitério São João Batista, em Brasiléia, estão em desacordo com a legislação ambiental, representando risco de contaminação do solo, dos lençóis freáticos e do ar. O estudo, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), aponta como principal preocupação a emissão de necrochorume — líquido orgânico resultante da decomposição de corpos, que contém microrganismos patogênicos e substâncias tóxicas.

Diante do risco de surtos de doenças infecciosas e danos ambientais, o MP emitiu recomendação cobrando ações imediatas da Prefeitura de Brasiléia e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O documento ressalta que o problema compromete a sustentabilidade e a segurança do local.

Em resposta, o Imac informou que ainda não foi notificado, mas que enviará uma equipe para avaliar a situação e verificar possíveis danos. A prefeitura municipal também afirmou não ter recebido a notificação, mas se comprometeu a atender às recomendações “dentro das limitações do município” assim que for comunicada oficialmente.

Riscos identificados
  • Necrochorume: Líquido com vírus, bactérias e fungos patogênicos
  • Substâncias tóxicas: Potencial de infiltrar no solo e atingir lençóis freáticos
  • Surtos de doenças: Possibilidade de desencadear doenças infecciosas graves
Posicionamento dos órgãos
  • MP-AC: Recomendação por comprometimento da sustentabilidade e segurança
  • Imac: Ainda não notificado, mas enviará equipe para vistoria
  • Prefeitura de Brasiléia: Alega não ter sido notificada, mas promete atender dentro de suas limitações
Para solucionar a questão, o órgão recomenda:
  • Elaboração de um plano de ação com cronograma detalhado para corrigir as irregularidades.
  • Fiscalização pelo Imac das adequações que forem executadas pela prefeitura

Caso o Imac ainda encontre irregularidades mesmo após possíveis adequações, o órgão deverá aplicar sanções, caso as normas ambientais não sejam cumpridas. O MP ainda fixou um prazo de 10 dias úteis para que os órgãos envolvidos se manifestem sobre o cumprimento da recomendação.

O caso expõe a fragilidade na gestão de cemitérios públicos no interior do Acre, onde a falta de adequação ambiental representa riscos sanitários para a população. Problemas similares já foram identificados em outros municípios da região, pressionando por políticas públicas permanentes no setor.

O caso expõe a necessidade de fiscalização e adequação de cemitérios à legislação ambiental, especialmente em relação ao manejo de resíduos e ao controle de contaminação em áreas urbanas. Foto: captada 

Cotidiano

Gladson Cameli garante entrega da Ponte do Sibéria para 31 de outubro: “Só se Deus não quiser”

Publicado

4 horas atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Obra em Xapuri, uma das maiores de mobilidade urbana do Acre, recebeu R$ 15 milhões em emenda de Bittar e R$ 25 milhões do governo estadual

“Só se Deus não quiser”, diz Gladson ao garantir inauguração da ponte do Sibéria, em Xapuri, no fim deste mês. Foto: captada 

O governador Gladson Cameli garantiu, em entrevista nesta quinta-feira (9), que a Ponte do Sibéria, em Xapuri, será entregue no próximo dia 31 de outubro. “Só se Deus não quiser. Mas o planejamento está mantido para que ela seja concluída até 31 de outubro”, afirmou o governador ao ser questionado sobre o prazo da obra.

Com 363 metros de extensão, a ponte é uma das maiores obras de mobilidade urbana em execução no estado e integra a Operação Verão 2025. O projeto conta com R$ 15 milhões em emenda do senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões em recursos do governo do Estado.

Além da estrutura principal, a intervenção inclui obras de urbanização no entorno, com melhorias nos acessos viários e paisagismo que visa valorizar toda a área urbana do centro histórico de Xapuri, conhecida como “Princesinha do Acre”. A expectativa é que a nova ponte traga significativo impacto positivo para o desenvolvimento local e a mobilidade regional.

Governador afirmou que planejamento está mantido para conclusão da obra em Xapuri, que recebeu R$ 15 milhões em emenda de Bittar e R$ 25 milhões do estado. Foto: captada 

Cotidiano

Wendell Barbosa disputa o Mundial de Ju-Jitsu em Bangkok

Publicado

5 horas atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Foto PHD: Wendell Barbosa tem dois grandes desafios para fechar 2025

Wendell Barbosa disputa no dia 6 de novembro em Bangkok, na Tailândia, o Campeonato Mundial Ju-Jitsu. O acreano vai para disputa no convencional e defenderá o título conquistado na Grécia em 2024.

“Esse campeonato é fortíssimo e venho treinando em dois períodos para o Mundial em Bangkok. Fui o único brasileiro a conquistar medalha neste torneio no ano passado e isso aumenta a responsabilidade”, declarou Wendell Barbosa.

Ju ou Jiu

Wendell Barbosa explicou a diferença do Ju-Jitsu e o Jiu-Jitsu nas competições.

“Existe um trabalho para o Ju-Jitsu ser um esporte olímpico e essa é a diferença básica. A mudança no nome é para tentar colocar a arte marcial dentro das Olímpiadas. O jiu-jitsu é o tradicional e existem algumas mudanças nas regras”, explicou o campeão.

Em Abu Dhabi

Após a disputa do Mundial de Ju-Jitsu, Wendell Barbosa viaja para os Emirados Árabes Unidos onde disputará o Grand Slam de Parajiu-Jitsu.

“Vou para Abu Dhabi em busca do tricampeonato Mundial. São os últimos desafios da temporada e pretendo colocar a bandeira do Acre no lugar mais alto do pódio”, afirmou o paratleta.

Cotidiano

Real Sociedade venceu o Juven RB nas penalidades e avança na Copa Acre

Publicado

5 horas atrás

em

9 de outubro de 2025

Por

Foto PHD: Real Sociedade é um dos favoritos ao título da Copa Acre

O Real Sociedade venceu o Juven RB por 2 a 0, nas penalidades, depois de um empate por 3 a 3 no tempo normal nessa quarta, 8, na quadra do Tangará, e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol 7, no feminino.

A Assermurb B e BDA empataram por 2 a 2 e, nos pênaltis, a Assermurb B venceu por 3 a 2. No último confronto da programação, o Arsenal derrotou as Divas do Esporte por 5 a 2.

Confrontos no masculino

A primeira fase da Copa Acre, no masculino, terá dois jogos nesta quinta, 9, a partir das 19 horas, na quadra da Getúlio Vargas. Os confrontos são: Aposentados x Atlético Nacional, Atlético Mineiro x Agroboi.

