Cotidiano
Necrochorume: laudo do MP-AC aponta risco de contaminação ambiental em cemitério de Brasiléia
Laudo aponta que abertura de sepulturas viola normas ambientais e pode contaminar solo, lençóis freáticos e ar com necrochorume; órgãos emitem recomendação à prefeitura
Um laudo técnico do Ministério Público do Acre (MP-AC) revelou que as atividades de sepultamento no Cemitério São João Batista, em Brasiléia, estão em desacordo com a legislação ambiental, representando risco de contaminação do solo, dos lençóis freáticos e do ar. O estudo, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), aponta como principal preocupação a emissão de necrochorume — líquido orgânico resultante da decomposição de corpos, que contém microrganismos patogênicos e substâncias tóxicas.
Diante do risco de surtos de doenças infecciosas e danos ambientais, o MP emitiu recomendação cobrando ações imediatas da Prefeitura de Brasiléia e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O documento ressalta que o problema compromete a sustentabilidade e a segurança do local.
Em resposta, o Imac informou que ainda não foi notificado, mas que enviará uma equipe para avaliar a situação e verificar possíveis danos. A prefeitura municipal também afirmou não ter recebido a notificação, mas se comprometeu a atender às recomendações “dentro das limitações do município” assim que for comunicada oficialmente.
Riscos identificados
- Necrochorume: Líquido com vírus, bactérias e fungos patogênicos
- Substâncias tóxicas: Potencial de infiltrar no solo e atingir lençóis freáticos
- Surtos de doenças: Possibilidade de desencadear doenças infecciosas graves
Posicionamento dos órgãos
- MP-AC: Recomendação por comprometimento da sustentabilidade e segurança
- Imac: Ainda não notificado, mas enviará equipe para vistoria
- Prefeitura de Brasiléia: Alega não ter sido notificada, mas promete atender dentro de suas limitações
Para solucionar a questão, o órgão recomenda:
- Elaboração de um plano de ação com cronograma detalhado para corrigir as irregularidades.
- Fiscalização pelo Imac das adequações que forem executadas pela prefeitura
Caso o Imac ainda encontre irregularidades mesmo após possíveis adequações, o órgão deverá aplicar sanções, caso as normas ambientais não sejam cumpridas. O MP ainda fixou um prazo de 10 dias úteis para que os órgãos envolvidos se manifestem sobre o cumprimento da recomendação.
O caso expõe a fragilidade na gestão de cemitérios públicos no interior do Acre, onde a falta de adequação ambiental representa riscos sanitários para a população. Problemas similares já foram identificados em outros municípios da região, pressionando por políticas públicas permanentes no setor.
Comentários
Cotidiano
Gladson Cameli garante entrega da Ponte do Sibéria para 31 de outubro: “Só se Deus não quiser”
Obra em Xapuri, uma das maiores de mobilidade urbana do Acre, recebeu R$ 15 milhões em emenda de Bittar e R$ 25 milhões do governo estadual
O governador Gladson Cameli garantiu, em entrevista nesta quinta-feira (9), que a Ponte do Sibéria, em Xapuri, será entregue no próximo dia 31 de outubro. “Só se Deus não quiser. Mas o planejamento está mantido para que ela seja concluída até 31 de outubro”, afirmou o governador ao ser questionado sobre o prazo da obra.
Com 363 metros de extensão, a ponte é uma das maiores obras de mobilidade urbana em execução no estado e integra a Operação Verão 2025. O projeto conta com R$ 15 milhões em emenda do senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões em recursos do governo do Estado.
Além da estrutura principal, a intervenção inclui obras de urbanização no entorno, com melhorias nos acessos viários e paisagismo que visa valorizar toda a área urbana do centro histórico de Xapuri, conhecida como “Princesinha do Acre”. A expectativa é que a nova ponte traga significativo impacto positivo para o desenvolvimento local e a mobilidade regional.
Comentários
Cotidiano
Wendell Barbosa disputa o Mundial de Ju-Jitsu em Bangkok
Wendell Barbosa disputa no dia 6 de novembro em Bangkok, na Tailândia, o Campeonato Mundial Ju-Jitsu. O acreano vai para disputa no convencional e defenderá o título conquistado na Grécia em 2024.
“Esse campeonato é fortíssimo e venho treinando em dois períodos para o Mundial em Bangkok. Fui o único brasileiro a conquistar medalha neste torneio no ano passado e isso aumenta a responsabilidade”, declarou Wendell Barbosa.
Ju ou Jiu
Wendell Barbosa explicou a diferença do Ju-Jitsu e o Jiu-Jitsu nas competições.
“Existe um trabalho para o Ju-Jitsu ser um esporte olímpico e essa é a diferença básica. A mudança no nome é para tentar colocar a arte marcial dentro das Olímpiadas. O jiu-jitsu é o tradicional e existem algumas mudanças nas regras”, explicou o campeão.
Em Abu Dhabi
Após a disputa do Mundial de Ju-Jitsu, Wendell Barbosa viaja para os Emirados Árabes Unidos onde disputará o Grand Slam de Parajiu-Jitsu.
“Vou para Abu Dhabi em busca do tricampeonato Mundial. São os últimos desafios da temporada e pretendo colocar a bandeira do Acre no lugar mais alto do pódio”, afirmou o paratleta.
Comentários
Cotidiano
Real Sociedade venceu o Juven RB nas penalidades e avança na Copa Acre
O Real Sociedade venceu o Juven RB por 2 a 0, nas penalidades, depois de um empate por 3 a 3 no tempo normal nessa quarta, 8, na quadra do Tangará, e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol 7, no feminino.
A Assermurb B e BDA empataram por 2 a 2 e, nos pênaltis, a Assermurb B venceu por 3 a 2. No último confronto da programação, o Arsenal derrotou as Divas do Esporte por 5 a 2.
Confrontos no masculino
A primeira fase da Copa Acre, no masculino, terá dois jogos nesta quinta, 9, a partir das 19 horas, na quadra da Getúlio Vargas. Os confrontos são: Aposentados x Atlético Nacional, Atlético Mineiro x Agroboi.
Você precisa fazer login para comentar.